Ako správne vyprať perinu, aj keď sa nezmestí do práčky?

Perina je neoddeliteľnou súčasťou našej spálne – stará sa o naše pohodlie, teplo a kvalitný spánok. No rovnako ako posteľné prádlo aj ona potrebuje občas dôkladné vyčistenie. Možno však narazíte na problém: čo robiť, ak je perina príliš veľká na to, aby sa zmestila do vašej práčky? Dobrá správa je, že riešenie existuje – stačí vedieť, ako na to, a pritom rešpektovať materiál aj odporúčania výrobcu.
Prečo je pranie periny dôležité
Aj keď používame povlaky, vo vnútri periny sa časom hromadí pot, odumreté kožné bunky, prach, roztoče a alergény. To môže negatívne vplývať na zdravie, najmä u alergikov či astmatikov. Perinu by ste preto mali čistiť aspoň 1–2-krát ročne, povlaky samozrejme častejšie.
Najdôležitejšie pravidlo: skontrolujte štítok
Každá perina má etiketu s pokynmi na údržbu – a tie treba dodržiavať.
- Páperové periny (s prírodným perím alebo páperím): sú citlivé na nesprávne pranie. Väčšinou sa môžu prať iba na šetrnom programe s nízkou teplotou a vhodným pracím prostriedkom na páperie. Ak je perina veľmi objemná, odporúča sa profesionálna čistiareň.
- Vlnené periny: tieto by sa doma prať nemali. Vlna sa ľahko zrazí a znehodnotí, preto je čistiareň bezpečnejšia voľba.
- Syntetické periny (duté vlákna, mikrovlákno): sú najjednoduchšie na údržbu. Dajú sa prať aj doma, niekedy dokonca v práčke, ak je dostatočne veľká.
Keď sa perina nezmestí do práčky
Ak máte veľkú perinu a práčka to nezvládne, môžete použiť vaňu alebo veľký lavór.
- Napustite ju vlažnou vodou (nikdy nie horúcou, mohla by poškodiť výplň).
- Pridajte malé množstvo jemného pracieho prostriedku vhodného pre daný materiál (napr. špeciálny na páperie).
- Perinu jemne ponorte a niekoľkokrát rukami stlačte, aby sa voda dostala dovnútra.
- Nechajte ju namočenú približne 30 minút.
- Vodu vypustite a perinu niekoľkokrát prepláchnite čistou vodou, kým nezmiznú všetky zvyšky pracieho prostriedku.
Tip: Do posledného máchania môžete pridať trochu bieleho octu, ktorý neutralizuje zvyšky pracieho prostriedku a osvieži výplň.
Ako správne odstrániť vodu
Po praní je perina veľmi ťažká. Vodu treba jemne vytlačiť stláčaním, nikdy nie krútením alebo silným žmýkaním – výplň by sa mohla poškodiť alebo presunúť do jednej časti.
Sušenie: kľúč k úspechu
Správne vysušenie je pri perinách absolútne najdôležitejšie. Ak perina nezoschne až do vnútra, hrozí, že zatuchne alebo sa v nej objaví pleseň.
- Najlepšie je perinu sušiť na čerstvom vzduchu počas slnečného dňa.
- Rozložte ju vodorovne, aby sa výplň nerozsypala a nestratila tvar.
- Perinu pravidelne otáčajte a načechrávajte, aby sa vlhkosť odparovala rovnomerne.
- Ak máte veľkokapacitnú sušičku, môžete ju použiť – pridajte pár tenisových loptičiek alebo špeciálnych loptičiek do sušičky, ktoré zabránia zhlukovaniu výplne a perinu prevzdušnia.
Keď máte vhodnú práčku
Niektoré väčšie práčky majú dokonca program na periny a veľké prádlo. Ak sa vám perina do bubna zmestí, je to najpohodlnejšie riešenie:
- nastavte jemný cyklus a nízku teplotu (30–40 °C)
- použite jemný prací prostriedok
- vynechajte aviváž
- zapnite extra oplach, aby v perine nezostali zvyšky prostriedku
Ako udržať perinu čistú čo najdlhšie
- Používajte povlaky a perte ich pravidelne.
- Perinu občas vyveste na čerstvý vzduch – slnko prirodzene ničí baktérie a roztoče.
- Pri dlhodobom skladovaní ju ukladajte do priedušného vaku alebo obalu, nikdy nie do igelitového vrecka, kde by sa mohla zapariť.
Perinu nie je nutné prať často, ale keď už na to príde, urobte to správne. Rozhodujúci je materiál – zatiaľ čo syntetické periny zvládnete vyprať doma, pri páperových alebo vlnených je bezpečnejšie zveriť ich profesionálom. Ak sa vaša perina nezmestí do práčky, vaňa a dostatok času na sušenie vás zachránia. Správna starostlivosť vám zaistí nielen sviežu perinu, ale aj zdravší a kvalitnejší spánok.