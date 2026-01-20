Ako správne prať utierky z mikrovlákna? Vyhnite sa vysokým teplotám aj bielidlu

Utierky z mikrovlákna patria medzi najúčinnejšie pomôcky pri upratovaní domácnosti. Sú vysoko savé, výborne priťahujú prach, dokážu zbierať mastnotu a sú ideálne aj na čistenie skiel či elektroniky. Aby však fungovali tak, ako majú, potrebujú správnu údržbu. Nevhodné pranie môže narušiť jemnú štruktúru vlákien a výrazne skrátiť ich životnosť.
Nasledujúce odporúčania vychádzajú zo špecifikácií výrobcov mikrovlákna a zo štandardov profesionálnych čistiacich služieb.
Prečo nové utierky nie vždy dobre sajú?
Pri niektorých značkách sa môže stať, že nové utierky spočiatku nesajú optimálne. Dôvod je jednoduchý: niektorí výrobcovia aplikujú na vlákna ochranný film (väčšinou na báze oleja alebo silikónu), aby utierky lepšie znášali skladovanie a dopravu. Tento film môže dočasne znížiť savosť.
Jedno šetrné pranie tento povlak odstráni a utierky začnú pracovať naplno.
Zároveň však platí, že pranie opotrebúva syntetické vlákna, preto nie je vhodné prať ich, keď nie sú špinavé.
Pred praním ich vždy prepláchnite v studenej vode
Pred vložením do práčky utierky krátko vypláchnite. Je to dôležité pre tri dôvody:
- odstránite najväčšiu špinu a mastnotu
- zabránite prenosu nečistôt na iné prádlo
- pranie bude účinnejšie
Tento krok výrazne znižuje riziko zanesenia vlákien.
Aký prací prostriedok používať?
Pre mikrovlákno platia jasné pravidlá:
✔ Bez aviváže
Aviváž vytvára na vlákne tenký voskový povlak, ktorý znižuje savosť a schopnosť priťahovať prach.
✔ Bez parfumov a optických zjasňovačov
Tieto látky môžu na vlákne zanechať film alebo kryštáliky, ktoré znižujú účinnosť utierky.
✔ Použiť iba malé množstvo pracieho prostriedku
Mikrovlákno zachytáva aj zvyšky prášku či gélu. Ak použijete príliš veľa pracieho prostriedku, utierky môžu po uschnutí zanechávať šmuhy alebo pôsobiť tvrdšie.
Najlepšie sú pracie prostriedky určené na športové alebo funkčné oblečenie – sú formulované tak, aby nezanechávali film.
Prečo prať mikrovlákno oddelene?
Mikrovlákno by sa malo prať samostatne alebo aspoň v sieťke na bielizeň. Materiály ako bavlna či fleece počas prania uvoľňujú drobné vlákna, ktoré sa zachytávajú na utierkach.
Keďže mikrovlákno funguje ako magnet na prach a chĺpky, veľmi ľahko sa „zanesie“ a prestane pracovať efektívne.
Oddelené pranie zabezpečí, že utierky zostanú čisté a plne funkčné.
Na akej teplote prať?
✔ Odporúčaná teplota: 30–40 °C
Syntetické vlákna sa pri vyšších teplotách môžu poškodiť, zdeformovať alebo roztaviť. To je dôvod, prečo väčšina výrobcov priamo zakazuje pranie nad 60 °C.
Vysoká teplota spôsobí, že utierky:
- stratia jemnosť
- prestanú dobre sať
- začnú zanechávať šmuhy
- môžu stvrdnúť
Je vhodná sušička?
Ideálne je sušiť utierky na vzduchu. Mikrovlákno je citlivé na teplo, a preto:
- príliš horúci program v sušičke môže poškodiť vlákna
- utierky môžu po vysušení stvrdnúť
- zníži sa ich životnosť
Ak sušičku predsa len použijete, nastavte nízku teplotu alebo program na syntetiku. Niektoré čistiace firmy odporúčajú pridať 2–3 tenisové loptičky, ktoré pomôžu textíliu lepšie prevzdušniť.
Ocot ako bezpečný pomocník
Ocot je jedným z mála prostriedkov, ktoré sú pre mikrovlákno vhodné.
Počas pláchania môžete pridať pol šálky bieleho octu:
- odstráni zvyšky pracích prostriedkov
- zmäkčí tkaninu
- obnoví savosť
Ocot nenarušuje syntetické vlákna, preto je bezpečný.
Ako skladovať a sušiť bez riskovania zanesenia prachom?
Utierky sušte a skladujte len v prostredí, kde sa nepráši. Mikrovlákno veľmi ľahko zachytáva prachové častice zo vzduchu, ktoré sa následne pri čistení rozmazávajú po povrchu.
Dôležité pravidlá:
- nesušiť v prašných priestoroch
- skladovať v uzavretej skrinke alebo boxe
- nežehliť – vysoká teplota poškodzuje vlákna
Čomu sa vyhnúť úplne?
🚫 Aviváž
znižuje savosť.
🚫 Bielidlo
choruje syntetické vlákna a postupne ich rozkladá.
🚫 Vysoké teploty pri praní aj sušení
môžu roztaviť jemné vlákna.
🚫 Žehlenie
mikrovlákno neznesie vysoké teploty.