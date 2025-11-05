Ako uchovať jablká čerstvé, voňavé a šťavnaté celé mesiace?

Jeseň je v plnom prúde a s ňou aj obdobie jabĺk. Tieto plody patria medzi najobľúbenejšie a najvďačnejšie ovocie – dajú sa jesť čerstvé, piecť do koláčov, spracovať na mušt či výborné pyré. No ak ich chcete uchovať čo najdlhšie v pôvodnej kvalite, treba im venovať trochu starostlivosti. Kľúčom k úspechu je správny čas zberu, šetrná manipulácia a vhodné miesto na skladovanie.
Jablká – poklad jesene, ktorý potrebuje správnu starostlivosť
Len čo jablko odtrhnete zo stromu, začína sa jeho postupné starnutie. Na stole v miske pôsobia krásne ako dekorácia, no pri izbovej teplote vydržia len niekoľko dní. Ak chcete, aby si zachovali chrumkavosť a arómu čo najdlhšie, vyhnite sa teplu a svetlu. Ideálne je uložiť ich do chladnej, suchej a tmavej miestnosti – napríklad do špajze. Nikdy ich však nemyte pred uskladnením – voda naruší ich prirodzený voskový povlak, ktorý plody chráni pred vysýchaním a hnilobou.
Ak túžite po tom, aby vám jablká vydržali celé týždne, alebo dokonca mesiace, skúste to podľa týchto osvedčených krokov.
1. Zberajte s rozumom, nie v zhone
Trvanlivosť jabĺk sa začína už pri ich zbere. Zrelé jablko sa zo stromu oddelí ľahko – ak ho musíte ťahať, ešte nedozrelo. Naopak, plody, ktoré už spadli na zem, sa na skladovanie neodporúčajú.
Pri zbere buďte opatrní – žiadne hádzanie do košíka ani vrstvenie na kopu. Každý otlačený kus začne rýchlejšie hniť a môže pokaziť aj ostatné.
2. Chladnička – najjednoduchší spôsob skladovania
Najpraktickejšou voľbou je uložiť jablká do chladničky. Vďaka nízkej teplote zostanú svieže a šťavnaté aj niekoľko týždňov. Dodržte však niekoľko zásad:
- Uložte ich do zásuvky na ovocie a zeleninu, kde sa teplota pohybuje okolo 0 až +2 °C.
- Použite perforované plastové vrecko – jablká tak môžu dýchať a neplesnivejú.
- Nevkladajte ich k zemiakom ani k banánom, tie totiž uvoľňujú etylén, ktorý urýchľuje zrenie a skracuje trvanlivosť.
- Raz za týždeň ich skontrolujte – ak sa objaví mäkký alebo hnedý kus, ihneď ho odstráňte.
Takto uskladnené jablká si uchovajú chuť aj vôňu pokojne tri až šesť týždňov.
3. Sklep, špajza alebo pieskový sud – pre dlhodobé uskladnenie
Ak máte k dispozícii chladný, tmavý a dobre vetraný pivničný priestor, máte vyhraté. V takých podmienkach môžu jablká vydržať až do jari.
Rozložte ich v jednej vrstve na čistý papier, slamu alebo drevené prepravky. Ideálne je, ak každé jablko zabalíte samostatne do papiera – zabránite tak šíreniu hniloby.
Skúsení pestovatelia odporúčajú aj uloženie do suchého piesku. Plody sa doslova „zakopú“ a piesok udržuje stabilnú vlhkosť, bráni plesniam a vysýchaniu. Takto uskladnené jablká vydržia pokojne 8 až 10 mesiacov – teda až do ďalšej sezóny.
4. Ak máte jabĺk prebytok: mrazenie a sušenie
Nie všetky odrody sa hodia na dlhé skladovanie, no ani tie, ktoré sú mäkšie alebo opadané, netreba vyhadzovať. Môžete ich spracovať a uchovať inak:
Mrazenie:
Jablká ošúpte, nakrájajte na plátky, pokvapkajte citrónovou šťavou a rozložte ich na tácku. Keď predmrznú, presuňte ich do uzatvárateľných vreciek. V mrazničke si uchovajú kvalitu asi 6 mesiacov.
Sušenie:
Tenké plátky rozložte na plech s papierom na pečenie alebo sušiacu mriežku a sušte pri teplote okolo 60 °C. Po usušení ich uložte do sklenenej nádoby s uzáverom na tmavé, suché miesto. Sušené jablká vydržia aj celý rok a sú ideálne ako zdravé maškrty či prísada do raňajkovej kaše.
5. Nevyhadzujte ani šupky – majú svoj zmysel
Ak jablká spracúvate, nevyhadzujte šupky ani jadierka. Šupky sa dajú usušiť a pripraviť z nich voňavý čaj, ktorý podporuje trávenie a upokojuje pred spaním. Z usušených kúskov si môžete vyrobiť aj jablkové chipsy – stačí ich posypať škoricou a nechať dosušiť v rúre.
Zhrnutie
Jablká nie sú náročné, no potrebujú trochu pozornosti. Ak im doprajete vhodné podmienky – chlad, sucho a tmu – odmenia sa vám tým najlepším, čo ponúkajú: dlhou trvanlivosťou, sviežou chuťou a tým známym prasknutím, keď do nich prvýkrát zahryznete.
Jesenný zázrak, ktorý vydrží až do jari – to sú dobre uskladnené jablká.