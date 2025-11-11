Ako správne vyvetrať periny: Väčšina ľudí to robí zle a ničí ich. Nerobíte tú chybu aj vy?

Mnohí z nás majú pocit, že najlepším spôsobom, ako periny prevetrať, je dať ich na jar alebo v lete na priame slnko.
V skutočnosti tým však svojmu zdraviu aj perinám môžete poriadne uškodiť. Pozrite sa, ako ich vetrať správne, aby zostali svieže, voňavé a bez roztočov.
Kedy periny vetrať a kedy nie
Ak periny nechávate vonku pri teplote okolo 22 až 26 °C a vo vlhkosti 70 až 80 %, vytvárate ideálne prostredie pre roztoče.
Tí patria medzi silné alergény a môžu spôsobovať podráždenie pokožky či dýchacie ťažkosti.
Naopak, na jeseň sa vetrať nemusíte báť – vzduch je chladnejší a suchší, často pod 50 % vlhkosti, čo roztočom vôbec nevyhovuje.
Vyhnite sa priamemu slnku
Vystavovať periny slnečným lúčom nie je dobrý nápad. Tuk obsiahnutý v perí sa pôsobením tepla rýchlo kazí, žltne a periny začnú nepríjemne zapáchať.
Najlepšie je vetrať ich v tieni a v prievane. Ideálne počasie je okolo 0 °C s miernym vetrom – vzduch je vtedy suchý a pomáha zbaviť sa vlhkosti aj drobných škodcov.
Pozor na vetrenie pod stromom
Možno vás láka zavesiť periny na konár, ale buďte opatrní – môžu ich znečistiť vtáky. Ak sa to stane, nechajte škvrnu najprv vyschnúť, potom ju jemne vykefujte.
Použite handričku navlhčenú miernym roztokom octu a škvrnu zľahka preklepte kefkou. Nakoniec miesto prepláchnite čistou vodou alebo perinu operte.
Nezabúdajte vyvetrať aj celú spálňu
Počas noci sa človek potí približne pol litra tekutín. Preto je dôležité ráno otvoriť okno a vyvetrať celú miestnosť aj posteľnú bielizeň.
Takto sa zbavíte vlhkosti, ktorá sa cez noc v spálni nahromadila.
Ak je vonku nevhodné počasie, postačí periny poriadne pretrepať a posteliť.
Pravidelná údržba je základ
Povlečenie by sa malo meniť aspoň raz za dva týždne, periny a vankúše prať aspoň dvakrát ročne.
Pri praní sa riaďte pokynmi výrobcu – každý materiál potrebuje inú starostlivosť.
Perové prikrývky je vhodné zveriť odbornej čistiarni. Ak periete doma, najlepšie je sušiť ich v sušičke, ktorá z nich odstráni aj prach či chlpy domácich miláčikov.
Nie sú vaše periny už príliš staré?
Periny a vankúše nemajú nekonečnú životnosť. Časom sa opotrebujú, strácajú objem a menia farbu.
Ideálne je ich meniť každých 5 až 10 rokov – podľa intenzity používania a starostlivosti.
Ak sa z pôvodne nadýchanej periny stala plochá, zapácha, alebo sa nadmerne potíte, je najvyšší čas zadovážiť si novú.