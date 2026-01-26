Ako spoznať blížiaci sa infarkt? Nepodceňujte bolesť na hrudi ani menej nápadné príznaky

Infarkt myokardu je jednou z hlavných príčin úmrtí na celom svete. Jeho nebezpečenstvo spočíva najmä v tom, že sa vyvíja náhle a poškodenie srdca prebieha veľmi rýchlo. Čím skôr sa pacient dostane do nemocnice, tým väčšia je šanca, že sa podarí zachrániť čo najväčšiu časť srdcového svalu. Preto je absolútne kľúčové poznať príznaky a neignorovať ani tie menej nápadné.
Čo sa pri infarkte deje?
Infarkt vzniká vtedy, keď sa jedna z koronárnych (srdcových) tepien náhle uzavrie – najčastejšie krvnou zrazeninou, ktorá vznikne na prasknutom aterosklerotickom pláte.
Následok:
- do časti srdcového svalu prestane prúdiť krv
- srdce nedostáva kyslík
- bunky svalu začnú odumierať už po niekoľkých minútach
Ak sa tepna neotvorí včas (ideálne do 90 minút od začiatku príznakov), poškodenie srdca býva trvalé a môže ohroziť ďalší život pacienta.
Infarkt sa netýka len starších. Riziku čelia aj mladí dospelí
Hoci pravdepodobnosť infarktu rastie s vekom, odborníci v posledných rokoch pozorujú zvýšený počet prípadov u ľudí do 40 rokov – a dokonca aj u tridsiatnikov či dvadsiatnikov.
Najčastejšie dôvody:
- genetická predispozícia
- vysoký cholesterol už v mladom veku
- fajčenie
- užívanie drog (najmä kokaínu)
- dlhotrvajúci stres
- nedostatok pohybu a nezdravé stravovanie
Moderný životný štýl síce riziko zvyšuje, ale infarkt u mladých je stále omnoho menej častý ako u staršej populácie – toto je dôležitá medicínska presnosť.
Najčastejšie príznaky infarktu: na čo si treba dávať pozor
Najtypickejším prejavom je bolesť alebo tlak na hrudi, ktorý môže:
- vystreľovať do ľavej ruky, oboch rúk, krku či sánky
- objaviť sa medzi lopatkami
- prechádzať do hornej časti brucha
Bolesť často trvá viac než 10 minút, nezlepšuje sa v pokoji a má skôr tlakový, zvieravý charakter než bodavý.
Ďalšie medicínsky potvrdené príznaky:
- sťažené dýchanie alebo nemožnosť sa zhlboka nadýchnuť
- studený pot, výrazná slabosť, pocit blížiaceho sa kolapsu
- nevoľnosť alebo zvracanie
- závraty, pocit na odpadnutie
- náhle vzniknutá úzkosť alebo pocit strachu
Tieto príznaky sú rovnako relevantné ako bolesť na hrudi a môžu sa objaviť aj samostatne.
Ako sa prejavuje infarkt u žien?
Ženy majú častejšie tzv. atypické príznaky. Viaceré štúdie potvrdzujú, že najmä pred samotným infarktom sa môžu objaviť:
- nezvyčajná alebo extrémna únava
- poruchy spánku
- tlak v krku alebo v hornej časti chrbta
- tráviace ťažkosti alebo pocit na vracanie
- nepríjemné pocity na hrudi, ktoré nemusia byť výrazné
Počas samotného infarktu dominuje najmä:
- dýchavičnosť
- slabosť
- studený pot
- závraty
Najčastejšie medicínske príčiny infarktu
Hoci ateroskleróza je príčina číslo jeden, odborné zdroje uvádzajú aj ďalšie možné mechanizmy:
- trombus (zrazenina) uzatvárajúci koronárnu tepnu
- spazmus (kŕč) koronárnej tepny
- erozia alebo prasknutie plátu
- embólia – napr. z inej časti tela
- vrodené anomálie koronárnych ciev
- disekcia koronárnej tepny (častejšia u mladších žien a po pôrode)
Všetky vyššie uvedené mechanizmy sú medicínsky potvrdené a reálne sa vyskytujú.
Prevencia: čo naozaj znižuje riziko infarktu?
1. Strava podľa odporúčaní kardiológov
Dlhodobo najlepšie výsledky prináša tzv. stredomorský typ stravy, ktorá obsahuje:
- veľa zeleniny a ovocia
- celozrnné obilniny
- strukoviny
- ryby aspoň dvakrát týždenne
- olivový olej ako hlavný zdroj tuku
- orechy a semienka
Obmedzovať treba:
- červené a spracované mäso
- živočíšne nasýtené tuky (tučné salámy, masť, vyprážané jedlá)
- sladké nápoje a biely cukor
- silne spracované potraviny
Toto odporúčanie je jedným z najlepšie vedecky podložených v prevencii kardiovaskulárnych ochorení.
2. Pravidelná fyzická aktivita
Medzinárodné odporúčania sú jasné:
minimálne 150 minút stredne intenzívneho pohybu týždenne, ideálne v kombinácii so silovým cvičením 2× týždenne.
Vhodné aktivity:
- svižná chôdza
- beh alebo pomalý beh
- bicykel
- nordic walking
- plávanie
Aj mierny každodenný pohyb preukázateľne znižuje riziko infarktu.
3. Riadenie stresu
Chronický stres zvyšuje krvný tlak, hladinu stresových hormónov a podporuje vznik zápalu v tele. Patria sem:
- relaxačné techniky
- pobyt na čerstvom vzduchu
- kvalitný spánok
- čas na regeneráciu
4. Eliminácia kľúčových rizík
Lekári odporúčajú:
- prestať fajčiť (riziko infarktu klesá už po 24 hodinách)
- udržiavať cholesterol a tlak pod kontrolou
- riešiť cukrovku a nadváhu
- pravidelne absolvovať preventívne prehliadky