Ako správne nastaviť plastové okná na zimný režim? Návod, ktorý zvládne každý

Len málo ľudí vie, že plastové okná sa dajú jednoducho prispôsobiť ročnému obdobiu – v zime udržia viac tepla a v lete zasa umožnia lepšie vetranie. Stačí upraviť prítlak krídla okna k rámu, teda silu, s akou okno dosadá na tesnenie. Ide o drobný úkon, ktorý zvládnete bez pomoci odborníka, no jeho vplyv na pohodlie aj spotrebu energií je prekvapivo veľký.
Prečo sa oplatí meniť režim okien podľa sezóny
Počas zimy sú rozdiely medzi vnútornou a vonkajšou teplotou výrazné, preto je dôležité, aby okná dokonale tesnili. Zimný režim zabezpečí, že sa z interiéru nebude strácať teplo, čím znížite náklady na vykurovanie a zároveň zabránite nepríjemným prievanu.
V lete je však situácia opačná – miernejší prítlak umožní lepšiu cirkuláciu vzduchu a uľahčí otváranie či zatváranie okien.
Tento jednoduchý úkon môže z dlhodobého hľadiska znamenať citeľnú úsporu a zároveň predĺžiť životnosť samotného tesnenia.
Videonávod pre lepšiu predstavu
Ak si chcete celý postup pozrieť aj v praxi, pomôže vám toto krátke video:
Pozrite si tu – Ako nastaviť zimný režim okien
Postup krok za krokom: ako prepnúť plastové okno do zimného režimu
Nebojte sa, nejde o nič zložité. Budete potrebovať len imbusový kľúč (prípadne malé kliešte) a pár minút času.
- Nájdite kovanie – ide o kovové čapy alebo skrutky umiestnené po obvode rámu, najčastejšie pod kľučkou.
- Zimný režim:
Otočte oválny čap alebo skrutku tak, aby sa posunul smerom k rámu. Okno potom pri zatváraní viac „pritlačí“ a pocítite mierny odpor. To je znak, že okno tesní a nedochádza k úniku tepla.
- Letný režim:
Naopak, ak čap mierne pootočíte v opačnom smere, tlak sa zníži. Okno pôjde ľahšie zatvárať a priestor bude prirodzenejšie vetrať.
Takto jednoducho dokážete meniť režim podľa ročného obdobia bez akýchkoľvek špeciálnych znalostí.
Ako zistíte, v akom režime máte okná teraz?
Niektoré moderné systémy kovania majú malé značky alebo indikátory, ktoré vám to prezradia:
- Systém s bodkou: Ak bodka smeruje nadol – ide o zimný režim.
- Oválny čap: Vodorovná poloha znamená, že je nastavené zimné tesnenie.
- Šesťhranný čap: Ak má ryhu vo zvislej polohe, okno je v zimnom režime.
Ak takýto indikátor vaše okno nemá, jednoducho ho zatvorte. Cítite silnejší odpor pri zatváraní? Potom je pravdepodobne nastavené na zimný režim.
Nezabúdajte ani na pravidelnú údržbu
Hoci zmenu prítlaku zvládnete sami, okná si z času na čas zaslúžia aj odbornú kontrolu. Po niekoľkých rokoch používania sa môže opotrebovať tesnenie, kovanie alebo aj mechanizmus kľučky.
Odborník vie tieto súčiastky prečistiť, premazať a doladiť, aby vám okná slúžili spoľahlivo ďalších mnoho rokov.
Ak však sezónne prispôsobovanie režimu zaradíte medzi svoje bežné domáce úlohy, vyhnete sa zbytočným problémom aj zvýšeným účtom za energie.
Praktický tip na záver
Okná sa oplatí nastavovať dvakrát ročne – najlepšie na jar a na jeseň, keď sa menia teploty a začína nové vykurovacie alebo vetracie obdobie. Tento jednoduchý zvyk sa môže stať súčasťou vašej domácej rutiny – podobne ako výmena batérií v dymovom hlásiči či kontrola tesnení na dverách.
Správne nastavené okná sú jedným z najefektívnejších spôsobov, ako šetriť teplo, energiu aj peniaze. Navyše sa budete cítiť komfortnejšie – v zime bez prievanu a v lete bez dusna.
Vyskúšajte to už dnes – je to jednoduchšie, než si myslíte!