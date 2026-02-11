Ako si doma vyrobiť kokedamu bez kvetináča? Jednoduchý návod, ktorý zvládnete za 15 minút

Kokedama
Kokedama Foto: www.shutterstock.com

Kokedama je spôsob pestovania rastlín, pri ktorom sa namiesto kvetináča používa guľa z navlhčenej zeminy obalená machom. Ide o techniku pochádzajúcu z Japonska, kde sa využíva ako alternatívna forma prezentácie rastlín, často v súvislosti s bonsajmi. Kokedama môže byť položená na podložke alebo zavesená na šnúrke.

Video s ukážkou postupu

Na platforme YouTube je dostupné video, ktoré názorne ukazuje výrobu kokedamy. Video je od tvorcu Benjiplant a možno si ho pozrieť tu:

Výrobu je možné zvládnuť aj doma, pretože nevyžaduje žiadne špeciálne náradie, iba základné pomôcky a vhodnú rastlinu.

Čo je kokedama?

  • Slovo kokedama znamená v japončine „machová guľa“.
  • Konštrukcia sa skladá z:
    • rastliny
    • substrátu vytvarovaného do gule
    • obalu z machu, ktorý pomáha udržať vlhkosť
  • Rastlina nerastie v kvetináči, ale v kompaktnom balíčku pôdy.
  • Technika je praktická aj dekoratívna, avšak nepredlžuje životnosť rastliny — starostlivosť je rovnako dôležitá ako pri pestovaní v bežnom kvetináči.

Ako si vyrobiť kokedamu ?

Na výrobu sa bežne používajú tieto materiály:

  • malá izbová rastlina (často sa volia druhy s kompaktným koreňovým systémom, napr. paprade alebo pothos)
  • univerzálna zemina alebo substrát zmiešaný s trochou ílovitej pôdy pre lepšiu súdržnosť
  • mach (živý alebo sušený, ktorý sa pred použitím navlhčí)
  • povrázok alebo motúz
  • voda

Postup:

  1. Vyberte rastlinu z kvetináča a jemne odstráňte časť zeminy z koreňov.
  2. Navlhčite substrát, aby sa dal tvarovať a držal pokope.
  3. Vytvarujte guľu zo zeminy a v strede urobte otvor na korene.
  4. Vložte rastlinu do otvoru a dotvarujte pôdu tak, aby pevne obalila koreňový bal.
  5. Obložte guľu machom, pričom mach priliehajte k povrchu zo všetkých strán.
  6. Omotajte povrázkom, aby mech držal na mieste. Povrázok môže byť dekoratívny alebo slúžiť na zavesenie.
  7. Navlhčite mach rozprašovačom, aby sa prichytil a nevysychal príliš rýchlo.

Celý postup zvyčajne trvá 10–20 minút v závislosti od skúseností a veľkosti rastliny.

Overené informácie o starostlivosti

Starostlivosť o kokedamu sa líši od pestovania v kvetináči najmä tým, že substrát nie je uzavretý v nádobe.

Zalievané (faktické odporúčania):

  • Kokedama sa bežne zavlažuje ponorením do vody na niekoľko minút, kým pôdna guľa nenasiakne.
  • Medzi zalievaniami by mal substrát mierne preschnúť, nie však úplne vyschnúť.
  • Frekvencia závisí od typu rastliny, teploty a vlhkosti vzduchu.

Svetlo:

  • Rastliny vhodné do kokedamy väčšinou vyžadujú rozptýlené svetlo.
  • Priame slnko môže mech aj korene vysušiť.

Umiestnenie:

  • Kokedama môže visieť alebo byť položená na podložke.
  • Nie je vhodná do prostredia s extrémne suchým vzduchom alebo na miesta s intenzívnym slnečným žiarením.

Čo je dôležité vedieť?

  • Kokedama nie je dlhodobá trvalá nádoba. Keď rastlina výrazne vyrastie, môže byť potrebné ju presadiť do klasického kvetináča.
  • Mech sa môže časom rozpadnúť a bude ho treba vymeniť alebo znovu upevniť.
  • Nie všetky rastliny sú vhodné pre tento spôsob pestovania — najlepšie sa darí odolným a nenáročným druhom.

Kokedama je jednoduchá technika pestovania rastlín bez kvetináča, ktorá má skutočné historické korene v Japonsku. Postup výroby je praktický a overený, starostlivosť je pomerne nenáročná, pokiaľ sa dodržiava správny režim zalievania a vhodné umiestnenie.

