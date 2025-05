Ako správne vyviazať hrášok v záhrade: Najobľúbenejšie a najpraktickejšie tipy skúsených záhradkárov

Rozhodli ste sa tento rok zasadiť hrášok a mysleli ste si, že na jeho vyviazanie budete mať ešte veľa času? Lenže rastlinky začali klíčiť a ich mladé výhonky už po niečom horúčkovito pátrajú a obmotávajú sa okolo všetkého, čo im príde do cesty? Je načase dopriať im potrebnú oporu, a hoci to vôbec nie je zložité, existuje viacero spôsobov, ako na to ísť šikovne a esteticky.