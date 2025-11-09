Ako správne zazimovať muškáty a pripraviť ich na zimu: praktický postup krok za krokom!

Muškáty, známe aj pod názvom pelargónie, patria medzi najobľúbenejšie kvety, ktoré svojimi pestrofarebnými kvetmi zdobia okenné parapety a balkóny počas celej sezóny.
Ak sa chcete z ich krásy tešiť aj budúci rok, je dôležité vedieť, ako ich správne pripraviť na zimné obdobie.
Príprava je základ úspechu
Tieto obľúbené rastliny kvitnú od mája až do neskorej jesene, niekedy dokonca až do novembra. Sú nenáročné na starostlivosť, no zima je pre ne kritickým obdobím.
Ak ich správne zazimujete, na jar sa vám odvďačia bujným rastom a bohatšími kvetmi.
S prípravou začnite už koncom leta – postupne obmedzujte zálievku a úplne zastavte hnojenie. Rastlina tak spomalí rast a sústredí energiu na prežitie zimy.
Kedy muškáty zazimovať
Muškáty zle znášajú chlad, preto ich treba premiestniť ešte pred prvými mrazmi. Sledujte predpoveď počasia – ak sa začnú objavovať ranné mrazy, je najvyšší čas rastliny schovať. Mrazom by rýchlo odumreli.
Pozrite si aj video návod, ako muškáty zazimovať:
Kde im bude najlepšie
Najvhodnejšie miesto je svetlá, chladná miestnosť – napríklad zimná záhrada, svetlá chodba alebo nevykurovaná veranda. Vyhnite sa tmavým pivniciam a garážam, kde chýba svetlo.
Ideálna teplota sa pohybuje medzi 6 až 12 °C, v závislosti od druhu muškátu:
- Previslé (brečťanolisté): 8–12 °C
- Anglické (veľkokveté): okolo 10 °C
- Vzpriamené (páskaté): 10–12 °C
Správny zimný rez
Pred uložením muškátov na zimovanie odstráňte všetky suché kvety, žlté listy a nové výhonky – tie skráťte nad kolienkom. Znížite tým riziko plesní a výskytu škodcov.
Previslé muškáty zrežte približne na 15 cm a všeobecne zachovajte asi tretinu pôvodnej rastliny.
Zálievka počas zimy
Počas zimy muškáty nepotrebujú veľa vody. Spočiatku ich zalejte raz týždenne, neskôr postačí dva- až trikrát za mesiac.
Vyhnite sa premokreniu – príliš vlhký substrát môže spôsobiť plesne, no zároveň nenechajte pôdu úplne vyschnúť.
Priebežná kontrola
Raz za čas skontrolujte, ako sa rastlinám darí. Ak začnú rýchlo rásť, presuňte ich na chladnejšie miesto a nové výhonky odstráňte, aby sa rastlina zbytočne nevyčerpávala.
Sledujte aj prípadný výskyt škodcov a v prípade potreby použite vhodný postrek.
Ak muškátom doprajete trochu pozornosti a vhodné zimné podmienky, na jar vás odmenia zdravým rastom a množstvom kvetov.