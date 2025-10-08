Ako správne používať cesnak, aby ste z neho získali maximum? Mnohí to robia nesprávne

Cesnak – nenápadná, no neuveriteľne silná prísada, ktorú má väčšina z nás v kuchyni. Tento drobný zázrak prírody nie je len o výraznej chuti, ale aj o jeho mimoriadnych liečivých vlastnostiach. Vďaka obsahu účinných látok, ako je allicín, pôsobí cesnak ako prírodné antibiotikum, antimykotikum a antivirotikum. Inými slovami, pomáha nášmu telu bojovať proti baktériám, vírusom aj plesniam – a to úplne bez chémie.
Malý strúčik, veľká sila pre zdravie
Ak chcete podporiť svoju imunitu, začnite deň obyčajným, no účinným zvykom – zjedzte jeden strúčik surového cesnaku. Môžete si ho rozpučiť na kúsok chleba, primiešať do nátierky alebo pridať na hrianku. Tento jednoduchý rituál robí s organizmom zázraky.
Zaujímavé výsledky priniesla aj rozsiahla americká štúdia, do ktorej sa zapojilo viac než 41-tisíc žien vo veku od 55 do 69 rokov. Ukázalo sa, že tie ženy, ktoré pravidelne konzumovali cesnak, mali až o 35 % nižšie riziko vzniku rakoviny hrubého čreva. Vedci sa domnievajú, že za tento efekt môže práve allicín a ďalšie sírne zlúčeniny, ktoré v tele pôsobia ako ochranný štít proti voľným radikálom.
Cesnak ako zbraň proti zápalom
Cesnak nie je len prevencia, ale aj účinný bojovník proti zápalom. Štúdie potvrdzujú, že cesnakový olej dokáže znížiť zápalové procesy v tele – najmä v kĺboch a svaloch. Vďaka tomu je skvelým pomocníkom pri artritíde alebo po fyzickej záťaži.
Organizácia Arthritis Foundation dokonca odporúča cesnakový olej ako prevenciu poškodenia chrupavky, keďže dokáže spomaliť degeneratívne procesy spôsobené zápalmi. Pravidelné používanie teda môže prispieť k lepšej pohyblivosti a menšej bolesti kĺbov.
Riešenie pre plesne na nohách
Problémy s plesňou na nohách pozná nejeden človek – najmä po návšteve verejných bazénov či sprchovacích zariadení. Namiesto drahých krémov z lekárne môžete siahnuť po starom domácom recepte – po cesnaku.
Stačí si pripraviť odvar z cesnaku a ním si denne potierať postihnuté miesta. Ešte silnejší účinok má, ak si problematické miesto potriete priamo rozdrveným strúčikom a necháte pôsobiť asi 15 minút. Potom pokožku dôkladne umyte vlažnou vodou. Tento postup môžete opakovať každý deň, kým sa stav nezlepší.
Tepelná úprava ničí účinné látky
Aj keď cesnak výborne dochutí jedlo, pri varení treba byť opatrný. Najviac prospešných látok obsahuje v surovom stave. Práve vtedy sa z neho uvoľňuje spomínaný allicín – látka, ktorá vzniká až po rozpučení alebo nakrájaní cesnaku a potrebuje niekoľko minút, aby sa naplno aktivovala.
Preto je dobré napríklad cesnakovú nátierku pripraviť aspoň pol hodiny pred konzumáciou, aby mal allicín čas rozvinúť sa. Ak ho pridávate do vareného jedla, nedávajte ho na začiatku varenia – vysoké teploty nad 60 °C totiž allicín ničia. Ideálne je cesnak pridať až tesne pred dokončením jedla, čím zachováte nielen jeho liečivé účinky, ale aj výraznú arómu a chuť.
Každodenný zvyk pre zdravšie telo
Cesnak je jednou z mála potravín, ktorú možno bez váhania zaradiť medzi superpotraviny. Posilňuje imunitný systém, chráni srdce, zlepšuje trávenie, prečisťuje cievy a pomáha udržiavať správnu hladinu cholesterolu.
Ak ho budete konzumovať denne v surovom stave, urobíte pre svoje zdravie viac, než si možno myslíte. A hoci jeho vôňa nie je práve najjemnejšia, účinky na telo rozhodne stoja za to.