Ako si vybrať ideálne svetlá na terasu a bezpečne osvetliť celú záhradu?

Vhodne navrhnuté vonkajšie osvetlenie dokáže výrazne zlepšiť využívanie terasy aj záhrady po zotmení. Dobré svetlo pomáha s orientáciou, zvyšuje bezpečnosť pri pohybe po pozemku a zároveň dokáže vytvoriť príjemnú atmosféru v miestach určených na oddych.
Základom je kombinácia praktických prvkov, bezpečnej elektroinštalácie a primeraných svetelných zdrojov, ktoré svojím výkonom ani farbou nenarušia prirodzený vzhľad záhrady.
Výber svetiel: čo je technicky dôležité
Pri vonkajšom osvetlení sú rozhodujúce tri parametre:
1. Stupeň krytia (IP)
Pre exteriér sa používa minimálne IP44, ktoré chráni svietidlo pred:
- striekajúcou vodou z rôznych smerov
- pevnými časticami väčšími než 1 mm
Vyššie stupne krytia (IP65 a viac) sa používajú na miestach, kde je svietidlo vystavené intenzívnemu dažďu, vlhkosti alebo blízkosti zeme.
2. Farebná teplota svetla
Najčastejšie sa používajú:
- 2 700 – 3 000 K – teplá biela, vhodná na relaxačné zóny,
- 3 000 – 4 000 K – neutrálnejšia biela, lepšia na chodníky a orientáciu.
Tieto hodnoty sú štandardné a bežne používané v exteriéri.
3. Typ svetelného zdroja
Najúspornejšie sú LED svetlá, ktoré:
- spotrebujú výrazne menej energie než halogénové zdroj
- takmer sa nezahrievajú,
- majú výrazne dlhšiu životnosť
Konkrétna životnosť závisí od kvality svietidla, spôsobu používania a vonkajších podmienok, preto ju nemožno univerzálne garantovať.
Nízkonapäťové systémy (12 V a 24 V): bezpečné riešenie pre záhrady
Nízkonapäťové systémy sú populárne vďaka vysokej bezpečnosti. Pri napätiach 12 V alebo 24 V nehrozí nebezpečný úraz elektrickým prúdom pri dotyku.
Bežne sa používa pravidlo:
- Do 10 metrov od zdroja postačí 12 V systém.
- Na dlhšie trasy je stabilnejší 24 V systém, pretože má menší úbytok napätia na vedení.
Toto pravidlo vychádza z fyzikálnych vlastností vodičov a správania napätia na dlhých vzdialenostiach.
Ako vyzerá zapojenie?
- Do štandardnej 230 V zásuvky sa pripája transformátor.
- Transformátor znižuje napätie na 12 alebo 24 voltov.
- Od transformátora vedú káble ku svietidlám.
Káble sa odporúča ukladať približne 10 cm pod povrch, aby nedošlo k ich poškodeniu pri kosení či pohybe v záhrade.
Funkčné typy osvetlenia v záhrade
• Orientačné osvetlenie
Osvetlenie chodníkov, schodov a prístupových ciest. Zvyšuje bezpečnosť pohybu po pozemku.
• Dekoratívne/náladové osvetlenie
Používa sa na osvetlenie stromov, okrasných rastlín, soch, múrikov či vodných prvkov.
Listnaté stromy často pôsobia dobre, ak sú podsvietené zdola. Pri ihličnanoch sa používa bočné nasvietenie.
• Hlavné osvetlenie na terase
Stojace alebo závesné svietidlá poskytujúce dostatok svetla pre posedenie.
Bezpečnosť elektrickej inštalácie v exteriéri
Vonkajšie podmienky sú pre elektroinštaláciu náročné – pôsobí na ňu voda, chlad, teplo aj prach. Preto je dôležité:
- používať len svietidlá určené do exteriér
- dodržať IP44 alebo vyšší stupeň krytia
- chrániť transformátor pred vlhkosťou a prehrievaním
- zapájať svietidlá podľa pokynov výrobcu
Moderné LED svietidlá sú navrhnuté tak, aby zvládli bežný teplotný rozsah, ktorý sa v exteriéri v Európe vyskytuje. Konkrétne limity sa však líšia podľa výrobcu.
Ovládanie svetiel: senzory a automatika
Súčasťou moderných systémov môžu byť:
• Časovače
Zapnú alebo vypnú osvetlenie v presne definovanom čase.
• Súmrakové senzory
Reagujú na pokles intenzity denného svetla. Musia byť umiestnené na mieste, kde majú reálny kontakt s denným svetlom.
• Pohybové senzory
Aktivujú svetlo pri zaznamenaní pohybu.
Bežné hodnoty dosahu sú 8 – 20 metrov, u niektorých čidiel až 180 – 360° zorného poľa (v závislosti od typu a montáže).
Toto sú technické parametre, ktoré výrobcovia bežne uvádzajú.
Najčastejšie chyby, ktorým sa dá vyhnúť
- Použitie príliš slabého zdroja bez výkonovej rezervy.
- Príliš dlhé úseky 12 V vedenia, kde dochádza k úbytku napätia.
- Zlé umiestnenie senzorov – v trvalom tieni alebo príliš nízko.
- Umiesťovanie svietidiel priamo do výšky očí, čo môže spôsobovať oslnenie.
- Príliš silné osvetlenie, ktoré narúša prirodzený nočný vzhľad záhrady.
Cieľom záhradného osvetlenia nie je napodobniť denný jas, ale jemne zvýrazniť priestor a umožniť bezpečný pohyb.
Ako plánovať osvetlenie vopred?
- Osvetlenie je ideálne riešiť už pri tvorbe záhradného projektu.
- Káble treba navrhnúť s ohľadom na budúce rozšírenie.
- Používajte len svietidlá určené pre 12 alebo 24 V systémy, ak ide o nízkonapäťové riešenie.
- Každý typ svetla má svoje využitie – zapustené svetlá na schody, stĺpikové lampy na chodníky, reflektory na zvýraznenie prvkov, závesné svetlá na terasy.