Ako to je so spaľovaním odpadu a kúrením na Slovensku? Čo je povolené, čo je zakázané a aké hrozia pokuty?

Na Slovensku je stále veľa ľudí, ktorí sa pri upratovaní záhrady či pri kúrení v krbe spoliehajú na staré zvyky. Rozložiť si oheň na hromade lístia, spáliť konáre po reze stromov alebo „zlikvidovať“ starý nábytok v kotli bolo kedysi bežné. Dnes však takéto konanie môže viesť k výrazným problémom – a najmä k vysokým sankciám. Slovenská legislatíva je v tejto oblasti jasná: spaľovanie odpadu či biologického materiálu je zakázané, a to bez ohľadu na to, či ide o záhradu alebo interiér domu.
Video: Ako správne kúriť a čomu sa vyhnúť
K téme bezpečného a ekologického kúrenia existuje množstvo odporúčaní aj praktických rád. Vo videu nižšie nájdete prehľadné vysvetlenie, na čo si dať pri kúrení pozor a aké chyby robia ľudia najčastejšie:
Spaľovanie odpadu je v domácnostiach aj na záhrade zakázané
Zákony platné na Slovensku nepovoľujú občanom spaľovať odpad na svojich pozemkoch ani v domácich vykurovacích zariadeniach. Do zakázaných materiálov patria nielen plasty, textil či obaly, ale aj staré dosky, lakované drevo, nábytok či akékoľvek materiály obsahujúce farby, laky alebo lepidlá.
Rovnaký zákaz platí aj pre biologický odpad, ako je lístie, tráva, burina či konáre. Tieto materiály sa z pohľadu zákona považujú za odpad a musia byť zlikvidované iným spôsobom – kompostovaním, odovzdaním do zberného dvora alebo do hnedých nádob v rámci triedeného zberu.
Dôvod zákazu je jednoduchý. Pri horení odpadu vznikajú zdraviu škodlivé látky, jemné prachové častice, toxíny a výrazný zápach. Tie sa šíria vzduchom a môžu spôsobiť problémy nielen samotnému páchateľovi, ale aj jeho okoliu – susedom, deťom, seniorom či ľuďom s ochoreniami dýchacích ciest.
Kúrenie v krboch a kotloch má svoje pravidlá
Aj pri bežnom kúrení v domácnostiach je potrebné rozlišovať, čo je povolené a čo už prekračuje zákon. V krboch, peciach a kotloch je možné spaľovať len také palivá, ktoré sú určené výrobcom. Medzi povolené patrí:
- suché kusové drevo
- drevené pelety alebo brikety z čistej biomasy
- iné certifikované tuhé palivá podľa typu kotla
Zakázané je spaľovať akýkoľvek odpad, upravené drevo, drevotriesku, preglejku či materiály, ktoré obsahujú chemikálie. Okrem toho, že takéto spaľovanie poškodzuje životné prostredie, zvyšuje aj riziko poškodenia samotného krbu či komína.
Pálenie lístia a konárov: čo môže a čo nemôže byť?
Veľká časť ľudí si myslí, že pálenie lístia je povolené aspoň na vlastnom pozemku. Pravda je však iná. Spaľovanie biologického odpadu je zakázané celoročne a obce môžu svoje zákazy ešte sprísniť vlastnými nariadeniami. Mnohé samosprávy to už urobili a stanovili presné pravidlá pre nakladanie so záhradným odpadom.
Aj malé hromady trávy alebo zopár konárov nie je možné spáliť len tak. Ak chce majiteľ vykonať akúkoľvek manipuláciu s otvoreným ohňom, musí dbať na bezpečnosť a nesmie ohrozovať okolie. Ak sa dym šíri k susedom a obťažuje ich, môže to byť dôvodom na ďalšie konanie podľa občianskeho zákonníka.
Sankcie môžu byť nepríjemne vysoké
Za porušenie zákazu spaľovania odpadu hrozia pokuty v rôznych výškach. Obce môžu fyzickej osobe uložiť sankciu až do približne 1 500 eur.
V prípade, že dôjde k ohrozeniu životného prostredia alebo vzniku požiaru, môžu prísť do hry aj prísnejšie postihy zo strany inšpekcie či hasičov.
Pri podnikateľských subjektoch sú sankcie ešte vyššie a môžu sa pohybovať až v tisíckach eur.
Ako sa vyhnúť problémom a konať v súlade so zákonom
Najlepšou cestou, ako predísť pokutám aj konfliktom so susedmi, je dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad:
- bioodpad radšej kompostovať alebo odovzdať zberovej spoločnosti
- pri kúrení používať len palivá, ktoré sú povolené pre daný typ kotla alebo krbu
- nespaľovať žiadne materiály obsahujúce chemické úpravy
- dávať si pozor na dym, ktorý sa môže šíriť do okolia
- sledovať obecné nariadenia, ktoré môžu byť ešte prísnejšie než celoštátne pravidlá