Ako si doma vyrobiť kokedamu bez kvetináča? Jednoduchý návod, ktorý zvládnete za 15 minút

Kokedama je spôsob pestovania rastlín, pri ktorom sa namiesto kvetináča používa guľa z navlhčenej zeminy obalená machom. Ide o techniku pochádzajúcu z Japonska, kde sa využíva ako alternatívna forma prezentácie rastlín, často v súvislosti s bonsajmi. Kokedama môže byť položená na podložke alebo zavesená na šnúrke.
Video s ukážkou postupu
Na platforme YouTube je dostupné video, ktoré názorne ukazuje výrobu kokedamy. Video je od tvorcu Benjiplant a možno si ho pozrieť tu:
Výrobu je možné zvládnuť aj doma, pretože nevyžaduje žiadne špeciálne náradie, iba základné pomôcky a vhodnú rastlinu.
Čo je kokedama?
- Slovo kokedama znamená v japončine „machová guľa“.
- Konštrukcia sa skladá z:
- rastliny
- substrátu vytvarovaného do gule
- obalu z machu, ktorý pomáha udržať vlhkosť
- Rastlina nerastie v kvetináči, ale v kompaktnom balíčku pôdy.
- Technika je praktická aj dekoratívna, avšak nepredlžuje životnosť rastliny — starostlivosť je rovnako dôležitá ako pri pestovaní v bežnom kvetináči.
Ako si vyrobiť kokedamu ?
Na výrobu sa bežne používajú tieto materiály:
- malá izbová rastlina (často sa volia druhy s kompaktným koreňovým systémom, napr. paprade alebo pothos)
- univerzálna zemina alebo substrát zmiešaný s trochou ílovitej pôdy pre lepšiu súdržnosť
- mach (živý alebo sušený, ktorý sa pred použitím navlhčí)
- povrázok alebo motúz
- voda
Postup:
- Vyberte rastlinu z kvetináča a jemne odstráňte časť zeminy z koreňov.
- Navlhčite substrát, aby sa dal tvarovať a držal pokope.
- Vytvarujte guľu zo zeminy a v strede urobte otvor na korene.
- Vložte rastlinu do otvoru a dotvarujte pôdu tak, aby pevne obalila koreňový bal.
- Obložte guľu machom, pričom mach priliehajte k povrchu zo všetkých strán.
- Omotajte povrázkom, aby mech držal na mieste. Povrázok môže byť dekoratívny alebo slúžiť na zavesenie.
- Navlhčite mach rozprašovačom, aby sa prichytil a nevysychal príliš rýchlo.
Celý postup zvyčajne trvá 10–20 minút v závislosti od skúseností a veľkosti rastliny.
Overené informácie o starostlivosti
Starostlivosť o kokedamu sa líši od pestovania v kvetináči najmä tým, že substrát nie je uzavretý v nádobe.
Zalievané (faktické odporúčania):
- Kokedama sa bežne zavlažuje ponorením do vody na niekoľko minút, kým pôdna guľa nenasiakne.
- Medzi zalievaniami by mal substrát mierne preschnúť, nie však úplne vyschnúť.
- Frekvencia závisí od typu rastliny, teploty a vlhkosti vzduchu.
Svetlo:
- Rastliny vhodné do kokedamy väčšinou vyžadujú rozptýlené svetlo.
- Priame slnko môže mech aj korene vysušiť.
Umiestnenie:
- Kokedama môže visieť alebo byť položená na podložke.
- Nie je vhodná do prostredia s extrémne suchým vzduchom alebo na miesta s intenzívnym slnečným žiarením.
Čo je dôležité vedieť?
- Kokedama nie je dlhodobá trvalá nádoba. Keď rastlina výrazne vyrastie, môže byť potrebné ju presadiť do klasického kvetináča.
- Mech sa môže časom rozpadnúť a bude ho treba vymeniť alebo znovu upevniť.
- Nie všetky rastliny sú vhodné pre tento spôsob pestovania — najlepšie sa darí odolným a nenáročným druhom.
Kokedama je jednoduchá technika pestovania rastlín bez kvetináča, ktorá má skutočné historické korene v Japonsku. Postup výroby je praktický a overený, starostlivosť je pomerne nenáročná, pokiaľ sa dodržiava správny režim zalievania a vhodné umiestnenie.