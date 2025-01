Ako účinne odstrániť poľadovicu z chodníka bez použitia soli? Existuje jednoduché a ekologické riešenie

Predstavte si typické zimné ráno: zobudíte sa, pozriete z okna a vidíte chodník pokrytý hladkou vrstvou ľadu. Myšlienka na to, že by ste mohli pošmyknúť a zraniť sa, je rovnako nepríjemná ako samotné chladné počasie. Bežným riešením je použitie soli, no tá má svoje negatívne stránky – ničí rastliny, poškodzuje obuv, spôsobuje koróziu na autách a môže dráždiť labky domácich zvierat.