Ako si naše staré mamy pomáhali proti bolesti známym vianočným korením: Vyskúšajte to tiež!

Nie je náhoda, že sa klinček používa najmä počas zimného obdobia – pridáva sa do vareného vína, punču aj do rôznych druhov pečiva. Okrem skvelej chuti dokáže zmierniť aj množstvo zdravotných ťažkostí.
Klinček je ako veľmi aromatické korenie podľa vedcov výnimočný svojimi antiseptickými a znecitlivujúcimi účinkami, ktoré sa využívajú predovšetkým v zubnom lekárstve.
Obsahuje veľké množstvo silice, pryskyřice, trieslovín, flavonoidov a olejov, a preto je taký cenný a účinný prírodný liek.
Vďaka tomu uľavuje od bolestí aj kŕčov, lieči priedušky a dýchacie cesty, posilňuje pleť aj pečeň. Taktiež podporuje trávenie a správnu činnosť srdca.
Obklad pri problémoch so zubami
Klinčekové silice sú zázračným pomocníkom pri zápaloch v ústach a hltane. Uľavia od bolesti a podporujú celkovú hygienu úst.
Zalejte 3 klinčeky vriacou vodou a nechajte 15 minút lúhovať. Potom precedíte a do vychladnutého nálevu namáčajte tampóny, ktoré následne prikladáte na boľavé miesto v ústach.
Použiť môžete aj klinčekový éterický olej – postačí jedna kvapka na pohár studenej vody. Rovnako si vezmite tampónik, namočte ho a priložte k zubu.
Klinčeková tinktúra
Účinným pomocníkom pri rôznych bolestiach v ústach je aj klinčeková tinktúra, ktorú si jednoducho pripravíte aj doma.
Do jedného litra aspoň 60 % liehu naložte 20 g klinčeku a jednu celú škoricovú tyčinku. Po dvoch týždňoch lúhovania zmes precedíte a nalejete do tmavej sklenenej fľaše.
V prípade potreby si klinčekovou tinktúrou vyplachujte ústa dvakrát denne.
Účinná pleťová voda
Klinčeková pleťová voda je skvelým spôsobom, ako pleť vyčistiť od nečistôt a mastnoty. Je vhodná predovšetkým pre zmiešanú a aknóznu pleť.
Do 100 ml ružovej vody nakvapkajte po 4 kvapkách klinčekového a levanduľového éterického oleja. Zmes premiešajte a nalejte do rozprašovača.
Takto pripravenú pleťovú vodu používajte ráno a večer na vyčistenú pleť.
Vylepšená vazelínová masť
Do čistej kozmetickej vazelíny pridajte pár kvapiek klinčekového éterického oleja a premiešajte.
Túto masť potom nanášajte na miesta postihnuté reumatickou bolesťou. Po krátkom pôsobení by sa mala dostaviť úľava.
Klinčeková aromaterapia
Zimné obdobie je často sprevádzané zápalmi horných dýchacích ciest, ako je nádcha či kašeľ.
Ak vás tieto choroby zastihli, vyskúšajte klinčekovú aromaterapiu, ktorá zároveň výborne vydezinfikuje celú miestnosť.
Dávajte si však pozor, aby ste to neprehnali s dávkovaním – príliš veľké množstvo by mohlo podráždiť sliznice.