Ako správne prihnojiť cibuľu, aby vyrástla do obrovských rozmerov a vydržala dlho bez hnitia? Vyskúšajte tento overený trik

Každý skúsený záhradkár vie, že kvalitná úroda cibule vyžaduje nielen dobrú starostlivosť, ale aj správne načasované prihnojovanie. Ak chcete na jeseň zbierať veľké, zdravé a dobre skladovateľné cibule, musíte im venovať pozornosť práve teraz. Ideálnym obdobím na hnojenie cibule je totiž jún až začiatok júla, čo znamená, že ste tu úplne správne a môžete sa ihneď pustiť do príprav.

Ako pripraviť dokonalé hnojivo pre cibuľu?

Existuje osvedčená domáca zmes, ktorú používajú skúsení pestovatelia cibule. Táto receptúra je rokmi odskúšaná a výborne funguje na všetkých druhoch cibule – od tej klasickej kuchynskej až po šalotku alebo červenú odrodu. Pripravte si nasledujúce ingrediencie:

50 litrov čistej, odstátej vody

500 g dreveného popola (najlepší je z tvrdého dreva)

(najlepší je z tvrdého dreva) 500 g vápnitého dolomitu

50 g monofosforečnanu draselného (v záhradníckych obchodoch dostupný ako monofosfát draselný)

(v záhradníckych obchodoch dostupný ako monofosfát draselný) 50 g granulovaného, dobre vyzretého hnoja

Všetky uvedené zložky dôkladne rozmiešajte vo vode, až kým nezískate homogénnu zálievku. Hotovým hnojivom potom rovnomerne polejte cibuľové záhony. Najlepší čas na aplikáciu hnojiva je skoro ráno alebo večer, keď pôda ešte vlhká od rosy, čo umožní živinám lepšie preniknúť ku koreňom rastlín.

Pozor: Hoci sa tradične mnohé plodiny hnoja čerstvým alebo kompostovaným maštaľným hnojom, v prípade cibule sa to vyslovene neodporúča. Chlévsky hnoj totiž podporuje plesne a hnilobu cibúľ.

Ak chcete cibuľu povzbudiť k maximálnemu rastu, hnojenie podľa potreby zopakujte približne raz za mesiac, no väčšinou stačí aj jedna kvalitná dávka za sezónu.

Správna pôda je základ úspechu

O bohatú úrodu sa však začína bojovať už oveľa skôr – ešte pred samotným vysadením cibule. Táto zelenina si totiž najlepšie rozumie s ľahkou, priepustnou a piesočnatou pôdou s mierne kyslým až neutrálnym pH. Ak je pôda príliš kyslá, cibuľa nedosiahne želanú veľkosť a často ani poriadne nevzíde. Naopak, v ťažkej, ílovitej pôde hrozí, že bude stagnovať, hniť a cibule budú mať tendenciu byť malé a nevydržia dlho skladované.

Ak máte záhradu s ťažšou pôdou, pridajte do nej piesok, kompost alebo rašelinu, aby ste ju prevzdušnili a uľahčili koreňom rast.

Kam cibuľu správne vysadiť?

Cibuľa si vyžaduje dostatok svetla, preto ju vždy umiestnite na slnečné miesto, kde má ideálne aspoň 6 hodín slnka denne. Zároveň ale dávajte pozor, aby nebola vystavená silnému celodennému priamemu slnku, ktoré ju môže vysušiť alebo spôsobiť popáleniny. Optimálnym riešením je miesto, kde má ráno a podvečer mierny tieň, alebo kde jej zabezpečíte prirodzenú ochranu, napríklad vysadením blízko nižších krov či živého plota.

Dôležitá je aj pravidelná starostlivosť

Keď sa cibuľa už dobre zakorení a začne rásť, starajte sa o ňu pravidelným odburiňovaním, aby ju burina nepripravila o potrebné živiny a vlahu. Zvlášť v teplejších letných mesiacoch dbajte na pravidelnú zálievku. Cibuľa síce neznáša príliš vlhkú pôdu, no nedostatok vody v období rastu hlavičiek by ju mohol zastaviť v raste. Preto pravidelne kontrolujte stav pôdy a zalievajte ju radšej v menších množstvách, no pravidelne.

Ak budete dôsledne dodržiavať všetky tieto rady, môžete sa tešiť na krásne veľké cibule, ktoré vám vydržia dlho čerstvé a budú ozdobou každej záhradky.

Máte vlastné overené tipy a rady?

Mnoho záhradkárov má svoje tajné recepty a triky, ako pestovať cibuľu tak, aby prinášala maximálnu úrodu. Skúšali ste už hnojivo, ktoré sme vám predstavili v článku, alebo máte vlastnú unikátnu metódu? A možno patríte k tým, ktorí dávajú prednosť úplnej prírodnosti a nechávajú všetko na silách prírody?

Podeľte sa s nami o svoje skúsenosti – možno práve váš tip pomôže ďalším pestovateľom!