Ako si naplánovať ideálny dvojtýždňový výlet po Japonsku a nevynechať nič podstatné?

Dva týždne v Japonsku sú akurát na to, aby ste ochutnali všetko, čo „krajina vychádzajúceho slnka“ ponúka — od tichých chrámových komplexov po neónové ulice, od dramatických horských hrebeňov až po nečakané gurmánske zážitky.
Tento prehľad obľúbeného itinerára spája pokojné miesta s ikonickými atrakciami a vytvára vyváženú mozaiku zážitkov: svätyne, tradičné čaje a matcha, vulkanické scenérie, bohatá fauna, mestská energia aj stopa samurajskej histórie.
Nasledujúci plán vám umožní počas štrnástich dní vidieť Japonsko v jeho najčistejšej podobe.
Dni 1 – 4: Tokio – popkultúra, chrámy a kúpele onsen
Prvý deň strávte v západnej časti Tokia, kde mesto ukazuje svoju najzábavnejšiu stránku. Štvrť Shinjuku vás vtiahne do víru svetiel a rušných ulíc, zatiaľ čo v Harajuku ochutnáte výstrednú módnu scénu a energiou nabité obchody pre mladých.
Neďaleká Shimokitazawa zase pôsobí ako pokojnejší kreatívny ostrov s útulnými kaviarňami, vintage obchodmi a malými izakayami, kde sa večer výborne najete.
Ak vás potrápi časový posun, práve Tokio ponúka veľa možností, ako využiť aj neskoré večerné hodiny — karaoke bary, drag shows či pulzujúce podniky v Kabukicho vám dodajú energiu.
Nasledujúce dni venujte tradičnejšiemu Tokiu. Asakusa a slávny chrám Sensoji, lemovaný radmi lampášov a obchodov, vás prenesú do minulosti.
Ueno Park ukrýva Tokijské národné múzeum, kde si spravíte jasnejšiu predstavu o japonskej kultúre a umeleckej tradícii. Moderný kontrast poskytne interaktívna digitálna galéria teamLab Borderless v štvrti Azabudai Hills.
A ak chcete vidieť Tokio z vtáčej perspektívy, vystúpte na Tokyo Skytree (634 m), jednu z najvyšších veží sveta.
Jednodňový výlet do Hakone
Z Tokia sa oplatí vyraziť na výlet do populárneho kúpeľného mestečka Hakone, dostupného vlakom Odakyu Romancecar približne za 80 minút. Je to ideálne miesto na prvé stretnutie s tradíciou onsenov — japonských prírodných horúcich kúpeľov.
Vyskúšať môžete napríklad obľúbené kúpele Tenzan v oblasti Hakone-Yumoto. Ak je počasie priaznivé, naskytne sa vám tiež nádherný pohľad na majestátnu horu Fuji.
Deň 5: Hory v Toyame
Tokijský ruch vymeníte za dramatickú krásu japonských Álp. Šinkansen vás dopraví do mesta Omachi v prefektúre Nagano, odkiaľ sa vydáte na známu Tateyama Kurobe Alpine Route.
Táto trasa je otvorená od polovice apríla do konca novembra a kombinuje vlaky, lanovky, kabínkové lanovky aj autobusy. Postupne vystúpite až do výšky približne 2 500 metrov a počas cesty sa pred vami otvárajú fascinujúce scenérie.
Noc strávte v Toyame, regióne ryžových polí, tichých dedín a tradičných ryokanov.
Ak pricestujete v zime, nevynechajte rozprávkovú osadu Širakawa, známe domčekmi so strmými slamenými strechami.
Deň 6: Kanazawa a jej záhrady
Z Toyamy je to len krátka cesta vlakom do pôvabnej Kanazawy. Toto mesto, ktoré si zachovalo atmosféru obdobia Edo, ponúka starobylé gejšie štvrte, ulice samurajov a predovšetkým nádhernú záhradu Kenrokuen — jednu z najprestížnejších v krajine.
Kanazawa je tiež ideálnym miestom na pobyt v tradičnom ryokane. Mnohé ponúkajú autentickú atmosféru starého Japonska, napríklad elegantné ubytovanie Auberge Maki No Oto.
Dni 7 – 10: Osaka – pouličné jedlo, gejše a nindžovia
Ako základňu pre ďalšie výlety si zvoľte Osaku, ktorá je známa svojou uvoľnenou atmosférou a fenomenálnym street foodom.
Večer sa prejdite štvrťou Shinsekai, kde ochutnáte miestnu špecialitu kushikatsu — špízy obaľované a vyprážané do chrumkava. Ak máte chuť na čerstvé morské plody, zamierte na Kuromon Market.
Výlet do Kyota
Z Osaky je to do Kyota rýchlych 30 minút vlakom, takže sa sem ľahko vrátite aj viac ráz.
V meste vás čakajú ikonické chrámy:
- Kinkakuji – Zlatý pavilón odrážajúci sa na hladine jazera
- Fushimi Inari – slávna trasa tisícok červených brán torii
- Kiyomizudera – rozsiahly chrámový komplex z 8. storočia s výhľadom na mesto
Nara alebo mesto nindžov Iga
Hodinu vlakom od Osaky leží Nara, prvé hlavné mesto Japonska pred tým, než túto úlohu prebralo Kyoto. Nájdete tu obrovské chrámy a voľne sa pohybujúce jelene, ktoré patria medzi symboly regiónu.
Ak túžite po niečom menej tradičnom, strávte deň v Ige, meste preslávenom nindžami a starými hradmi. Z Osaky sem cesta trvá približne dve hodiny.
Deň 11: Kójasan – tiché srdce japonského buddhizmu
V horskej oblasti na náhornej plošine leží posvätné chrámové mestečko Kójasan, jedno z najvýznamnejších duchovných centier v krajine.
Návšteva Kójasanu nie je len o histórii — ide o zážitok, ktorý vás upokojí a prinúti spomaliť.
Ubytovať sa môžete v tradičnom chrámovom ubytovaní šukubo, napríklad v chráme Daienin. Počas dňa sa prejdite k pagode Konpon Daito, pozrite si monumentálnu bránu Daimon a večer sa pridajte ku komentovanej prehliadke mystického cintorína Okunoin.
Noc v horách má zvláštny pokoj, ktorý dopĺňa ranná účasť na buddhistickej modlitbe.
Do Kójasanu sa dostanete kombináciou vlaku, autobusu a lanovky — cesta trvá približne 90 minút z Osaky a patrí k tým malebnejším.
Dni 12 – 13: Hirošima – spomienka a cesta na ostrov Mijadžima
Hirošima je miestom, ktoré na návštevníkoch zanechá silný dojem. V centre moderného mesta stojí A-Bomb Dome, pripomienka ničivej atómovej bomby z roku 1945, a oproti nemu Múzeum mieru, ktoré je dôležitou zastávkou pre každého, kto chce pochopiť históriu Japonska 20. storočia.
Počas pobytu v Hirošime ochutnajte miestnu špecialitu okonomijaki — slanú palacinku vrstvenú s rezancami, kapustou a ďalšími ingredienciami. Navštíviť môžete aj Múzeum súčasného umenia v Hirošime, ktoré je prvou takouto inštitúciou v celom Japonsku.
Výlet na Mijadžimu
Ostrov Mijadžima je jedným z najikonickejších miest v krajine, známy dramaticky vztýčenou červenou bránou torii uprostred mora.
Na ostrov sa dostanete:
- vlakom a trajektom z Hirošimy (cca 90 minút)
- alebo priamo loďou z Mierového parku (asi 45 minút)
Keď si spravíte fotografie pri slávnej bráne, vyrazte ešte na nenáročnú túru po zelenom ostrove alebo sa nechajte vyviezť lanovkou na vrch Mount Misen.
Deň 14: Návrat do Tokia a posledné nákupy
Cesta šinkansenom späť do Tokia trvá približne štyri hodiny (najrýchlejšie spojenia okolo 3 h 55 min). Pred odletom si určite doprajte čas na nákupy suvenírov a darčekov.
Šibuja je ideálnym miestom na lov pokladov:
- Don Quijote
- Hands
- Loft
ponúkajú niekoľkoposchodové predajne všetkého možného — od rias nori, cez jedálne paličky, dekorácie až po roztomilé kancelárske potreby, ktoré vedia potešiť každého.