Ako skrotiť agresívnu mačku: Tento „zlepšovák“ vám môže pomôcť

Mačky sú často považované za nenáročných domácich miláčikov, ktorí nepotrebujú žiadne špeciálne vychádzky a dokážu sa zabaviť aj bez človeka. Niektorí ľudia dokonca veria, že mačka si vystačí s občasným pohladkaním, plnou miskou a miestom na spanie. Pravda je však taká, že život s mačkou je oveľa pestrejší – a niekedy aj náročnejší. Hoci je väčšina mačiek voči svojmu majiteľovi prítulná a oddaná, dokážu sa poriadne vybúriť: od rozhrabávania hliny v kvetináčoch, cez šplhanie sa po záclonách a zhadzovanie prádla z vešiaka až po úplné ignorovanie mačacieho záchoda. A keď sa raz mačka rozhodne, že svoj „zlozvyk“ bude opakovať, presvedčiť ju o opaku môže byť riadny oriešok.

Prečo to vlastne robia?

Mačka nie je pes a ľudskú hierarchiu nevníma rovnakým spôsobom. Svojrázne správanie pritom môže prameniť z rôznych príčin. Niektorí odborníci tvrdia, že ak mačka začne doma „vystrájať“, častokrát tým niečo signalizuje. Môže ísť o bolesť či iné zdravotné problémy, a takto na seba upriamuje pozornosť. Inde zas zohráva úlohu stres – napríklad hlučný vysávač, stavebné práce v okolí alebo čokoľvek iné, čo mačke naruší jej rutinu a vyvedie ju z miery. Najskôr by ste teda mali zistiť, či za konkrétnym problémovým správaním nestojí nejaká choroba alebo psychické trápenie.

Ak sa však ukáže, že mačke nič nie je a jednoducho len skúša, koľko toho znesiete, prichádza na rad otázka, ako ju usmerniť. Ako docieliť, aby prestala drásať nábytok, skákať na linku alebo robiť neporiadok v kvetináčoch?

Pomoc z kanála HolidayCat – Kočičí noviny

V jednom z videí na YouTube kanáli HolidayCat – Kočičí noviny ponúkajú autori niekoľko rád, ako vychovať mačku, ktorá rada „vystrája“ viac, než by ste chceli. Ich tipy sú založené na rešpektovaní mačacej osobnosti, no súčasne ukazujú, že aj tá najtvrdohlavejšia mačka môže občas pochopiť, že existujú isté hranice. Viac nájdete priamo na kanáli , kde sa dajú pozrieť podrobné návody a videá s príkladmi z praxe.

Pozor na klasické tresty

Mnohí skúsení chovatelia upozorňujú, že tradičné „výchovné“ metódy, ako napríklad pohlavok alebo „vymáchanie ňufáka“ v mláčke, väčšinou nefungujú. U mačky tým spravidla dosiahnete pravý opak – môže pokračovať v ešte väčších lumpárňach len preto, aby si znova získala vašu pozornosť. Mačky totiž bývajú veľmi inteligentné stvorenia a často robia neplechu práve preto, aby boli stredobodom diania. Tresty v podobe izolácie či vyhadzovania mačky von môžu vyvolať len viac stresu a zmätku.

Využite ich citlivosť na zvuky

Jedným z efektívnych spôsobov, ktorý používajú niektorí chovatelia, je prepojiť nepríjemný zvuk s neželaným správaním. Napríklad, ako spomína Jana z Pelhřimova: keď jej mačka vykoná niečo nežiaduce, spojí to s krátkym, no výrazným zvukovým podnetom (prudké lusknutie prstov, silné mlasknutie a podobne) a zároveň mačku trošku postrieka vodou z rozprašovača na kvety. Nabudúce už zvuk samotný funguje ako varovanie a mačka vie, že ak bude pokračovať, príde nepríjemný postrek. Pri tomto spôsobe je dôležitá dôslednosť: aby sa mačka naučila spájať jasný zvuk s dôsledkom, zvuk musí zakaždým prísť bezprostredne, keď mačka robí niečo zakázané. Inak sa môže stať, že stratí súvislosť medzi činom a trestom.

Ignorovanie ako trest

Mačky, aj napriek svojej zdanlivej samostatnosti, potrebujú pozornosť svojho majiteľa. Ak vás naozaj hnevá nejaké nevhodné správanie, môžete skúsiť taktiku ignorovania. Táto stratégia môže u niektorých mačiek fungovať prekvapivo dobre. Ak mačka napríklad trvá na tom, že sa bude šplhať po záclonách, a vy viete, že robí neporiadok práve preto, aby ste si ju všímali, skúste sa tváriť, že tam vôbec nie je. Nehovorte na ňu, nezazerajte, netrestajte ju fyzicky – jednoducho ju dočasne vyraďte zo svojho zorného poľa. Keď už cítite, že je toho na vás priveľa, radšej odíďte do inej miestnosti, kým vás hnev neprejde. Práve tento pokojný, no dôsledný prístup môže mačku „vytrestať“ najviac, pretože ju zbavíte toho, po čom túži najviac – vašej pozornosti.

Čo z toho vyplýva?

Zhrnuté a podčiarknuté, mačky dokážu byť úžasné spoločníčky, no občas sa dokážu správať ako pravé malé šelmy, ktoré si presadzujú vlastnú hlavu. Kľúčom k zvládnutiu ich výstrelkov je najprv zistiť, či za nevhodným správaním nie sú zdravotné alebo psychické problémy. Ak ste však presvedčení, že vaša mačka je len príliš rozpustilá, môžete vyskúšať vyššie spomenuté triky. Dôležité je, aby ste zachovali pokoj, neuchyľovali sa k tvrdým trestom a mačke jasne ukázali, čo je tolerovateľné a čo už nie. Vyžaduje si to trochu trpezlivosti, no výsledok stojí za to. Mačka si osvojí hranice a vy si s ňou udržíte príjemný vzťah bez zbytočného stresu na oboch stranách.

Nakoniec treba myslieť na to, že mačky sú hrdé, inteligentné stvorenia a ich dôvera k majiteľovi sa buduje celý život. Ak zvolíte správnu kombináciu jemnej prísnosti, rešpektu a lásky, nepochybne sa vám odvďačia pokojnejším a harmonickejším správaním. A aj keď je niekedy náročné nájsť tú správnu cestu, nenechajte sa odradiť – so správnymi trikmi a dávkou empatie sa dá aj z tej najroztopašnejšej mačky vychovať prítulný a spokojný člen rodiny.