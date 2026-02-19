Ako skladovať granátové jablká až dva mesiace? Pozor na blízkosť bežných jabĺk

Granátové jablká si v posledných rokoch získali obľubu najmä preto, že aj počas zimy zostávajú šťavnaté a dobre sa skladujú. Aby si zachovali chuť a kvalitu čo najdlhšie, je dôležité vedieť, ako s nimi správne zaobchádzať. Nasledujúce odporúčania vychádzajú z overených poznatkov o skladovaní ovocia a z charakteristík samotného plodu.
Ako si vybrať kvalitné granátové jablko?
Pri nákupe sa nemusíte obávať drobných kozmetických nedokonalostí na šupke. Dôležité sú však tieto vlastnosti:
- Hmotnosť – kvalitné jablko je na svoju veľkosť ťažšie, pretože obsahuje viac šťavy.
- Tvar a pevnosť – plody by mali byť pevné, s napnutou šupkou bez mäkkých miest, ktoré môžu signalizovať začínajúce kazenie.
Takéto plody sú vhodné aj na dlhšie skladovanie.
Ako dlho vydržia granátové jablká v chladničke?
Celé, neporušené granátové jablká môžu pri správnych podmienkach vydržať:
- v chladničke približne 1 až 2 mesiace.
Konkrétna doba závisí od ich pôvodnej kvality, teploty a vlhkosti v mieste skladovania.
Pre rýchlu spotrebu ich môžete ponechať pri izbovej teplote, ale tam vydržia len niekoľko dní až týždeň.
Dôležitá zásada: Pred skladovaním ich neumývajte
Šupka granátového jablka prirodzene chráni vnútro plodu. Ak by ste ju pred uložením umyli, na povrchu by ostala vlhkosť, ktorá urýchľuje:
- vznik plesní
- kazenie ovocia
Umývať by ste ich mali až bezprostredne pred konzumáciou.
Prečo ich neskladovať pri bežných jablkách a inom dozrievajúcom ovocí
Niektoré druhy ovocia – najmä jablká, hrušky a banány – produkujú počas dozrievania etylén, plyn, ktorý urýchľuje biologické zmeny v okolitých plodoch.
Granátové jablká patria medzi ovocie, ktoré je na etylén citlivé, preto ich skladujte oddelené od ovocia, ktoré rýchlo dozrieva.
Tým predídete predčasnému mäknutiu či zhoršeniu kvality.
Ako skladovať samotné semienka (arily)?
Po vylúpnutí semienok sa skracuje ich trvanlivosť, pretože už nie sú chránené šupkou.
- V uzavretej nádobe v chladničke vydržia približne 3 až 7 dní
- Na dlhšie uchovanie ich môžete zmraziť
Správny spôsob zmrazovania:
- Semienka rozložte v jednej vrstve na plech alebo tácku.
- Predmrazte ich, aby sa nezlepili.
- Presypte do vrecka alebo nádoby vhodnej do mrazničky.
- V mrazničke vydržia niekoľko mesiacov.
Kedy semienka vyhodiť
Vyhoďte ich, ak:
- menia vôňu alebo majú kyslastý zápach
- na povrchu sa objavia bublinky či zakalená tekutina (znaky kvasenia)
- vznikne pleseň
Vtedy už nie sú bezpečné na konzumáciu.
Skutočné, vedecky potvrdené benefity granátových jabĺk
Granátové jablko je výživné ovocie s obsahom antioxidantov (najmä polyfenolov), vitamínu C, vlákniny a draslíka. Niektoré jeho účinky sú dobre podložené výskumami:
Čo je potvrdené:
- môže prispievať k ochrane buniek pred oxidačným stresom
- podporuje správne trávenie vďaka vláknine
- má protizápalové rastlinné zlúčeniny
- pravidelná konzumácia šťavy môže mierne zlepšiť hodnoty krvného tlaku u niektorých ľudí
Čo nie je vedecky preukázané:
- samostatne nespôsobuje chudnutie
- neexistujú dôkazy, že by výrazne zlepšovalo pamäť u zdravých ľudí
- nejde o „zázračné“ ovocie — benefity sa prejavujú ako súčasť celkovo zdravej stravy
Zhrnutie
Granátové jablká patria medzi ovocie, ktoré veľmi dobre znáša dlhodobé skladovanie. Stačí dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel:
- vyberať pevné, ťažké plody
- neumývať ich pred uložením
- držať ich ďalej od ovocia produkujúceho etylén
- skladovať v chlade a suchu
- semienka uchovávať kratšiu dobu alebo zamraziť
Vďaka tomu si užijete ich chuť a výživové hodnoty maximálne dlho.