Ako správne kúriť v zime. Pozor na „šetriaci paradox“. Mnohí robia rovnakú chybu a nakoniec platia viac

kúrenie
S rastúcimi cenami energií je prirodzené, že hľadáme spôsoby, ako znížiť výdavky za kúrenie. Nie každý „tip na úsporu“ je však bezpečný a niektoré môžu viesť presne k opačnému výsledku. Odborníci na vykurovanie a stavebnú fyziku sa zhodujú, že najčastejšou chybou je príliš razantné obmedzovanie vykurovania v jednotlivých miestnostiach alebo úplné vypínanie radiátorov počas odchodu z domu.

Prečo vypínanie kúrenia neznižuje spotrebu – vysvetlenie na základe fyziky

Keď sa kúrenie úplne vypne, byt začína prirodzene chladnúť. Teplota neklesá len vo vzduchu, ale aj v:

  • stenách
  • podlahách
  • strope
  • nábytku
  • a dokonca aj v uložených predmetoch

Tieto stavebné konštrukcie majú veľkú tepelnú kapacitu – nasajú veľa chladu a pri opätovnom zapnutí kúrenia musia znovu absorbovať veľké množstvo tepla. To znamená:

  • vykurovací systém musí krátkodobo pracovať na vyšší výkon
  • spotrebuje viac energie
  • a návrat na pôvodnú teplotu trvá dlhšie

Tento jav je podložený fyzikálnymi vzťahmi medzi tepelnou stratou, tepelnou kapacitou materiálov a rozdielom teplôt.

Výsledok:
V mnohých prípadoch je lacnejšie udržiavať stabilnú, nízku teplotu, než opakovane vykurovať úplne vychladnutý priestor.

Prečo kúriť len v jednej miestnosti nie je dobrý nápad?

V zime môže byť lákavé zohrievať len obývačku či kuchyňu a ostatné miestnosti nechať vychladnúť. Tento postup však vytvára reálne riziká:

1. Riziko kondenzácie vlhkosti

Chladný vzduch dokáže udržať menej vodnej pary.
Keď miestnosť ochladne, relatívna vlhkosť v nej prirodzene stúpne. Pri kontakte teplého vzduchu z vykurovaných častí s chladnými povrchmi vznikajú „rosné body“, kde sa vlhkosť mení na kvapky vody.

2. Vznik plesní

Dlhodobo chladné miestnosti sú prirodzene ohrozené plesňami. Plesne sa najčastejšie objavujú:

  • v rohoch miestností
  • za nábytkom pri stenách
  • na okenných rámových konštrukciách
  • pri podlahových lištách

Podľa stavebných odborníkov je teplota okolo 16–17 °C minimálna hranica, pri ktorej nedochádza k nebezpečnej kondenzácii v stavebných konštrukciách.

Prečo susedia ovplyvňujú teplotu vášho bytu?

V bytových domoch sa teplo šíri:

  • vodorovne cez spoločné steny
  • zvisle cez stúpačky a stropy
  • čiastočne aj cez vzduchové medzery

To znamená, že byt, ktorý vôbec nekúri, môže byť čiastočne temperovaný teplom od susedov. Tento jav je reálny, ale:

  • nepostačuje na udržanie zdravej vlhkosti
  • nevytvára stabilnú vnútornú klímu
  • a často vedie práve k tvorbe plesní kvôli teplotným rozdielom

Preto odborníci neodporúčajú spoliehať sa na teplo od susedov – nejde o spoľahlivý spôsob úspor.

Ako správne vetrať v zime?

Aj keď je vonku mráz, vetrať treba. No nie dlho. Najefektívnejší spôsob je:

  • krátke, intenzívne vetranie
  • ideálne prievanom
  • 3–5 minút niekoľkokrát denne

Tým sa vymení vzduch, ale stavebné konštrukcie nestihnú vychladnúť. To je dôležité pre zdravú vlhkosť aj tepelné pohodlie.

Prirodzené „prikúrenie“ pri varení a pečení

V zime mnoho domácností varí či pečie častejšie, čo môže prirodzene mierne zvýšiť teplotu v spoločných priestoroch. Nie je to spôsob vykurovania, ale môže prispieť k stabilnejšiemu teplotnému režimu v byte.

Čo hovoria odborníci: najúčinnejší spôsob šetrenia?

1. Udržiavajte miernu teplotu vo všetkých miestnostiach

Najčastejšie odporúčaná minimálna teplota na temperovanie je 17 °C.

2. Vyhnite sa úplnému vypínaniu kúrenia

Vyššie tepelné straty nakoniec spotrebujú oveľa viac energie.

3. Udržujte stabilnú vnútornú klímu

Menšie výkyvy teploty medzi miestnosťami znižujú riziko kondenzácie a plesní.

4. Vetrajte efektívne

Krátke intenzívne vetranie je najúčinnejšia a energeticky najúspornejšia metóda.

Záver: Najlacnejší režim kúrenia je ten, ktorý je stabilný

Hoci sa to môže zdať protiintuitívne, plynulé a rovnomerné vykurovanie všetkých miestností spotrebuje menej energie, než keď sa kúrenie neustále vypína a znova zapína alebo keď sa vykuruje iba jeden priestor.
Ide o fakt, ktorý potvrdzujú energetickí špecialisti aj fyzikálne zákony.

