Ako uchovať zeleninu čerstvú na dlhé mesiace: Prekvapivý trik s papierovou utierkou

Ak máte doma viac zeleniny, než stihnete rýchlo spotrebovať, alebo ste narazili na výhodnú ponuku na trhu, možno hľadáte spôsob, ako ju udržať čerstvú čo najdlhšie. Či už máte menšiu záhradku bez možnosti skladovania, alebo sa k vám dostala bohatá úroda od rodiny, existuje niekoľko jednoduchých trikov, ako zeleninu udržať sviežu aj bez pivnice.

V rodinných domoch je to o niečo jednoduchšie – majú často chladné priestory, kde zelenina vydrží dlhší čas. V panelákoch však často tento luxus chýba. Aj napriek tomu je možné nájsť riešenia, ktoré vám pomôžu predĺžiť trvanlivosť zeleniny aj v menšom byte.

Triky pre skladovanie koreňovej zeleniny

Koreňová zelenina, ako je mrkva, petržlen či zeler, môže pri správnom uskladnení vydržať veľmi dlho. Ak však kupujete zeleninu v supermarkete, často je umytá a ošetrená, čo znižuje jej čerstvosť. Ideálne je nakupovať od farmárov, kde je zelenina menej spracovaná a prirodzene vydrží dlhšie.

Ak nemáte veľa miesta na skladovanie, môžete skúsiť jednoduchý, no veľmi účinný trik s papierovou utierkou. Koreňovú zeleninu uložte do plastového vrecka, ktoré na niekoľkých miestach prepichnete, aby mohla zelenina dýchať. Do vrecka vložte papierovú utierku, ktorá pohltí prebytočnú vlhkosť. Tento postup výrazne spomaľuje tvorbu plesní. Papierovú utierku pravidelne meňte, aby zostalo prostredie čo najsuchšie.

Čo so zemiakmi?

Zemiaky sú na skladovanie o niečo citlivejšie, pretože nemajú rady ani veľký chlad, ani prílišné teplo. Ideálnym miestom pre ich uskladnenie je čo najchladnejšia časť bytu, napríklad balkón. Ak však hrozia mrazy, stačí ich prikryť starým oblečením alebo dekou, aby boli chránené. Veľmi dôležité je neskladovať zemiaky spolu s cibuľou – plyny, ktoré cibuľa uvoľňuje, urýchľujú kazenie zemiakov.

Správne uskladnenie cibule a cesnaku

Cibuľa a cesnak patria medzi plodiny, ktoré nevyžadujú žiadnu zložitú starostlivosť. Stačí ich skladovať na suchom a chladnom mieste, mimo chladničky. Dôležité je vybrať len zdravé, pevné kúsky, ktoré vydržia dlhé mesiace bez väčších problémov. Plastové vrecká nie sú vhodné, pretože obmedzujú cirkuláciu vzduchu.

Ako skladovať zelí a tekvicu

Zelí je veľmi nenáročné na skladovanie. V chladničke vydrží bez problémov niekoľko týždňov, no pokojne ho môžete uchovávať aj v špajze, kde si zachová čerstvosť. Ak odkrojíte časť hlávky, nezabudnite odkrojené miesto zakryť fóliou, aby nedošlo k oxidácii. Podobne si môžete poradiť aj s tekvicou – pred rozkrojením ju môžete skladovať v špajze, po rozrezaní je však najlepšie ju uložiť do chladničky, aby sa nepokazila.

Starostlivosť o listovú zeleninu

Listová zelenina, ako je napríklad čakanka či šalát, si vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Najlepšie ju je skladovať v chladničke v uzavretom vrecku. Ak ju chcete spotrebovávať postupne, je vhodnejšie odtrhávať jednotlivé listy namiesto toho, aby ste rozrezali celú hlávku. Týmto spôsobom si zabezpečíte dlhšiu čerstvosť a menej odpadu.

S týmito jednoduchými trikmi dokážete udržať svoju zeleninu sviežu a chutnú aj v podmienkach, ktoré nie sú ideálne. Dodržiavaním týchto rád sa vám podarí minimalizovať plytvanie a predĺžiť životnosť vašich potravín.