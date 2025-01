Ako správne postupovať, keď objavíte ježka? Kľúčové rady a odporúčania

Ježkovia sú mimoriadne zaujímavé a užitočné tvory, ktoré si zaslúžia našu ochranu a starostlivosť. Viete však, ako správne reagovať, ak počas zimy nájdete ježka vo svojej záhrade?

Náhodné stretnutie s ježkom v záhrade býva veľmi príjemným zážitkom. Keďže ježkovia sú nočné zvieratá, málokedy ich vidíme cez deň, čo robí každé stretnutie o to výnimočnejším. Tieto malé tvory sa bežne pohybujú nielen po záhradách a ich okolí, ale aj v mestských parkoch a zelených plochách. Napriek tomu ich len zriedka vidíme pri ich nočných prechádzkach alebo love.

Je však dôležité si uvedomiť, že počas zimy by ježkovia nemali byť aktívni ani v nočných hodinách. V tomto období totiž hibernujú a akékoľvek prebudenie môže ohroziť ich život.

Ako a prečo prilákať ježka do záhrady

V niektorých krajinách je úplne bežné, že ľudia aktívne pomáhajú ježkom a ďalším divokým zvieratám tým, že im umožňujú bezpečne vstupovať a opúšťať záhrady alebo si v nich nachádzať útočisko. Ak natrafíte na ježka, ktorý pôsobí zdravým a energickým dojmom, nemusíte sa obávať jeho prítomnosti v záhrade počas teplejších mesiacov. V chladných zimných mesiacoch je však jeho aktivita varovným signálom, pretože ježkovia by mali v tomto čase pokojne hibernovať.

Čo robiť, ak nájdete ježka počas zimy?

Ak v zime objavíte ježka, ktorý spí alebo je nehybný, pravdepodobne hibernuje. Ak sa však nachádza na nevhodnom, odkrytom alebo nechránenej mieste, kde by mu mohlo hroziť nebezpečenstvo, napríklad po zásahu psa, mali by ste ho veľmi opatrne presunúť na bezpečnejšie miesto. Dôležité je, aby toto miesto nemalo vyššiu teplotu ako +5 až +8 °C. Vyššia teplota by mohla spôsobiť predčasné prebudenie, čo by mohlo byť pre ježka fatálne.

Záchranné stanice často upozorňujú, že ježkovia môžu byť v zlom zdravotnom stave, čo si laik nemusí všimnúť. Preto je vždy najlepšie okamžite kontaktovať najbližšiu záchrannú stanicu, kde vám poskytnú presné rady, ako ďalej postupovať.

V prípade, že je ježko zranený, dezorientovaný alebo oslabený, je potrebné ho čo najskôr presunúť do teplejšieho prostredia. Môžete použiť termofor, elektrickú dečku alebo mu pripraviť teplé útočisko v kartónovej krabici vystlanej dekou.

Čo ponúknuť prebudenému ježkovi na jedlo?

Pre ježka, ktorý sa predčasne prebudil, je vhodné pripraviť potravu, ktorú dokáže ľahko stráviť. Ideálnou voľbou je kuracia paštéta pre mačky. Ježkovia môžu jesť aj mačacie krmivo, no bez obsahu rybieho mäsa, ktoré nedokážu stráviť. Okrem toho im môžete ponúknuť uvarenú ryžu, cestoviny, nastrúhanú surovú mrkvu či malé množstvo syra.

Ak ježko počas prvej noci neprijíma potravu, neodkladajte kontaktovanie záchrannej stanice. Predtým, než ho vypustíte späť do prírody, by mal ježko vážiť minimálne 600 až 700 gramov. Najvhodnejší čas na jeho vypustenie je na konci apríla alebo začiatkom mája.

Ak nájdete ježka, ktorý váži menej ako pol kilogramu, má nedostatočné tukové zásoby na prežitie zimy. V takom prípade je nevyhnutné mu poskytnúť teplo a okamžite ho dopraviť k veterinárovi alebo do záchrannej stanice.