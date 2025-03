Ako si vybrať chladničku? Zoznámte sa so základnými aj pokročilými funkciami, ktoré ovplyvňujú spotrebu, cenu aj čerstvosť potravín

Základnou úlohou každej chladničky je uchovávať potraviny v chlade či v mraze. Dnešné moderné modely však ponúkajú omnoho viac než len bežné chladenie. Výrobcovia súperia nielen v dizajne, ale aj v množstve funkcií a technológií, ktoré vám pomôžu udržať vaše jedlo čerstvé, ušetria vám peniaze za elektrinu alebo vám zjednodušia každodenné používanie spotrebiča. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, aké dôležité aj nadštandardné funkcie existujú, čo presne znamenajú a s čím všetkým sa môžete pri výbere chladničky stretnúť.

Moderné chladničky a ich anglické názvy funkcií

Na trhu nájdete mnoho modelov, ktoré môžu byť doslova nabité technologickými novinkami. Mnohé z nich sa prezentujú anglickými názvami, a preto nemusí byť vždy jasné, čo si pod jednotlivými pojmami máte predstaviť. V skutočnosti ide o funkcie, ktoré výrazne prispievajú k pohodlnejšiemu používaniu, lepšej organizácii chladeného priestoru, predĺženiu čerstvosti potravín alebo nižšej spotrebe energie.

Multi Air Flow

Funkcia Multi Air Flow zabezpečuje rozšírenú cirkuláciu vzduchu v chladničke prostredníctvom malých otvorov a prieduchov, obvykle umiestnených na zadnej stene vnútorného priestoru. Chladný vzduch sa tak dostane do všetkých častí chladničky a potraviny môžu byť ochladené rýchlejšie a rovnomernejšie. Veľkou výhodou je, že sa nemusíte trápiť tým, či do rôznych políc a priehradiek ukladáte vhodné druhy jedál – všade panuje približne rovnaká teplota.

No Frost

No Frost (niekedy označované aj ako Total No Frost či Full No Frost) je jednou z najobľúbenejších funkcií modernej chladničky. Umožňuje automatické odmrazovanie prebytočného ľadu, ktorý by sa inak na stenách chladničky a mrazničky zhromažďoval. Technológia využíva ventilátor, ktorý rozvádza suchý a chladný vzduch, vďaka čomu sa v priestore netvorí námraza a potraviny zostávajú dlhšie čerstvé. Znižuje sa aj riziko množenia baktérií, keďže suché prostredie im nevyhovuje. Výsledkom je menej starostí s údržbou a čistejší vnútorný priestor.

Fresh Zone

Pojmy ako Fresh Zone, Multifresh či Longfresh označujú špeciálny priečinok (zvyčajne zásuvku) udržiavajúci nižšiu, stabilnú teplotu. V niektorých chladničkách sa dokonca dá nastaviť aj vlhkosť v tomto boxe. Takto uložené potraviny (predovšetkým mäso, ryby, zelenina či ovocie) môžu zostať čerstvé až trikrát dlhšie než pri uložení v bežných podmienkach. Táto funkcia je ideálna pre tých, ktorí nakupujú väčšie množstvo čerstvých surovín a chcú predísť tomu, aby sa im rýchlo pokazili.

Tip: Ak chcete pri výbere chladničky ešte viac praktických rád, môžete si pozrieť aj krátke video na túto tému:

Supercool

Funkcia Supercool (prípadne označovaná ako Super Freeze pri mrazničkách) slúži na rýchle a intenzívne schladenie alebo zmrazenie práve vložených potravín. V praxi to znamená, že na krátky čas dôjde k dočasnému zvýšeniu výkonu chladničky či mrazničky, aby sa novonakúpené jedlo rýchlo dostalo na bezpečnú teplotu. Následne sa spotrebič automaticky prepne späť do bežného režimu. Táto funkcia je skvelá najmä vtedy, keď naraz vkladáte veľký nákup a potrebujete zachovať čo najvyššiu kvalitu surovín. Vo viacerých modeloch ju dopĺňa funkcia Freeze Control, ktorá zaisťuje šetrný proces mrazenia, aby sa minimalizovalo riziko zmeny štruktúry potravín.

Anti Bacteria filter

Ide o označenie rôznych systémov a filtrov, ktoré majú spoločný cieľ – likvidovať v chladničke baktérie, plesne a iné mikróby. Môžete sa stretnúť s názvami ako PurifAir, Nano Silver, Bacteria Safe System a podobne. Najčastejšie sa pri týchto technológiách využíva vrstva so striebornými časticami, prípadne aj uvoľňovanie ozónu, ktorý likviduje baktérie. Výsledkom je nielen čistejší vnútorný priestor chladničky, ale aj potraviny, ktoré si dlhšie uchovávajú sviežu vôňu a chuť.

Holiday (Prázdninový režim)

Holiday režim alebo tzv. prázdninový mód vám príde vhod, keď plánujete byť dlhšie mimo domu, napríklad na dovolenke. V takomto režime chladnička automaticky zníži svoj výkon, čím výrazne šetrí energiu. Vnútorná teplota sa obvykle udržiava okolo 12 °C – dostatočne na to, aby sa trvanlivé potraviny nepokazili, no zároveň sa v priestore netvoril nepríjemný zápach. Vďaka tomu nemusíte spotrebič úplne vypínať, čo je praktické, ak nechcete po návrate z dovolenky riešiť zdĺhavé odmrazovanie či znovu zapnutie chladničky do bežnej prevádzky.

Fast Freeze

Fast Freeze je funkcia zameraná na rýchle zmrazenie nápojov a potravín. Oceníte ju napríklad pri potrebe rýchlo vychladiť fľašu vody či limonády. Nemusíte sa pritom obávať, že by vám nádoba alebo obal pri prudkom poklese teploty praskli, pretože funkcia je nastavená tak, aby bola čo najšetrnejšia k obsahu. Požadovaný chlad sa dosiahne v krátkom čase, čo prispieva aj k zachovaniu živín v potravinách.

InstaView Door-in-Door

Označenie InstaView Door-in-Door patrí k jedným z najpokrokovejších riešení v oblasti chladenia. Vďaka nemu sa dajú potraviny skontrolovať bez otvárania celej chladničky – jednoducho zaklopete dvakrát na dvere, tie sa rozsvietia a vy tak vidíte dovnútra cez priehľadný panel. Týmto sa znižuje teplotný šok, ku ktorému by inak došlo pri otvorení chladničky, a šetrí sa spotreba energie. Zároveň si rýchlejšie overíte, čo máte k dispozícii, takže nepremárnite čas prehľadávaním políc.

View Inside

Funkcia View Inside je ďalším z moderných technických vylepšení, ktoré umožňuje prezerať si vnútorný priestor chladničky prakticky kdekoľvek a kedykoľvek, často prostredníctvom mobilnej aplikácie. Táto možnosť sa hodí najmä pri nákupoch, keď si nie ste istí, či máte dostatok mlieka, jogurtov alebo iných surovín. Chladnička dokáže navyše označovať dátumy spotreby jednotlivých potravín a posielať upozornenia, keď sa blíži ich koniec životnosti. Uľahčí vám to nielen plánovanie nákupov, ale aj predchádzanie plytvaniu jedlom.

Na čo všetko myslieť pri výbere chladničky?

Energetická trieda : Čím je chladnička úspornejšia (napríklad A+++), tým menej zaplatíte za energie.

Veľkosť a objem : Zvážte, koľko ľudí v domácnosti spotrebič používa a koľko potravín budete naraz skladovať.

Rozmery : Skontrolujte, či sa vám chladnička zmestí do priestoru, ktorý máte doma k dispozícii.

Rozloženie vnútorných priečinkov : Niektoré modely ponúkajú variabilné poličky a priehradky prispôsobené rôznym typom potravín.

Úroveň hlučnosti: Tichšia prevádzka je pohodlnejšia, najmä ak máte kuchyňu prepojenú s obývačkou.

Moderné chladničky dnes dokážu omnoho viac než iba chladiť. Pokročilé technológie, rôznorodé funkcie a inteligentné systémy výrazne ovplyvňujú nielen vaše pohodlie a kvalitu uskladnených potravín, ale aj celkové náklady na prevádzku. Pri výbere preto nezohľadňujte len vzhľad a cenu, ale zamerajte sa aj na špecifikácie a dôležité funkcie, ktoré vám môžu uľahčiť život a predĺžiť čerstvosť vašich potravín. Ak sa v nich dobre zorientujete, čoskoro zistíte, že investícia do správnej chladničky sa vám môže vrátiť v podobe dlhodobej spokojnosti a úspor.