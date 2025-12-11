Ako správne vyprať topánky v práčke? Tieto kroky zaručia, že budú opäť ako nové

Správne vyčistené topánky dokážu výrazne zlepšiť celkový vzhľad oblečenia. Mnohé látkové tenisky a športová obuv sa dajú prať aj v práčke, no iba vtedy, keď dodržíte určité zásady. Pri správnom postupe môžu vyzerať opäť čisto a sviežo, bez rizika poškodenia.
Ktoré topánky možno prať v práčke?
Do práčky patria iba topánky z textilných a syntetických materiálov, napríklad:
- plátené tenisky
- športové topánky zo sieťoviny
- niektoré syntetické rekreačné modely
Tieto typy obuvi dobre znášajú jemné pranie a studenú vodu.
Ktoré topánky nikdy NEPRAŤ v práčke
- kožená obuv (pravá aj umelá koža)
- semišová a nubuková obuv
- topánky s ozdobami a lepenými prvkami
- topánky s pevnou konštrukciou, ktorá by sa mohla v bubne zdeformovať
Tieto materiály sa môžu praním v práčke nenávratne poškodiť.
Čo budete potrebovať
Na bezpečné pranie postačí:
- jemný kartáč alebo handrička
- sieťované vrecko na pranie alebo obliečka na vankúš
- kvalitný prací prostriedok s neutrálnym pH
- staré uteráky (na tlmenie nárazov počas prania)
Bielidlo sa vo všeobecnosti neodporúča, pretože môže narušiť gumu, textil aj lepidlá. Ak chcete bielu obuv výrazne vyčistiť, vhodnejšie sú jemné čistiace gély alebo kyslíkové bielidlo určené na textil.
Dôkladná príprava pred praním
Správna príprava obuvi je zásadná – šetrí pračku a zlepšuje výsledok.
- Odstráňte šnúrky a vložky.
Šnúrky perte zvlášť v malom vrecúšku. Vložky sa v práčke zvyčajne poškodia, preto ich radšej vyčistite ručne a vydezinfikujte.
- Mechanicky odstráňte všetku špinu.
Blato, hlina či kamienky môžu poškodiť bubon a zanášať odtok. Prejdite topánky kartáčom a podošvu dôkladne očistite.
- Predpieranie škvŕn.
Ak sú na topánkach výrazné škvrny, naneste jemný odstraňovač škvŕn určený na textil.
Ako správne prať topánky v práčke
- Topánky vložte do sieťového vrecka alebo obliečky na vankúš.
- Do bubna dajte staré uteráky, aby sa tlmili nárazy a pračka bola vyvážená.
- Nastavte program na jemnú bielizeň alebo ručné pranie.
- Použite studenú vodu (max. 30 °C) – vysoká teplota môže poškodiť gumu a lepidlá.
- Nastavte nízke otáčky odstreďovania alebo odstreďovanie vypnite úplne.
Tento postup je odporúčaný výrobcami práčok aj odborníkmi na textilné tenisky.
Sušenie topánok: najdôležitejší krok
Topánky nikdy nesušte v sušičke ani pri zdroji tepla, ako je radiátor či priame slnko. Teplo môže:
- deformovať podrážku
- uvoľniť lepidlá
- spôsobiť tvrdnutie alebo popraskanie materiálu
Správny postup sušenia
- Vložte do obuvi papierové utierky alebo noviny, ktoré absorbujú vlhkosť.
- Položte ich na suchý uterák na dobre vetrané miesto.
- Papier počas sušenia pravidelne meňte.
- Ak máte napináky na obuv, pomôžu udržať tvar topánok.
- Neurýchľujte sušenie fénom ani iným teplým vzduchom.
Topánky by mali schnúť prirodzene — niekedy aj 24 hodín, podľa hrúbky materiálu.
Zhrnutie: Pravdivé a bezpečné odporúčania
- Prať možno len látkové a syntetické topánky.
- Kožená a semišová obuv do práčky nepatrí.
- Vždy použiť studenú vodu, jemný program a sieťované vrecko.
- Bielidlo sa pri praní obuvi väčšinou neodporúča.
- Topánky sa musia sušiť iba prirodzene, bez tepla.