Ako si postupne prispôsobiť domácnosť tak, aby vám dobre slúžila aj vo vyššom veku?

Pády sú najčastejšou príčinou domácich úrazov u seniorov, a to nielen na Slovensku, ale vo všetkých vyspelých krajinách. Podľa dlhodobých zdravotníckych štatistík dochádza k väčšine z nich priamo doma – v kúpeľni, na schodoch, v kuchyni alebo v zle osvetlených chodbách. K pádu spravidla vedie strata stability, zakopnutie či pošmyknutie na hladkej alebo mokrej podlahe. Práve preto sa odporúča urobiť v byte alebo dome menšie úpravy, ktoré dokážu spoľahlivo zvýšiť bezpečnosť a podporiť samostatnosť aj vo veľmi vysokom veku.
Starnutie prichádza postupne a často si jeho dôsledky uvedomíme až v momente, keď sa bežné činnosti stanú náročnejšími. Ťažšie vstávanie, zhoršená stabilita či pomalšie reakcie sú prirodzenou súčasťou vyššieho veku. Domácnosť by sa týmto zmenám mala prispôsobiť včas – ideálne ešte predtým, než sa človek začne báť pohybu v určitých častiach bytu.
Úpravy pritom nemusia znamenať zásadnú rekonštrukciu. Väčšina odporúčaní vychádza z medicínsky overených poznatkov o prevencii pádov a často ide len o malé, lacné a veľmi účinné zmeny: lepšie svetlo, bezpečnejšia podlaha či vhodnejšie rozmiestnenie nábytku.
Bezpečný vstup, chodby a schodište
1. Odstránenie prekážok
Zdravotnícke organizácie dlhodobo upozorňujú, že príliš vysoký prah, schodík alebo voľne položená rohož patria medzi najčastejšie príčiny pádov. Ideálny je čo najrovnejší prechod bez výškových rozdielov.
2. Široké a dobre osvetlené chodby
Dostatočná šírka chodby je dôležitá najmä vtedy, keď senior používa paličku alebo chodítko. Rovnako dôležité je kvalitné osvetlenie – zhoršené videnie patrí medzi prirodzené prejavy vyššieho veku.
3. Bezpečné schodište
Schody sú jedným z najrizikovejších miest v dome, čo potvrdzujú zdravotné štatistiky.
Overené odporúčania zahŕňajú:
- pevné zábradlie na oboch stranách
- protišmykový povrch
- dobre viditeľné hrany schodov
- orientačné svetlá so senzorom pohybu
Tieto jednoduché opatrenia preukázateľne znižujú riziko úrazu pri zostupovaní či vystupovaní.
Obývacia izba a spálňa: bezpečie tam, kde trávime najviac času
Stabilný nábytok
Seniori potrebujú nábytok, ktorý:
- sa neprevrhne
- má pevnú oporu pri vstávaní
- nie je príliš nízky ani príliš mäkký
To isté platí o posteli. Príliš nízka posteľ môže spôsobovať problémy pri vstávaní, najmä pri bolestiach kolien alebo chrbtice.
Dobré osvetlenie na nočný pohyb
V noci má mnoho ľudí zhoršené videnie a pomalšie reakcie. Jemné nočné svetlá alebo svetelné pásy vedúce k toalete dokážu výrazne zvýšiť bezpečnosť.
Ľahko dostupné úložné priestory
Odborníci odporúčajú ukladať predmety bežnej potreby do výšky medzi kolenami a ramenami, aby sa človek nemusel nadmerne zohýbať alebo naťahovať. Tým sa predchádza stratám rovnováhy.
Kuchyňa: miesto, kde sa spája bezpečnosť a praktickosť
Ergonomická výška pracovnej plochy
Správna výška kuchynskej linky znižuje záťaž chrbtice a ramien. Aj jednoduché podložky pod spotrebiče môžu prispieť k lepšej ergonómii.
Protišmyková podlaha
Mokrá kuchynská podlaha patrí k najčastejším príčinám pošmyknutia. Odporúča sa používať protišmykové povrchy a mať po ruke savé handry.
Jednoduché spotrebiče
Pre seniorov sú najvhodnejšie spotrebiče s:
- veľkými, prehľadnými tlačidlami
- akustickými alebo svetelnými upozorneniami
- bezpečnostnými poistkami (napr. automatické vypnutie rúry či sporáka)
Takéto riešenia výrazne znižujú riziko požiaru alebo popálenia.
Kúpeľňa: najrizikovejšia miestnosť v domácnosti
Podľa odborných analýz prebieha najviac domácich úrazov seniorov práve v kúpeľni. Dôvodom je mokrá podlaha, klzké povrchy a nutnosť udržiavať rovnováhu pri vstupovaní do vane.
Najspoľahlivejšie riešenia sú:
- pevné madlá pri toalete, pri sprche a v miestach, kde sa človek otáča
- sprchový kút bez bariér, ktorý je bezpečnejší než klasická vaňa
- sprchové sedátko pre dni, keď je státie náročné
- protišmyková podložka a kvalitné, rovnomerné osvetlenie
Tieto odporúčania sa používajú v nemocniciach, zariadeniach pre seniorov aj v domácnostiach, kde sa dbá o prevenciu úrazov.
Inteligentné technológie ako účinná pomoc
Moderné technológie môžu byť pre seniorov veľkou oporou – nie pre ich „smart“ efekt, ale preto, že riešia skutočné riziká.
Medzi najspoľahlivejšie patrí:
Núdzové tlačidlá a náramky
V prípade pádu alebo náhleho zdravotného problému dokážu privolať pomoc. Niektoré modely majú automatické detekovanie pádu.
Inteligentné svetlá
Osvetlenie so senzorom pohybu eliminuje riziko, že senior bude v tme hľadať vypínač.
Jednoduché termostaty
Stála teplota v byte znižuje riziko prechladnutia či prehriatia, ktoré môže byť pre starších ľudí problematické.
Kľúčové je, aby technológie boli jednoduché na ovládanie – príliš komplikované systémy môžu človeka zbytočne stresovať.
Úpravy domácnosti pre seniorov sa zakladajú na overených poznatkoch z medicíny, ergonómie a bezpečnosti bývania. Ich cieľom je predchádzať pádom, zvýšiť samostatnosť a umožniť ľuďom zostať doma čo najdlhšie. Aj malé zmeny môže mať veľký vplyv na každodenné fungovanie a pocit istoty.