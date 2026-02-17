Ako si zabezpečiť teplo v dome takmer bez nákladov? Tento spôsob vykurovania si získava čoraz viac Slovákov

Zimy na Slovensku už dávno nevnímame len ako romantické obdobie snehu a horúceho čaju. Pre mnohé domácnosti sa stali najmä skúškou rodinného rozpočtu. Každý pokles teploty znamená vyššiu spotrebu plynu, elektriny či iného paliva – a to sa môže v konečnom dôsledku premietnuť do účtov, ktoré presiahnu očakávania o stovky eur.
Nie je preto prekvapením, že ľudia hľadajú spôsoby, ako kúriť lacnejšie, efektívnejšie a ideálne s čo najmenšou záťažou pre peňaženku. Jedno z riešení, ktoré sa medzi Slovákmi šíri čoraz rýchlejšie, je prekvapivo jednoduché a vychádza z toho, čo máme doslova na dosah ruky.
Návrat ku klasike, ktorá dáva zmysel
Mnohé rodinné domy mali v minulosti kachle alebo kotol na pevné palivo. S príchodom plynových kotlov a moderných systémov vykurovania ich veľa domácností odstavilo – no často ich úplne nezlikvidovalo. Staré zariadenia zostali v pivnici alebo technickej miestnosti ako záloha.
Práve tieto „zabudnuté“ kachle či kotly dnes opäť získavajú na hodnote. Ich opätovné zapojenie môže výrazne znížiť náklady na vykurovanie, najmä ak si človek zabezpečí palivo vlastnou cestou.
Ak takéto zariadenie doma nemáte, stále existuje možnosť kúpiť si ho z druhej ruky. Na rôznych bazároch alebo internetových platformách sa dajú nájsť funkčné kusy za zlomok ceny nových modelov.
Drevo z lesa: čo je dovolené a čo už nie
Základom úspor je lacné alebo bezplatné palivo. Ceny dreva aj uhlia v posledných rokoch citeľne stúpli, a preto sa čoraz viac ľudí obracia na prírodu.
Slovenské lesy umožňujú zber suchých konárov a vetiev, ktoré majú priemer do približne sedem centimetrov. Takýto zber je legálny, pokiaľ nejde o rúbanie stromov, odnášanie vyrúbaných kmeňov alebo iný zásah do porastu.
To znamená, že drobné popadané drevo si môžete nazbierať bez porušenia zákona. Stačí si vziať rukavice, pílku či záhradné nožnice a vyraziť na prechádzku spojenú s praktickým cieľom.
Ako z vetiev vyrobiť kvalitné palivo
Nazbierané konáre však nemusia skončiť priamo v kachliach. Oveľa efektívnejším riešením je ich spracovanie na drevené brikety. Tie majú vyššiu hustotu, lepšie horia a zabezpečia stabilnejšie teplo.
Na ich výrobu sú potrebné dve základné zariadenia:
- drvička na drevo
- lis na brikety
Tieto stroje sa dajú kúpiť nové, no ešte výhodnejšie je hľadať použité modely. Ich cena je často prijateľná a pri správnej údržbe vydržia viacero vykurovacích sezón. Zaujímavou možnosťou je aj to, že ak ich nevyužívate naplno, môžete ich ponúknuť susedom za menší poplatok.
Na čo si dať pozor pri spracovaní
- Používajte len suché vetvy, ideálne s priemerom do štyroch centimetrov.
- Do zmesi môžete pridať malé množstvo papiera – napríklad staré noviny, časopisy či kartón.
- Vyhnite sa materiálom s plastovou alebo hliníkovou vrstvou (napríklad obaly od mlieka), ktoré môžu pri horení uvoľňovať škodlivé látky.
Zmes sa následne vloží do lisu, ktorý vytvaruje hotové brikety. Tie je potrebné dôkladne vysušiť – dĺžka sušenia závisí najmä od toho, aké suché bolo pôvodné drevo.
Prečo sa to oplatí?
Domáce drevené brikety majú veľmi dobrú výhrevnosť a pri správnom skladovaní vydržia celú sezónu. V porovnaní s uhlím predstavujú ekologickejšiu alternatívu a produkujú menej škodlivých emisií.
Ak si počas jesene pripravíte dostatočné množstvo paliva, môžete mať pokoj na celé zimné obdobie. Navyše, pocit sebestačnosti a nezávislosti od neustále rastúcich cien energií je pre mnohých ľudí rovnako cenný ako samotná finančná úspora.
Teplo, ktoré vás nestojí majetok
Táto metóda síce vyžaduje trochu času, fyzickej práce a počiatočnú investíciu do vybavenia, no výsledok môže byť výrazne lacnejšie vykurovanie počas celej zimy.
V čase, keď sa náklady na energie neustále menia a istota cien je minimálna, môže byť návrat k jednoduchým riešeniam jednou z najrozumnejších ciest. Teplo domova tak nemusí byť luxusom, ale výsledkom šikovnosti a ochoty využiť to, čo nám ponúka príroda.