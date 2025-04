Ako si bez námahy vypestovať polníček? Podľa mnohých odborníkov sa jedná o najzdravší šalát vôbec

Pestovanie vlastných byliniek a listovej zeleniny dnes zažíva veľký boom, a to nielen medzi skúsenými záhradkármi, ale aj u začiatočníkov. Jednou z mimoriadne prospešných rastliniek, ktoré sa dajú bez problémov vypestovať aj v chladnejších podmienkach, je práve polníček ( známy aj ako valeriánka poľná). Napriek tomu, že ho v bežných obchodoch nezvykneme vídať tak často ako hlávkový šalát či rukolu, oplatí sa mu venovať pozornosť. Polníček je totiž vysoko výživný, šťavnatý a dokonale sa hodí do rôznych kulinárskych receptov – od chutných nátierok, cez obložené chlebíky, až po komplexnejšie šaláty.

Zoznámte sa s polníčkom

Pod názvom “kozlíček polníček” alebo oficiálnym označením “valeriánka poľná” sa skrýva nenápadná rastlinka, ktorú však mnohí odborníci radia medzi najzdravšie listové šaláty vôbec. Jej podlhovasté lístky tvoriace malú ružicu sú veľmi krehké, šťavnaté a majú jemnú orieškovú príchuť, vďaka čomu sa hodia k širokému spektru jedál. Skvelá správa je, že polníček sa dobre prispôsobí chladnejšiemu počasiu a dokáže zniesť aj menšie mrazy. Vďaka tomu sa dá úspešne vysievať na jar, ale aj na konci leta či začiatkom jesene, čím vám prinesie čerstvú zásobu listov v čase, keď mnohé iné druhy šalátov už v záhrade končia.

Kedy a kam polníček vysievať?

Termín výsevu:

Od augusta do októbra môžete vysievať pre jesenný zber.

môžete vysievať pre jesenný zber. Od marca sa polníček vysieva na jarnú úrodu.

Stanovište:

Má rád slnečné až polotienisté miesto, no netreba sa báť mierneho chladu, lebo vydrží aj prízemné mrazy. Pri teplotách okolo 10 °C mu zvyčajne trvá približne tri týždne, kým vyklíči.

Pôda:

Ideálna je mierne vlhká, priepustná a obohatená kompostom. Polníček pritom zväčša nevyžaduje žiadne špeciálne hnojenie, pretože jeho korene nie sú náročné. Stačí, ak pri výseve použijete kvalitný substrát alebo trochu vyzretého kompostu.

Postup výsevu

Semienka polníčka sa vysievajú do riadkov vzdialených asi 15 cm. Po vyklíčení je dôležité mladé rastlinky pretrhať, aby mali medzi sebou odstup aspoň 5 cm. Tým zaistíte, že každá ružica bude mať dostatok priestoru na správny vývoj. Zeminu okolo polníčka je dobré udržiavať iba mierne vlhkú, nemala by byť premokrená, aby korienky netrpeli nadbytkom vody.

Poznámka k horúcim dňom:

Ako pri iných druhoch listovej zeleniny, aj polníček môže v sparnom lete rýchlo vytvárať kvetné stvoly. Z tohto dôvodu je vhodné zabezpečiť mu v horúcich mesiacoch aspoň polotieň, aby ste predišli nežiaducemu “vybiehaniu” do kvetu.

Čo robiť po zbere

Polníček vytvára ružicu pevne spojených, no zároveň veľmi krehkých lístkov. Pri zbere sa odporúča lístky odstrihnúť tesne nad zemou tak, aby ste nezničili srdiečko rastliny. Ak to zvládnete, veľmi často znova obraší a ponúkne druhú úrodu. Keďže lístky polníčka rýchlo vädnú, je ideálne skonzumovať ich čo najskôr – buď hneď po zbere, alebo ich na krátku dobu uložiť do chladničky.

V čom spočíva mimoriadna výživová hodnota polníčka

Polníček sa dlhodobo označuje za “vitamínovú bombu”, pretože:

Obsahuje až trikrát viac vitamínu C ako bežne známy hlávkový šalát.

ako bežne známy hlávkový šalát. Je bohatý aj na vitamín A, kyselinu listovú, železo a horčík.

Táto kombinácia živín prispieva k podpore imunitného systému, tvorby krvi aj celkovej vitality organizmu. Najmä po zime, keď telu často chýbajú dôležité vitamíny, môže byť polníček výborným doplnkom stravy. Aj preto sa veľa ľudí zameriava na jeho skoré jarné pestovanie, aby sa čo najskôr doplnili minerály a vitamíny.

Tipy na využitie v kuchyni

Zeleninové šaláty: Polníček vynikne v kombinácii s paradajkami, uhorkou, ale aj restovanou cviklou či batátmi. Obložené chlebíky: Jeho jemná chuť dodá sviežu a atraktívnu dekoráciu k natretému pečivu. Teplé jedlá: Skúste nahradiť špenát alebo rukolu pri dozdobení cestovín či rizota. Smoothies: Pre extra dávku vitamínov môžete polníček zmixovať s ovocím alebo zeleninou.

Zhrnutie

Pestovanie polníčka je veľmi jednoduché a zvládnu ho aj úplní začiatočníci v záhrade. Ak mu doprajete kvalitnú pôdu, vhodnú zálievku a chránené miesto bez prílišného úpeku, odmení sa vám úrodou chutných, šťavnatých lístkov nabitých živinami. Vďaka svojej odolnosti sa hodí na jarné aj jesenné pestovanie, čo vám umožní užívať si čerstvú zeleninu dlhšie než pri bežných šalátoch.

Nech už ho nazývate polníček alebo valeriánka poľná, táto rastlinka vás určite prekvapí svojou jemnou chuťou, vysokou nutričnou hodnotou a jednoduchou starostlivosťou. Ak ste ju doteraz prehliadali, dajte jej šancu a objavte nový, zdravý a chutný prírastok do vašej kuchyne.