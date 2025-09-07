Ako správne strihať rastliny na jeseň. 8 najväčších chýb, ktorým sa vyhnúť

Jeseň v záhrade neznamená iba hrabanie lístia a odkladanie náradia do kôlne. Toto obdobie je dôležité aj pre správny rez rastlín, ktorý výrazne ovplyvní ich vitalitu a kvitnutie v nasledujúcom roku. Mnohí záhradkári majú práve na jeseň chuť vziať do rúk nožnice a pustiť sa do práce, no práve vtedy hrozí najviac omylov. Niektorým druhom rez prospeje, iným však môže uškodiť alebo ich dokonca pripraviť o kvety v ďalšej sezóne.
Ak sa chcete vyhnúť sklamaniu a zabezpečiť si zdravú a rozkvitnutú záhradu aj o rok, oplatí sa poznať najčastejšie chyby pri jesennom strihaní.
1. Príliš skorý a radikálny rez
Najväčším prehreškom býva zbytočná horlivosť. Niektoré trvalky či okrasné trávy potrebujú ponechať listy a stonky až do zimy, pretože v nich zhromažďujú živiny pre ďalší rok. Ak ich odstránite priskoro, rastlina oslabne. Typickým príkladom sú pivonky, chryzantémy či vyššie okrasné trávy.
2. Strih rastlín, ktoré si tvoria púčiky v lete
Hortenzie, orgovány či magnólie si zakladajú puky už počas leta. Ak ich ostriháte na jeseň, pripravíte sa o kvety v budúcej sezóne. Tieto druhy je vhodné strihať hneď po odkvitnutí, teda v lete.
Podobne platí aj pravidlo, že kry kvitnúce na starom dreve (napr. orgovány) by sa nikdy nemali strihať na jeseň. Rovnako sa vyhnite rezu ihličnanov – rezné rany sa nestihnú zahojiť pred mrazmi a strom môže namrznúť.
3. Túžba po dokonale čistej záhrade
Suché stonky a odkvitnuté súkvetia nepredstavujú len neporiadok. Slúžia ako prirodzená ochrana pred mrazom a zároveň poskytujú úkryt užitočnému hmyzu. Ak túžite po úhľadných záhonoch, nechajte aspoň časť rastlín bez zásahu až do jari – urobíte tým službu prírode aj vlastnej záhrade.
4. Rez pred príchodom mrazov
Pri hlbokom reze tesne pred zimou sa rany nestihnú zaceliť a rastlina môže namrznúť. Ak sa rozhodnete pre zásah, urobte ho včas a nikdy nie v období, keď už hrozia prvé silnejšie mrazy.
5. Rez príliš nízko pri zemi
Ďalšou častou chybou je zrezanie stoniek až úplne ku koreňu. Väčšina rastlín potrebuje ponechať aspoň pár centimetrov, ktoré chránia koreňový systém a pomáhajú udržať sneh ako prirodzenú izoláciu.
6. Používanie tupého alebo špinavého náradia
Tupé nožnice či záhradnícke nožnice s nečistotami dokážu rastline viac ublížiť než pomôcť. Špatne prevedený rez spôsobí rozstrapkané stonky, ktoré sú náchylné na plesne a choroby. Pred každým rezom preto skontrolujte ostrie a nožnice vydezinfikujte.
7. Zámena trvaliek s letničkami
Letničky po odkvitnutí môžete vytrhnúť celé, keďže už svoju úlohu splnili. Trvalky však vyžadujú trpezlivosť – počkajte, kým prirodzene zoschnú a zatiahnu živiny do koreňov. Predčasný zásah im môže spôsobiť oslabenie.
8. Zabúdanie na rozdiely medzi záhradami
Rady z kníh či internetu sú užitočné, no vždy ich prispôsobte konkrétnym podmienkam. To, čo platí v teplých oblastiach, nemusí fungovať v horských či chladnejších regiónoch. Rozdiel robí aj typ pôdy, vlhkosť a množstvo slnečného svetla.
Jesenný rez rastlín si vyžaduje citlivosť a rozvahu. Nie každá rastlina je pripravená na zásah ešte pred zimou. Ak sa vyhnete najčastejším chybám – od predčasného rezu, cez rez príliš nízko, až po používanie tupých nožníc – vaša záhrada sa vám odvďačí zdravým rastom a bohatou úrodou či kvitnutím v nasledujúcom roku.