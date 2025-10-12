Ako správne vyčistiť vlnené prikrývky, aby ste ich nezničili? Na práčku zabudnite, pomôže niečo úplne iné

Vlnená prikrývka patrí medzi najkvalitnejšie druhy lôžkovín. Tento prírodný materiál dokáže v zime hriať, v lete odvádzať vlhkosť, a pri správnej starostlivosti má dokonca schopnosť čiastočne sa čistiť sám. Aby si však zachovala svoje výnimočné vlastnosti, vyžaduje iný prístup než bežné syntetické prikrývky. Pranie v práčke je pre vlnu doslova pohroma – stačí trochu tepla a pohybu a z mäkkej prikrývky sa stane zrazená tvrdá hmota.
Pranie v práčke? Ani náhodou
Vlnené prikrývky sa nesmú prať v automatickej práčke, ani na najšetrnejšom programe. Vlákna vlny sú veľmi citlivé a pri kontakte s vodou a pohybom sa zrážajú. Strácajú pružnosť, nadýchanosť aj schopnosť regulovať teplotu.
Základom správnej starostlivosti je pravidelné vetranie. Ideálne je prikrývku niekoľkokrát do roka prevesiť cez sušiak alebo cez otvorené okno. Najlepšie výsledky prináša vetranie v mierne vlhkom počasí – napríklad počas jesene či po daždi. Čerstvý, vlhký vzduch pomáha vlne regenerovať a zachováva jej prirodzenú pružnosť.
Prečo vlhký vzduch vlne prospieva
Vlna má schopnosť nasať až tretinu svojej hmotnosti vo vlhkosti bez toho, aby pôsobila mokro. Táto vlastnosť udržiava vlákna pružné, znižuje statickú elektrinu a bráni usádzaniu prachu. Okrem toho vlna obsahuje zvyšky lanolínu – prírodného tuku, ktorý má antibakteriálne účinky a neutralizuje pachy. Vďaka tomu sa vlnené prikrývky do istej miery samy čistia – stačí im dopriať čerstvý vzduch.
Ako odstrániť škvrny bez poškodenia
Ak sa na prikrývke objaví škvrna, nie je nutné ju celú prať. Postačí jednoduchý, šetrný postup:
- Miesto jemne navlhčite vlažnou vodou.
- Natrite ho žlčovým alebo iným jemným prírodným mydlom.
- Nechajte chvíľu pôsobiť a potom opatrne opláchnite vlažnou vodou.
- Vodu nikdy nežmýkajte – radšej ju odsajte čistým uterákom.
- Prikrývku nechajte prirodzene vyschnúť, najlepšie položenú naplocho, aby mohla dýchať z oboch strán.
Dôležité: Vlnené prikrývky sa nesmú sušiť na radiátore ani na priamom slnku. Prudké teplo by zničilo ich pružnosť a zrazilo vlákna.
Ak je prikrývka veľmi znečistená, oplatí sa zveriť ju do rúk profesionálnej čistiarne, ktorá má skúsenosti s ošetrením prírodných materiálov.
Starostlivosť o perové prikrývky
Podobnú pozornosť si zaslúžia aj prikrývky s perím. Po prebudení by sa mali nechať niekoľko minút voľne rozložené, aby z nich mohla odísť vlhkosť, ktorú počas noci absorbovali. Až potom sa môžu opäť ustlať. Pravidelné vetranie pomáha udržať perie suché a nadýchané.
Perové prikrývky sa dajú prať aj doma, ak sa zmestia do práčky a povlak nie je poškodený. Pred praním treba vždy skontrolovať, či nie sú švy roztrhnuté. Na pranie sa používa špeciálny prostriedok na perie a jemný program s teplotou do 40 °C. Aviváž sa neodporúča, pretože narúša štruktúru peria.
Po praní je vhodné zapnúť dodatočné plákanie a pri sušení použiť tenisové loptičky alebo sušiace guľôčky, ktoré zabránia zlepeniu peria. Takto si prikrývka zachová svoj objem aj ľahkosť.
Ani v tomto prípade sa neodporúča sušenie na slnku – slnečné žiarenie môže oslabiť tkaninu a poškodiť výplň.
Zhrnutie
Starostlivosť o vlnené a perové prikrývky sa výrazne líši od syntetických materiálov. Vlnu netreba prať, stačí ju pravidelne vetrať a šetrne čistiť len v prípade menších škvŕn. Perie znesie aj pranie, ale len pri správnom postupe a šetrnom zaobchádzaní.
Ak týmto prírodným materiálom doprajete dostatok vzduchu, vlhkosti a jemnej starostlivosti, odmenia sa vám dlhoročnou výdržou, hebkosťou a teplom, ktoré žiadna syntetika nenahradí.