Ako si vybrať ideálne svetlá na terasu a bezpečne osvetliť celú záhradu?

terasa Foto: www.shutterstock.com

Vhodne navrhnuté vonkajšie osvetlenie dokáže výrazne zlepšiť využívanie terasy aj záhrady po zotmení. Dobré svetlo pomáha s orientáciou, zvyšuje bezpečnosť pri pohybe po pozemku a zároveň dokáže vytvoriť príjemnú atmosféru v miestach určených na oddych.

Základom je kombinácia praktických prvkov, bezpečnej elektroinštalácie a primeraných svetelných zdrojov, ktoré svojím výkonom ani farbou nenarušia prirodzený vzhľad záhrady.

Výber svetiel: čo je technicky dôležité

Pri vonkajšom osvetlení sú rozhodujúce tri parametre:

1. Stupeň krytia (IP)

Pre exteriér sa používa minimálne IP44, ktoré chráni svietidlo pred:

  • striekajúcou vodou z rôznych smerov
  • pevnými časticami väčšími než 1 mm

Vyššie stupne krytia (IP65 a viac) sa používajú na miestach, kde je svietidlo vystavené intenzívnemu dažďu, vlhkosti alebo blízkosti zeme.

2. Farebná teplota svetla

Najčastejšie sa používajú:

  • 2 700 – 3 000 K – teplá biela, vhodná na relaxačné zóny,
  • 3 000 – 4 000 K – neutrálnejšia biela, lepšia na chodníky a orientáciu.

Tieto hodnoty sú štandardné a bežne používané v exteriéri.

3. Typ svetelného zdroja

Najúspornejšie sú LED svetlá, ktoré:

  • spotrebujú výrazne menej energie než halogénové zdroj
  • takmer sa nezahrievajú,
  • majú výrazne dlhšiu životnosť

Konkrétna životnosť závisí od kvality svietidla, spôsobu používania a vonkajších podmienok, preto ju nemožno univerzálne garantovať.

Nízkonapäťové systémy (12 V a 24 V): bezpečné riešenie pre záhrady

Nízkonapäťové systémy sú populárne vďaka vysokej bezpečnosti. Pri napätiach 12 V alebo 24 V nehrozí nebezpečný úraz elektrickým prúdom pri dotyku.

Bežne sa používa pravidlo:

  • Do 10 metrov od zdroja postačí 12 V systém.
  • Na dlhšie trasy je stabilnejší 24 V systém, pretože má menší úbytok napätia na vedení.

Toto pravidlo vychádza z fyzikálnych vlastností vodičov a správania napätia na dlhých vzdialenostiach.

Ako vyzerá zapojenie?

  1. Do štandardnej 230 V zásuvky sa pripája transformátor.
  2. Transformátor znižuje napätie na 12 alebo 24 voltov.
  3. Od transformátora vedú káble ku svietidlám.

Káble sa odporúča ukladať približne 10 cm pod povrch, aby nedošlo k ich poškodeniu pri kosení či pohybe v záhrade.

Funkčné typy osvetlenia v záhrade

Orientačné osvetlenie

Osvetlenie chodníkov, schodov a prístupových ciest. Zvyšuje bezpečnosť pohybu po pozemku.

Dekoratívne/náladové osvetlenie

Používa sa na osvetlenie stromov, okrasných rastlín, soch, múrikov či vodných prvkov.
Listnaté stromy často pôsobia dobre, ak sú podsvietené zdola. Pri ihličnanoch sa používa bočné nasvietenie.

Hlavné osvetlenie na terase

Stojace alebo závesné svietidlá poskytujúce dostatok svetla pre posedenie.

Bezpečnosť elektrickej inštalácie v exteriéri

Vonkajšie podmienky sú pre elektroinštaláciu náročné – pôsobí na ňu voda, chlad, teplo aj prach. Preto je dôležité:

  • používať len svietidlá určené do exteriér
  • dodržať IP44 alebo vyšší stupeň krytia
  • chrániť transformátor pred vlhkosťou a prehrievaním
  • zapájať svietidlá podľa pokynov výrobcu

Moderné LED svietidlá sú navrhnuté tak, aby zvládli bežný teplotný rozsah, ktorý sa v exteriéri v Európe vyskytuje. Konkrétne limity sa však líšia podľa výrobcu.

Ovládanie svetiel: senzory a automatika

Súčasťou moderných systémov môžu byť:

Časovače

Zapnú alebo vypnú osvetlenie v presne definovanom čase.

Súmrakové senzory

Reagujú na pokles intenzity denného svetla. Musia byť umiestnené na mieste, kde majú reálny kontakt s denným svetlom.

Pohybové senzory

Aktivujú svetlo pri zaznamenaní pohybu.
Bežné hodnoty dosahu sú 8 – 20 metrov, u niektorých čidiel až 180 – 360° zorného poľa (v závislosti od typu a montáže).

Toto sú technické parametre, ktoré výrobcovia bežne uvádzajú.

Najčastejšie chyby, ktorým sa dá vyhnúť

  • Použitie príliš slabého zdroja bez výkonovej rezervy.
  • Príliš dlhé úseky 12 V vedenia, kde dochádza k úbytku napätia.
  • Zlé umiestnenie senzorov – v trvalom tieni alebo príliš nízko.
  • Umiesťovanie svietidiel priamo do výšky očí, čo môže spôsobovať oslnenie.
  • Príliš silné osvetlenie, ktoré narúša prirodzený nočný vzhľad záhrady.

Cieľom záhradného osvetlenia nie je napodobniť denný jas, ale jemne zvýrazniť priestor a umožniť bezpečný pohyb.

Ako plánovať osvetlenie vopred?

  • Osvetlenie je ideálne riešiť už pri tvorbe záhradného projektu.
  • Káble treba navrhnúť s ohľadom na budúce rozšírenie.
  • Používajte len svietidlá určené pre 12 alebo 24 V systémy, ak ide o nízkonapäťové riešenie.
  • Každý typ svetla má svoje využitie – zapustené svetlá na schody, stĺpikové lampy na chodníky, reflektory na zvýraznenie prvkov, závesné svetlá na terasy.

