Ako správne ostrihať maliny na jeseň? Záhradníčka radí, že je to jednoduchšie, než si myslíte!

Každý rok bojujete s malinami a neviete, či máte remontantnú alebo klasickú odrodu? Nebojte sa – starostlivosť o maliníky nie je vôbec zložitá.
Stačí poznať niekoľko zásad, vďaka ktorým vám budú plodiť bohato aj budúcu sezónu, a to bez veľkej námahy.
Starostlivosť o maliny nie je veda
Maliny patria medzi najobľúbenejšie ovocie v záhradke. Sú sladké, šťavnaté a ľahko dostupné – zvládnu ich zbierať aj deti či seniori.
Pestovanie maliníkov nie je náročné a na potreby celej rodiny často stačí len jeden pás popri plote.
Na konci leta a na jeseň sa často objavujú články, ktoré varujú pred slabou úrodou, ak malinám nedoprajeme správny rez. V čom spočíva tajomstvo úspechu?
Kľúčové je vedieť, že oba typy maliníkov plodia na dvojročných výhonkoch. Znamená to, že mladé – jednoleté výhonky by ste mali ponechať do ďalšieho roka, pretože práve tie budú nasledujúce leto prinášať plody.
Pri stáleplodiacich (remontantných) maliníkoch navyše plodia už aj jednoročné výhonky na svojich koncoch.
Ako ostrihať maliny podľa typu
Máte klasické, len raz ročne plodiace maliny?
Maliníky možno rozdeliť do dvoch skupín:
- Jednorazovo plodiace druhy – prinášajú úrodu raz ročne.
- Stále alebo dvojito plodiace druhy – teda remontantné.
Ak si nie ste istí, aký druh pestujete, zistíte to už po prvej sezóne. Jednorazovo plodiace maliníky zakvitnú, zarodia a tým ich úloha pre daný rok končí.
Tieto odrody sa strihajú hneď po zbere úrody. Všetky výhonky, ktoré rodili, treba úplne odstrániť. Zároveň sa zbavte suchých, polámaných alebo chorých vetiev.
Zachovajte len mladé, tohtoročné výhonky – tie spoznáte podľa svetlozelenej farby, zatiaľ čo staré majú tmavohnedý, drevnatý vzhľad.
Nie je však nutné ponechať všetky nové výhonky. Na jednom kríku je ideálne nechať 6 až 8 silných výhonkov. V praxi to môžete brať ako pravidlo – na jeden meter štvorcový nechajte približne rovnaký počet.
Mladé výhonky totiž rýchlo prerastajú a spájajú sa, takže jednotlivé rastliny ťažko rozlíšite.
Remontantné maliny – plody až do jesene
Ak vaše maliny začínajú kvitnúť už skoro na jar a plodia počas celého leta až do prvých mrazov, máte pravdepodobne remontantnú (stáleplodiacu) odrodu.
Táto skupina tvorí plody na rovnakých výhonkoch opakovane – prvýkrát v roku, keď výhon narastie, a potom aj v tom nasledujúcom.
Môže sa zdať, že rez takýchto maliníkov je zložitejší, no opak je pravdou. Mnoho záhradkárov volí jednoduchý spôsob – na jar všetky výhonky odstrihnú tesne nad zemou.
Rastlina má po zime dostatok energie, rýchlo vytvára nové, silné výhonky, ktoré prinášajú zdravé a bohaté plody. Výhodou je, že sa nemusíte prehrabávať medzi starými a mladými vetvami – všetko ide naraz.
Jesenný rez a starostlivosť
Na jeseň môžete všetky maliny, bez ohľadu na druh, skrátiť približne na 50 cm.
Zároveň ich môžete mierne prihnojiť – výborne poslúži napríklad močovina alebo mulč z posekanej trávy, ktorý zároveň ochráni korene pred mrazom.
Týmto jednoduchým spôsobom pripravíte maliníky na ďalšiu sezónu, zabezpečíte zdravý rast a bohatú úrodu bez zbytočných starostí.
Tip záhradníčky:
Ak si nie ste istí, či máte remontantnú alebo klasickú odrodu, sledujte maliník počas roka. Ak v jeseni prináša plody, ide o stáleplodiaci typ – v tom prípade mu doprajte radikálnejší jarný rez.