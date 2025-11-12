Ako skladovať uhorky, aby zostali svieže, chrumkavé a nezmäkli?

Uhorky patria medzi zeleninu, ktorá síce osvieži v každom ročnom období, no rýchlo podlieha skaze. Už po niekoľkých dňoch strácajú chrumkavosť a začnú mäknúť. Dá sa tomu však predísť – stačí im dopriať vhodné podmienky na skladovanie.
Prečo sa uhorky tak rýchlo kazia?
Uhorky sú z viac než 95 % tvorené vodou, preto reagujú veľmi citlivo na teplotu, vlhkosť aj na kontakt s inými potravinami. Stačí malý otlak alebo poranenie šupky a proces hnitia sa začne veľmi rýchlo.
Okrem mechanického poškodenia majú na svedomí ich rýchle kazenie aj plyny, ktoré uvoľňuje dozrievajúce ovocie – najmä etylén. Tento prirodzený rastlinný hormón urýchľuje dozrievanie plodov, no v prípade uhoriek spôsobí presný opak: mäknutie, žltnutie a hnitie.
Preto nikdy neskladujte uhorky spolu s jablkami, banánmi, rajčinami, broskyňami, cibuľou či melónmi – všetky tieto plody uvoľňujú etylén.
Aká teplota je ideálna?
Mnohí ľudia si myslia, že najlepším miestom na uhorky je chladnička. Nie je to však celkom pravda. Uhorky sú totiž náchylné na chladové poškodenie. Ak sa skladujú dlhší čas pri teplote pod 10 °C, začnú mäknúť, objavia sa tmavé škvrny a rýchlo strácajú čerstvosť.
Najvhodnejšia teplota na skladovanie je 10 až 13 °C – teda o niečo chladnejšie ako izbová, ale teplejšie než v chladničke.
Ak však iné možnosti nemáte, môžete ich uložiť aj do chladničky, no len na krátku dobu (2–4 dni) a ideálne do zásuvky na zeleninu, kde je vyššia vlhkosť a teplota zvyčajne okolo 8–10 °C.
Dôležitá je aj vlhkosť
Pretože uhorky obsahujú veľa vody, potrebujú aj vlhké prostredie. Ak je vzduch príliš suchý, zelenina sa začne scvrkávať a dužina stratí sviežosť.
Optimálna relatívna vlhkosť by mala byť približne 90 až 95 %.
- Ak máte pivnicu alebo komoru, udržiavajte ju vlhkú – napríklad občasným pokropením podlahy vodou alebo umiestnením nádoby s vodou v blízkosti uhoriek.
- V chladničke môžete vlhkosť zachovať tak, že uhorky zabalíte do papierovej utierky a vložíte ich do otvoreného plastového vrecka alebo nádoby.
Kam s nimi doma?
Najlepšie miesto na uskladnenie uhoriek je tmavá, chladná a vlhká miestnosť, kde sa teplota drží medzi 10 a 13 °C.
Ak taký priestor nemáte, použite zásuvku na zeleninu v chladničke, ale:
- neumiestňujte ich blízko zadnej steny, kde býva najväčší chlad
- nebaľte ich do vzduchotesného plastu – potrebujú dýchať
- a skladujte ich oddelené od ovocia
Tipy, ako predĺžiť čerstvosť
- Neumývajte uhorky pred uložením. Ochranná vrstva na šupke spomaľuje vysýchanie. Umyte ich až tesne pred použitím.
- Poškodené alebo otlačené kusy spotrebujte ako prvé, aby nenakazili ostatné.
- Ak máte prístup k chladnej pivnici, môžete ich uložiť aj do nádoby s mierne vlhkým pieskom – vydržia tak dlhšie pevné a chrumkavé.
Zhrnutie
Aby uhorky vydržali dlhšie čerstvé a svieže:
- držte ich ďaleko od ovocia uvoľňujúceho etylén
- skladujte ich pri 10–13 °C
- udržiavajte vysokú vlhkosť (90–95 %)
- neumiestňujte ich do najchladnejších častí chladničky
- a neumývajte ich pred uložením
Pri dodržaní týchto zásad môžete predĺžiť trvanlivosť uhoriek až na týždeň či dva, v závislosti od ich čerstvosti pri kúpe. Budú si zachovávať svoju typickú chrumkavosť a sviežu chuť, akoby ste ich práve priniesli zo záhrady.