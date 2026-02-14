Ako správne nastaviť tlak a teplotu na kotli? Odborný návod, ktorý reálne šetrí energiu aj peniaze

kotol Foto: depositphotos.com

V mnohých domácnostiach sa rieši zateplenie, výmena okien či výber výhodnej tarify, no samotný kotol – zariadenie s najväčším vplyvom na spotrebu energie – ostáva v nastavení, ktoré mu pred rokmi určil technik. pritom práve tieto dva parametre – tlak vody a teplota vykurovacej vody – majú zásadný vplyv na efektivitu celého systému.

Nižšie nájdeš presné, odborné a preverené informácie, ktoré platia pre väčšinu štandardných domácich plynových kotlov.

1. Prevádzkový tlak v kotle: čo je skutočne správne

Každý kotol má na prednom paneli manometer, ktorý ukazuje tlak vody v sústave. Pre väčšinu domácností s klasickým radiátorovým rozvodom platí:

✔ Odporúčaný tlak v studenom stave: 1,0 – 1,5 baru

(údaj sa môže líšiť podľa modelu, vždy je vhodné pozrieť si hodnotu v návode výrobcu)

Tento rozsah je bezpečný a zároveň umožňuje dobrú cirkuláciu vody v celom systéme.

Čo spôsobuje nízky tlak?

  • voda v sústave cirkuluje pomalšie
  • radiátory sa ohrievajú nerovnomerne
  • kotol môže častejšie spínať, čím rastie spotreba

Čo spôsobuje príliš vysoký tlak?

  • zvyšuje zaťaženie systému
  • aktivuje poistný ventil a vypúšťa vodu
  • môže viesť k nutnosti častej údržby

Pozor na klesajúci tlak

Ak tlak klesá pravidelne, nie je riešením len dopĺňať vodu. Dôvodmi môžu byť:

  • drobný únik v potrubí alebo radiátore
  • netesná armatúra
  • zle nafúkaná alebo poškodená expanzná nádoba

Toto sú faktické a technicky overené skutočnosti, uvádzané v príručkách výrobcov aj servisných postupoch.

2. Správna teplota vykurovacej vody: čo hovorí fyzika a výrobcovia kotlov

Mnoho domácností má kotol nastavený na zbytočne vysokú teplotu – často zo strachu, že nižšie nastavenie bude znamenať chlad v izbách. V skutočnosti však platí:

✔ Vyššia teplota = vyššia spotreba + väčšie tepelné straty

Teplá voda v rozvodoch rýchlejšie chladne a zvyšuje náklady.

Aké teploty sú odborné a reálne?

  • Radiátorové kúrenie (klasické): 50 – 60 °C
    V dobre izolovaných domoch často stačí aj menej.
  • Podlahové kúrenie: 28 – 40 °C
    (podľa typu systému, vyššia teplota môže poškodiť podlahu)
  • Kondenzačný kotol: pracuje najúspornejšie pri nízkych teplotách vody, ideálne pod 55 °C, pretože len tak dochádza ku kondenzácii spalín a dodatočnému získavaniu energie.

Tieto hodnoty sú presné, technicky overené a uvedené v odporúčaniach výrobcov kondenzačných kotlov.

3. Ako teplotu nastavovať správne?

Odborníci odporúčajú znižovať teplotu postupne – približne o 2–3 °C – a sledovať tepelný komfort.

Prečo to funguje?

Kotol pri nižších teplotách:

  • kúri dlhšie, ale rovnomernejšie
  • menej často zapína a vypína horák
  • pracuje v stabilnejšom režime
  • spotrebuje menej plynu

Toto nie je domnienka – je to konštrukčná vlastnosť kondenzačných kotlov, ktoré dosahujú najvyššiu účinnosť pri nízkoteplotných režimoch.

4. Radiátory a rovnomerné teplo v domácnosti

Ak aj pri správnych nastaveniach kúrenie v niektorých izbách nefunguje, dôvod zvyčajne nie je v kotle.

Najčastejšie problémy:

  • radiátor je zavzdušnený
  • ventil je zatvorený alebo nefunkčný
  • termostatická hlavica je zaseknutá
  • teplu bráni nábytok či závesy

Odvzdušnenie radiátorov je bežná údržba, ktorú odporúčajú všetci výrobcovia vykurovacích telies.

5. Najčastejšie omyly, ktoré vedú k vyšším účtom (a sú technicky nesprávne)

❌ „Nastavím vyššiu teplotu a bude rýchlejšie teplo.“

Nepravda. Rýchlosť ohrevu závisí od výkonu kotla a tepelnej straty budovy, nie od teploty vody. Výsledkom je len vyššia spotreba.

❌ „Kotol nechám bežať stále naplno.“

Moderné systémy sú efektívnejšie, keď teplotu v noci alebo pri odchode z domu mierne znížite.

❌ „Do nastavení sa nemá siahať.“

Úprava teploty vykurovacej vody a kontrola tlaku patria medzi základnú prevádzkovú údržbu. Nie je to zásah do elektroniky ani servisného menu.

6. Plynulý chod kotla = vyšší komfort

Keď kotol pracuje bez častých štartov a zastavení, teplota v domácnosti je:

  • rovnomernejšia
  • stabilnejšia
  • príjemnejšia pre ľudské telo

Toto je známy efekt pri nízkoteplotných systémoch a je odborne opísaný v energetických manuáloch.

7. Univerzálne pravidlá, ktoré sú 100 % pravdivé

Hoci každý dom je iný, existujú fakty, ktoré platia vždy:

  1. Správny tlak v kotle je nevyhnutný pre bezpečný a efektívny chod.
  2. Nižšia teplota vykurovacej vody znižuje spotrebu.
  3. Kondenzačné kotly pracujú najúspornejšie pri nízkych teplotách.
  4. Odvzdušnené a správne nastavené radiátory sú základom efektívneho vykurovania.
  5. Plynulý chod je úspornejší ako neustále krátke cykly.

