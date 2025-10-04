Ako uchovať bazalku na zimu? Vyskúšajte domácu bylinkovú soľ. Jednoduchý postup krok za krokom

Bazalka patrí medzi najobľúbenejšie bylinky, ktoré dodávajú jedlám sviežu vôňu a výraznú chuť. Najlepšia je síce čerstvá, no keď sa vám v kvetináči či záhrade rozrastie viac, než stihnete spotrebovať, bola by škoda ju vyhodiť. Klasickými spôsobmi uchovania sú sušenie alebo mrazenie, no existuje aj menej známa, no veľmi praktická metóda – výroba bazalkovej soli.
Táto voňavá zmes spája dve ingrediencie, ktoré sa perfektne dopĺňajú – čerstvú bazalku a kvalitnú morskú soľ. Výsledkom je aromatická zmes, ktorá nielen ochutí vaše pokrmy, ale vydrží vám pokojne aj pol roka.
Prečo si pripraviť bazalkovú soľ?
Na rozdiel od sušenej bazalky si bazalková soľ zachováva intenzívnejšiu vôňu a chuť, pričom soľ zároveň pôsobí ako prirodzený konzervant. Využijete ju na dochutenie cestovín, paradajkových omáčok, polievok, grilovanej zeleniny, mäsa či dokonca do domáceho bylinkového masla.
Ďalším bonusom je, že výroba bazalkovej soli je jednoduchá – zvládne ju každý, kto má mixér a trochu času. A ak hľadáte nápad na domáci jedlý darček, bazalková soľ poteší každého, kto rád varí.
Postup: ako si vyrobiť bazalkovú soľ krok za krokom
- Pripravte si suroviny:
Potrebujete čerstvé, umyté a osušené listy bazalky a hrubozrnnú morskú soľ.
- Rozmixujte zmes:
V mixéri zmiešajte bazalku so soľou v pomere 1 : 4 (napríklad 1 hrnček bazalky a 4 hrnčeky soli). Mixujte len krátko, aby bylinky neboli rozdrvené úplne na prach – ideálne je, keď zostanú nahrubo nasekané.
- Sušenie:
Hotovú zmes rozprestrite na plech vystlaný papierom na pečenie a sušte v rúre pri 40–60 °C, kým nebude úplne suchá.
- Skladovanie:
Po vychladnutí presypte bazalkovú soľ do uzatvárateľných sklenených nádob a uložte ju na tmavé, suché a chladné miesto. Takto pripravená vydrží bez problémov aj šesť mesiacov.
Vyskúšajte aj iné kombinácie byliniek
Hoci bazalka má nezameniteľnú chuť, môžete experimentovať aj s inými bylinkami a vytvoriť si vlastné varianty aromatických solí:
- Tymiánová soľ – ideálna na pečené zemiaky, dusené jedlá alebo ryby.
- Rozmarínová soľ – výborne sa hodí ku grilovanému mäsu či zelenine.
- Pažítková soľ – skvelá do miešaných vajíčok, syrových jedál či dresingov.
- Kôprová soľ – osvieži chuť rýb, omáčok aj zemiakového šalátu.
- Šalviová soľ – vynikajúca na dochutenie bravčového alebo jahňacieho mäsa.
Tip na záver
Ak chcete, aby vaša bylinková soľ mala ešte výraznejšiu arómu, pridajte do nej pár kvapiek olivového oleja pred sušením – pomôže uvoľniť vôňu bazalky a zmes bude mať krajšiu farbu.
Bazalková soľ je teda jednoduchý spôsob, ako predĺžiť život svojej úrode a zároveň si v zime pripomenúť vôňu leta pri každom varení.