Ako si zabezpečiť teplo v domácnosti úplne zadarmo počas celej zimy? Slovenský nápad, ktorý mení pohľad na vykurovanie

Drvenie dreva: Najprv je potrebné drevo dôkladne rozdeliť na menšie časti. Pavol používa drvičku, do ktorej vkladá výlučne suché konáre s maximálnym priemerom do štyroch centimetrov. Ak sú vetvy vlhké, najprv ich nechá preschnúť na vzduchu alebo v kôlni. Nie každý má pri dome priestor na sušenie, no pomôže aj jednoduchý prístrešok, aby drevo nezmoklo. Čím suchšie konáre, tým kvalitnejší výsledný produkt.

Lisovanie: Keď máme pripravenú zmes, prichádza na rad lis na brikety. Ten z drveného dreva a papiera vytlačí vlhkosť a zhutní materiál do tvaru pevného valca alebo hranola, ktorý je ideálny do kotla aj kachlí. Výroba brikiet môže trvať rôzne dlho v závislosti od kapacity lisu a množstva surovín, no spravidla to nie je zložitejšie ako bežná domáca práca.