Ako správne zamraziť huby. Jeden krok, ktorý väčšina ľudí vynechá, a potom sa čuduje, prečo sa im pokazili

Hubárska sezóna je v plnom prúde a lesy naplno rozvoniavajú čerstvými dubákmi, kozákmi či masliakmi. Ak sa vám podarilo nazbierať plný košík, no v kuchyni už nestíhate všetko spracovať, najlepším riešením je mrazenie húb. Tento spôsob uchováva ich typickú vôňu aj chuť, a pritom je bezpečný a jednoduchý.
Aby však mrazenie splnilo svoj účel a huby zostali chutné aj po mesiacoch, treba dodržať niekoľko pravidiel.
Prvým krokom je dôkladné čistenie
Huby musia byť úplne zdravé a čisté. Všetky kúsky, ktoré sú červivé, plesnivé alebo rozbité, treba vyhodiť – mrazenie totiž nezničí mikroorganizmy ani plesne, len ich „uspí“. Po rozmrazení by sa rýchlo aktivovali.
Každý kúsok teda starostlivo očistite od pôdy, lístia a ihličia. Použite nožík a prípadne vlhkú handričku. Ak sú huby veľmi znečistené, môžete ich krátko opláchnuť a následne dôkladne osušiť.
Huby potom nakrájajte na menšie kúsky, prípadne ich nechajte celé – záleží, ako ich plánujete neskôr použiť.
Prečo huby krátko tepelne upraviť pred zamrazením
Tento krok síce nie je nevyhnutný, ale výrazne zlepšuje výsledok.
Huby obsahujú veľa vody a aktívne enzýmy, ktoré pri zamrazení môžu narušiť ich štruktúru. Po rozmrazení sú potom mäkké, vodnaté a strácajú chuť.
Aby sa tomu zabránilo, odporúča sa ich krátko podusiť alebo blanšírovať. Tým sa deaktivujú enzýmy, zastaví sa rozklad a huby si udržia lepšiu textúru aj vôňu.
Postup:
- Na panvici alebo v hrnci rozohrejte trochu masla alebo oleja.
- Pridajte nakrájané huby (môžete pridať aj cibuľku či štipku rasce, ak ich plánujete použiť napríklad do praženice).
- Dusíte len 3–5 minút, kým sa časť vody odparí.
- Potom ich nechajte úplne vychladnúť pri izbovej teplote.
Takto pripravené huby môžete zamraziť aj s výpekom, alebo ich precediť a nechať len dužinu.
Ako huby správne zamraziť
Keď huby vychladnú, rozdeľte ich do menších porcií – vždy len toľko, koľko neskôr použijete naraz. Tak sa vyhnete opätovnému rozmrazovaniu, ktoré by znižovalo kvalitu.
Huby vložte do uzatvárateľných plastových alebo silikónových vreciek alebo do krabičiek určených na mrazenie. Odporúča sa pridať štítok s dátumom a druhom huby, aby ste mali prehľad, čo v mrazničke máte.
Ako dlho vydržia huby v mrazničke
Správne pripravené a uložené huby vydržia v mrazničke približne 6 až 12 mesiacov. Po tomto čase nie sú síce nebezpečné, ale môžu strácať arómu a mať mdlú chuť.
Dôležité je udržiavať stálu teplotu okolo –18 °C a vyhnúť sa častému otváraniu mrazničky, ktoré spôsobuje kolísanie teploty a tvorbu kryštálov.
Správne rozmrazovanie
Rozmrazovanie húb je jednoduché – netreba ich nechávať rozmrazovať pri izbovej teplote.
Najlepšie je vložiť ich priamo do hrnca alebo na panvicu, keď pripravujete jedlo – napríklad praženicu, polievku, guláš či omáčku. Voda, ktorá sa z nich uvoľní, sa prirodzene odparí počas varenia.
Rozmrazené huby už nikdy nezamrazujte znova, pretože to znižuje kvalitu a zvyšuje riziko množstva baktérií. Preto si huby mrazte v porciách, ktoré spotrebujete naraz.
Extra tip: skombinujte viac spôsobov
Ak ste vášnivý hubár, môžete si úrodu rozdeliť:
- časť usušte – usušené huby vydržia celé roky a dajú sa použiť do polievok či omáčok
- časť naložte do octu alebo zamrazte po dusení – tak budete mať zásobu na celú zimu
Mrazenie húb je bezpečný a osvedčený spôsob, ako si zachovať chuť jesene aj v zime. Stačí ich očistiť, krátko podusiť, nechať vychladnúť a zamraziť v menších dávkach. Takto pripravené huby si uchovajú výbornú chuť, vôňu a budú pripravené na okamžité použitie bez rizika, že by vám uškodili.