Ako si doma pripraviť ovsené mlieko. Jednoduché, zdravé a oveľa lacnejšie

Ovsené mlieko si dnes môžete jednoducho vyrobiť aj doma – bez špeciálnych prístrojov a bez zložitých postupov. Tento rastlinný nápoj je obľúbenou alternatívou k kravskému mlieku, a to nielen medzi vegánmi alebo ľuďmi s intoleranciou na laktózu. Oves totiž prirodzene obsahuje rozpustnú vlákninu beta-glukán, ktorá sa spája so znížením hladiny „zlého“ cholesterolu v krvi a podporuje zdravie srdca.
Okrem toho je ovsené mlieko ľahko stráviteľné, má jemne sladkastú chuť a jeho výroba doma vás vyjde len na zlomok ceny v porovnaní s tým, čo zaplatíte v obchode.
Domáce ovsené mlieko – jednoduchý základný recept
Potrebujete:
- 200 g ovsených vločiek
- 1,5 litra vody
- 4 datle, prípadne hrsť hrozienok (na dochutenie)
Postup:
- Ovsené vločky zalejte 1 litrom vody a nechajte ich asi hodinu odstáť.
- Potom ich vložte do mixéra, pridajte ďalší pol liter vody a datle.
- Všetko rozmixujte do hladka.
- Cez jemné sitko alebo plátno zmes precedíte, aby ste získali čisté mlieko.
- Precedený nápoj nalejte do uzatvárateľnej fľaše a uložte do chladničky.
Takto pripravené ovsené mlieko vydrží približne 3 až 4 dni – podľa kvality surovín a čistoty nádoby.
Ako ovsené mlieko dochutiť
Ak chcete mlieku dodať výraznejšiu chuť, môžete namiesto datlí použiť sušené ovocie – napríklad moruše, marhule, slivky či hrozienka. Výborne sa hodia aj čakankový alebo javorový sirup, prípadne kúsok banánu. Tieto prísady dodajú nápoju prirodzenú sladkosť bez potreby pridávať rafinovaný cukor.
Prečo je ovsené mlieko prospešné pre zdravie
1. Obsahuje beta-glukán – látku, ktorá podporuje zdravie srdca
Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) existujú dôkazy, že beta-glukán z ovsa prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi. Aby sa prejavil účinok, odporúča sa prijímať aspoň 3 gramy beta-glukánu denne – čo zodpovedá približne jednej až dvom porciám ovsených vločiek.
Treba však dodať, že samotné ovsené mlieko obsahuje menej vlákniny než celé vločky, pretože časť sa odstráni počas precedenia. Aj tak však môže byť dobrým doplnkom vyváženej stravy, ktorá podporuje zdravé hladiny cholesterolu.
2. Je ľahko stráviteľné a šetrné k tráveniu
Na rozdiel od kravského mlieka neobsahuje laktózu, a preto je vhodné aj pre ľudí s jej intoleranciou. Ak je pripravené z kvalitných vločiek, obsahuje malé množstvo rozpustnej vlákniny, ktorá môže pomáhať správnej funkcii čriev.
3. Obsahuje antioxidanty
Ovos prirodzene obsahuje zlúčeniny nazývané avenantramidy, ktoré majú antioxidačné vlastnosti. Tieto látky pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom – teda pred pôsobením voľných radikálov. Niektoré výskumy tiež naznačujú, že môžu mať mierne protizápalové účinky, hoci tento efekt bol zatiaľ skúmaný najmä pri konzumácii ovsa ako celku, nie výhradne v ovsenom mlieku.
Na čo si dať pozor
- Nie všetko ovsené mlieko obsahuje rovnaké množstvo živín. Ak ho kupujete v obchode, sledujte etiketu – niektoré značky obsahujú pridaný cukor, olej či stabilizátory.
- Domáce ovsené mlieko je najlepšie konzumovať čerstvé. Po pár dňoch môže stratiť chuť alebo sa oddeliť – stačí ho však pred použitím pretrepať.
- Nie je plnohodnotnou náhradou kravského mlieka. Má menej bielkovín a vápnika, takže ak ho pijete pravidelne, je vhodné tieto živiny doplniť z iných zdrojov.
Domáce ovsené mlieko je jednoduchý, cenovo dostupný a zdravý nápoj, ktorý si zvládne pripraviť každý. Poskytuje telu vlákninu, antioxidanty a neobsahuje laktózu ani cholesterol. Aj keď samo osebe nezníži cholesterol o zázrak, ako súčasť vyváženej stravy môže pozitívne prispieť k zdravému srdcu a tráveniu.