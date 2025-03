Ako účinne odstrániť sadze z komína? Chemický odstraňovač ako váš najväčší spojenec

V posledných rokoch sa mnohí ľudia rozhodli čistiť si komíny sami, keďže v roku 2010 začal platiť zákon, ktorý to umožňuje. Vďaka nemu už nemusíte vždy volať profesionálnych kominárov, hoci tí sú, samozrejme, overenou voľbou pre tých, ktorí si netrúfnu na prácu vo výškach či na dôkladnú kontrolu ťažšie prístupných miest. Ak vás však láka postarať sa o komín svojpomocne, čaká vás potrebná príprava – budú sa vám hodiť nielen špeciálne nástroje a doplnky, ale aj informácie o tom, ako celý proces vykonať bezpečne a efektívne.

Prečo sa do čistenia komína pustiť svojpomocne

Z dlhodobého hľadiska môže byť svojpomocné čistenie cenovo výhodné. Profesionálni kominári majú obvykle vyššie hodinové sadzby, a keďže komín je vhodné čistiť aspoň raz ročne, náklady sa môžu časom nazbierať. Nie je to však len o úspore peňazí. Mnohých ľudí baví zvládnuť si takéto práce sami a mať všetko pod kontrolou. Ako bonus získate praktické skúsenosti a väčší prehľad o stave vykurovacieho systému vo vašom dome.

Čo si pred samotnou prácou nachystať

Na začiatok je dôležité preskúmať, aký typ komína máte, aká je jeho približná výška a priemer. Tieto údaje využijete pri nákupe nástrojov. V obchodoch, železiarstvach a hobbymarketoch totiž nájdete rôzne kominárske sety. Spravidla obsahujú:

Kominársku kefu (kartáč) so štetinami vhodnými na odstraňovanie sadzí.

so štetinami vhodnými na odstraňovanie sadzí. Nastaviteľné, čistiace tyče , ktoré sa dajú postupne napájať na seba a s ich pomocou dočiahnete do rôznej výšky.

, ktoré sa dajú postupne napájať na seba a s ich pomocou dočiahnete do rôznej výšky. Alternatívu k bežným kefám predstavuje tzv. kominársky strojček s lanom a „slniečkom“. Táto pomôcka sa dá použiť len pri čistení zhora, často však odstráni aj silne pripečený decht.

Pri výbere sa zamerajte na priemer komína, aby kefa či „slniečko“ pasovali bez toho, že by boli príliš veľké či príliš malé. Ceny základných setov v Českej republike sa pohybujú okolo 800 Kč. Ak máte možnosť, môžete si niektoré náradie najprv vyskúšať požičať od známeho alebo suseda, aby ste si boli istí, že vám pomôcky vyhovujú.

Ochranné prostriedky a príprava okolia

Pri každej práci so sadzami a prachom je nevyhnutné dbať na vlastné zdravie. Zaobstarajte si preto:

Rukavice – ideálne odolné, aby ste sa neporanili a aby vám ruky zostali čo najčistejšie.

– ideálne odolné, aby ste sa neporanili a aby vám ruky zostali čo najčistejšie. Ochranné rúško alebo respirátor – väčšina ľudí má z čias pandémie ešte nejaké zásoby, takže by to nemal byť problém. Saze sú vysoko prchavé a môžu poškodzovať pľúca.

Pred samotným čistením je praktické zakryť nábytok a podlahu v okolí krbu či kachlí starými prikrývkami, novinami alebo plastovými fóliami. Ušetrí vám to množstvo času pri následnom upratovaní.

Chemická pomoc: Odstraňovače sadzí a čistiace polená

Ešte než začnete s mechanickým čistením, odporúča sa spáliť v kamnách či krbe chemický odstraňovač sadzí. Pri spaľovaní týchto produktov vzniká chemická reakcia, ktorá uvoľní veľkú časť usadených sadzí a výrazne vám uľahčí neskoršie mechanické odstraňovanie.

Majte však na pamäti, že medzi spálením čističa a samotným čistením komína by mal byť aspoň deň odstupu, aby celá konštrukcia stihla vychladnúť. Bezpečnosť je prvoradá.

Odkiaľ čistiť komín? Tri možné prístupy

Kominári sa zhodujú, že najlepšie výsledky dosiahnete pri čistení zo strechy, teda zhora nadol. Samozrejme, nie každý má chuť alebo skúsenosti loziť po streche, prípadne môže mať strecha nepríjemný sklon a vysoké riziko pádu. V takom prípade máte nasledujúce možnosti:

Čistenie z dvierok v podkroví – ak sa do komína dostanete pohodlne cez prístupové dvierka, nemusíte ísť na strechu. Čistenie spodnými dvierkami – využíva sa najmä vtedy, ak komín nie je vyšší ako 6 metrov. V tomto prípade je potrebné odmontovať hornú kryciu stříšku alebo hlavicu komína, aby ste mohli s náradím prechádzať zospodu smerom nahor. Čistenie kombinovaným prístupom – najprv sa zbavíte hlavného nánosu zhora (ak je to aspoň trochu možné) a potom dočistíte spodné alebo bočné časti cez dvierka.

Vyberte si variant, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska bezpečnosti a priestorových možností vášho domu.

Hlavná fáza čistenia: mechanické odstránenie sadzí

Ak budete čistiť zhora (napríklad pri použití slniečka či kartáča na lane), spúšťajte náradie opatrne nadol a pomaly ho ťahajte hore. Celý postup opakujte niekoľkokrát, pričom vždy môžete pridať ďalší segment tyče, aby ste dosiahli hlbšie.

Ak sa rozhodnete pre čistenie cez dvierka (či už v podkroví, alebo zospodu), začnite vždy najprv s hornou časťou komína a až neskôr sa pustite do spodných sekcií. Dôležité je, aby ste to nepreháňali s prudkými pohybmi a „šťuchaním“. Keby ste to prehnali, mohol by sa uvoľniť veľký oblak sadzí priamo do kachlí či dvierok a vy by ste ich následne mali v celom priestore.

Nezabudnite chrániť aj samotné kachle či krb – dvierka majte uzavreté a dodatočne utesnené (napríklad starými novinami), aby sa dovnútra nedostal zvírený prach a sadze.

Nezabudnite na dymovod a spodnú časť komína

Rovnako dôležité ako telo komína je aj čistenie samotného dymovodu. Ak je to možné, odmontujte jeho časť a vyčistite ju bokom pomocou prievlakovej kefy. Ak je dymovod namontovaný napevno, spravidla ho môžete dôkladne prejsť cez dvierka. Najmä v spodnej časti komína sa môžu hromadiť väčšie nánosy sadzí alebo zvyšky dechtu, preto túto časť nevynechajte.

Pri odstraňovaní sadzí sa vám zíde aj lopatka a s metličkou. Myslite na to, že sadze sú silne horľavé a vykurovaciu sezónu by ste mali mať ukončenú, aby ste sa vyhli akémukoľvek riziku požiaru.

Posledné úkony a kontrola výsledku

Keď máte všetko hotové, odstráňte noviny, handry alebo iné upchávky, ktorými ste bránili sadziam preniknúť do priestoru. Kachle, krb či pec opatrne vymeťte, prípadne vysajte zvyšky jemného prachu. Skúste si potom zakúriť a sledujte, ako komín ťahá. Ak oheň dobre horí a dym odvádza bez problémov, zrejme ste odviedli dobrú prácu.

Ak ste si predsa len nie istí, vždy máte možnosť privolať profesionálneho kominára, ktorý vám komín skontroluje a potvrdí, že je všetko v poriadku. Takáto revízia sa odporúča aspoň raz za niekoľko rokov, najmä ak používate staršiu vykurovaciu techniku.

Týmto spôsobom môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky a zároveň získať väčší prehľad o stave komína a celého vykurovacieho systému. Dôležitá je však bezpečnosť, dôsledná príprava a používanie vhodných nástrojov. Uvidíte, že s trochou trpezlivosti a odhodlania zvládnete čistenie komína aj svojpomocne. A nezabudnite, ak sa do toho necítite, alebo máte obavy, profesionálny kominár vám rád pomôže a poradí s konkrétnymi problémami vo vašej domácnosti.