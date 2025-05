Ako správne skladovať vajcia? Tieto dve najčastejšie chyby robíme všetci a vajcia sa nám kvôli tomu rýchlejšie kazia

Vajcia patria medzi potraviny, bez ktorých sa väčšina slovenských domácností nezaobíde. Či už ich používate na prípravu raňajok, pečenie koláčov alebo do šalátov, dôležité je správne ich skladovať, aby zostali čo najdlhšie kvalitné a čerstvé. Napriek tomu, že ide o základnú potravinu, stále robíme pri ich uchovávaní chyby, ktoré môžu výrazne ovplyvniť ich trvanlivosť a dokonca aj bezpečnosť konzumácie.

Chyba č. 1: Vajcia nepatria do dvierok chladničky!

Pravdepodobne to poznáte aj vy – otvoríte dvierka chladničky a v špeciálnom držiaku sú pekne uložené vajíčka. Zdá sa to byť praktické a logické, no opak je pravdou. Práve dvierka sú totiž tým najhorším miestom, kam môžete vajcia odložiť. Prečo?

Dvierka chladničky často otvárame, a tým spôsobujeme neustále výkyvy teploty v tejto oblasti. Vajcia sú pritom na kolísanie teploty mimoriadne citlivé. Pri častých zmenách teploty sa môže zhoršiť ich kvalita, skráti sa ich doba použiteľnosti a hrozí, že sa v nich môžu ľahšie množiť baktérie.

Kam ich teda dať?

Najlepším riešením je horná polica v chladničke, kde je teplota najstabilnejšia, zvyčajne medzi 2 až 8 °C. Takto uskladnené vajcia vám vydržia čerstvé a bezpečné na konzumáciu až päť týždňov.

Alternatívou môže byť aj špajza či komora, avšak iba v prípade, že v nej máte stabilnú, ideálne nižšiu teplotu bez výkyvov. Pri izbovej, stabilnej teplote však vydržia iba približne týždeň.

Vajíčka nikdy neumývajte!

V prípade domácich vajec to platí dvojnásobne. Vajcia totiž prirodzene pokrýva tenká ochranná vrstva, ktorá bráni prenikaniu baktérií cez póry škrupiny. Umývaním túto dôležitú ochrannú bariéru odstránite, čím zvýšite riziko kontaminácie a následného skazenia vajec.

Ak teda vajcia nie sú viditeľne znečistené, radšej ich ponechajte v prirodzenom stave, aby ste predĺžili ich trvanlivosť.

Chyba č. 2: Nechávate vajcia v pôvodnom kartónovom obale

Častou, no zároveň nenápadnou chybou je skladovanie vajec priamo v pôvodnom kartónovom obale, v ktorom ste ich priniesli z obchodu. Tento kartón síce vajíčka dobre chráni pri transporte, no na dlhodobé skladovanie v chladničke je úplne nevhodný.

Prečo? Na kartóne môžu byť neviditeľné zvyšky nečistôt, ktoré podporujú rozmnožovanie baktérií alebo dokonca drobného hmyzu. Takáto kontaminácia rozhodne nepatrí do blízkosti čerstvých potravín.

Ako správne skladovať vajcia v chladničke?

Ideálne je vajcia premiestniť do čistého, ešte nepoužitého obalu na vajíčka alebo do špeciálnych stojanov či keramických misiek na vajcia. Dôležité je, aby vajcia mohli „dýchať“, takže ich nikdy neuzatvárajte do nepriedušných nádob či plastových obalov.

Vajíčka vždy skladujte špičkou nadol. Dôvodom je, že širšia časť škrupiny obsahuje póry, cez ktoré vajcia prijímajú kyslík, čo predlžuje ich čerstvosť. Ak vajíčka skladujete dlhšie ako desať dní, pokojne ich otočte, aby ste podporili optimálnu konzistenciu žĺtka, ktoré sa časom môže zahustiť.

Čo s použitým kartónom?

Použité kartóny od vajec je najlepšie vrátiť farmárovi či chovateľovi sliepok na ďalšie použitie. Pokiaľ sú poškodené alebo už príliš opotrebované, jednoducho ich odložte do triedeného odpadu – papierové kartóny od vajíčok je totiž možné recyklovať.

Úrady na ochranu spotrebiteľov odporúčajú jednorazové kartónové obaly z obchodov radšej po použití zlikvidovať, aby sa znížilo riziko zdravotných komplikácií.

Ďalší tip: Vyhnite sa aromatickým potravinám

Málokto si uvedomuje, že škrupina vajec je pomerne pórovitá a dokáže absorbovať pachy okolitého prostredia. Ak teda umiestnite vajcia vedľa aromatických potravín, ako sú výrazné syry, cibuľa alebo údeniny, riskujete zmenu chuti vajíčok. Uchovávajte ich preto radšej oddelene.

Jednoduchý test čerstvosti vajec

Ak ste na vajíčka v chladničke narazili po dlhšej dobe a neviete, či sú ešte jedlé, vyskúšajte jednoduchý trik:

Naplňte misku studenou vodou a vajíčko do nej opatrne vložte.

Ak vajce klesne na dno a zostane ležať na boku, znamená to, že je čerstvé.

Ak vajce zostane na dne, no stojí na špičke, je staršie, ale stále ho môžete zjesť.

Ak však vajce vypláva na hladinu, už ho radšej nekonzumujte – je pravdepodobne pokazené alebo príliš staré.

Týmto jednoduchým spôsobom si vždy môžete overiť čerstvosť vajec bez toho, aby ste ich museli rozklepávať.

Dodržaním týchto rád vám vajíčka vydržia dlhšie, zachovajú si svoju kvalitu a vy sa vyhnete riziku otravy alebo iných zdravotných problémov. Dajte pozor, ako vajcia skladujete, a vaše raňajky či obľúbené recepty budú vždy v najvyššej kvalite!