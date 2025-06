Ako si vypestovať vlastné nakladačky? Dodržte tieto rady a budú vždy chrumkavé

Mať možnosť zájsť si do vlastnej záhradky po čerstvú úrodu zeleniny je pocit na nezaplatenie. Okrem skvelej chuti je to predovšetkým radosť z vlastnej práce a starostlivosti. Táto pravda platí obzvlášť pri uhorkách, ktoré patria medzi najobľúbenejšiu zeleninu nielen na Slovensku. Ak sa chystáte vypestovať si uhorky určené na nakladanie, aby boli chrumkavé a chutné, mali by ste dodržať niekoľko dôležitých zásad. Poďme si ich postupne rozobrať.