Ako udržať čepeľ mlynčeka ostrú ako novú: jednoduchý a lacný postup, ktorý zvládne každý

Mlynček na mäso patrí medzi tie kuchynské spotrebiče, ktoré nám dokážu ušetriť hodiny práce. Vďaka nemu odpadá zdĺhavé krájanie na malé kúsky a zároveň sa znižuje riziko porezania, ktoré hrozí pri práci s nožom.
Ak však spozorujete, že mlynček začne mäso akoby „trhať“ namiesto plynulého mletia a práca sa stáva namáhavejšou, je to jasný signál: čepeľ stratila svoju ostrosť.
Dobrá správa znie – nemusíte hneď kupovať nové nože alebo platiť za odborné brúsenie. Čepeľ mlynčeka si dokážete naostriť aj doma, a to s minimálnymi nákladmi a bez špeciálnych nástrojov.
Návod pre začiatočníkov: najskôr si pozrite postup vo videu
Ak sa púšťate do brúsenia prvýkrát, oplatí sa najskôr pozrieť si krátky videonávod. Krok za krokom v ňom uvidíte celý proces a získate istotu, že nič nepokazíte.
Video nájdete tu: pozrieť postup
Krok 1: Pripravte si všetko potrebné
Na brúsenie nepotrebujete drahé pomôcky, postačia vám tieto dve veci:
- brúsny papier so zrnitosťou P120 a P600 (hrubší na hrubú úpravu, jemnejší na finálne doťahovanie),
- handrička alebo kuchynská utierka na čistenie kovových pilín a utieranie dielov.
Ak si čísla brúsnych papierov neviete zapamätať, v železiarstve jednoducho povedzte, že potrebujete niečo na brúsenie nožov z mlynčeka na mäso. Predavači vám poradia správnu zrnitost.
Krok 2: Rozobratie a dôkladné čistenie mlynčeka
Pred samotným brúsením je potrebné mlynček rozobrať. Čepeľ opatrne vyberte a všetky časti dôkladne očistite.
Odporúčame si postup pri rozoberaní odfotiť alebo zapísať krátke poznámky – pri spätnom skladaní to oceníte.
Nezabudnite, že v škárach mlynčeka sa často držia zvyšky mäsa, tuku alebo dokonca kúsky pečiva. Tie by mohli brúseniu prekážať, preto všetko starostlivo vyčistite.
Ak máte doma pracovné rukavice, je dobré ich použiť – ostré hrany môžu pri neopatrnom pohybe poraniť.
Krok 3: Samotné brúsenie čepele
- Na pracovný stôl si položte brúsny papier P120.
- Čepeľ ťahajte po papieri pod uhlom približne 45 stupňov.
- Používajte stredný tlak – ak zatlačíte príliš silno, môžete ostrie poškodiť, príliš slabý tlak zas prácu zbytočne predĺži.
- Po niekoľkých ťahoch utrite kovové piliny handričkou.
- Prejdite na papier P600 a zopakujte postup, tentoraz už len jemnými ťahmi na vyhladenie a vyleštenie povrchu.
Rýchly test ostrosti
Skúste prerezať obyčajný kancelársky papier. Ak sa reže hladko a bez trhania, čepeľ je správne naostrená.
Zloženie mlynčeka a praktická skúška
Keď sú čepele pripravené, poskladajte celý mlynček späť. Fotky alebo poznámky, ktoré ste si urobili pri rozoberaní, vám teraz uľahčia prácu.
Následne si spravte malý test priamo v kuchyni – zomelte kúsok mäsa alebo pripravte fašírky. Ak je všetko urobené správne, mlynček pôjde hladko, bez zadrhávania a výsledok bude vyzerať ako z nového prístroja.
Prečo sa oplatí ostriť pravidelne?
- Úspora času a energie: ostré čepele si s mäsom poradia bez zbytočného „trápenia“.
- Dlhšia životnosť mlynčeka: tupé nože zbytočne preťažujú motor elektrického spotrebiča.
- Lepší výsledok: mleté mäso má pekne rovnomernú štruktúru, bez tvrdých a žuvacích kúskov.
Domáci trik, ktorý šetrí peniaze
Namiesto kupovania nových čepelí alebo platenia za profesionálne brúsenie si vystačíte s pár kusmi brúsneho papiera. Investícia je minimálna a efekt okamžitý. Navyše získate pocit, že ste svoj spotrebič zvládli opraviť vlastnými rukami.
Záver
Udržiavať mlynček v perfektnej kondícii vôbec nie je náročné. Stačí vám pár minút času, trocha trpezlivosti a jednoduché pomôcky, ktoré zoženiete v každom železiarstve.
Keď si postup osvojíte, nabudúce už budete presne vedieť, čo robiť, ak sa mlynček začne pri práci trápiť.
A čo vy – skúšali ste už brúsiť čepeľ doma? Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti či malé vychytávky, ktoré vám pomohli. Prajeme veľa úspechov a vždy dokonale ostrý rez!