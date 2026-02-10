Ako šetriť vodou? Skráťte sprchovanie, využívajte odpadovú vodu a naučte sa s ňou narábať rozumne

V krajinách, kde máme stabilný prístup k pitnej vode, si len málokedy uvedomujeme, aká je vzácna. Podľa údajov OSN nemá približne 20 % svetovej populácie zabezpečený pravidelný prístup k bezpečnej pitnej vode. Aj preto sa dôraz na jej šetrenie stáva nielen ekologickým, ale aj spoločenským a ekonomickým záujmom.
Prečo je hospodárenie s dažďovou vodou také dôležité?
Mnohé regióny zažívajú čoraz nepravidelnejšie zrážky a lokálne suchá. Preto dáva zmysel využívať systém, v ktorom časť vody nepríde nazmar. Zachytávanie dažďovej vody je jednoduchý a legálny spôsob znižovania spotreby pitnej vody.
- Nepotrebujete veľký pozemok – stačí balkón alebo terasa a pár nádob na zber vody.
- Dažďová voda je vhodná na polievanie rastlín, umývanie vonkajších plôch či splachovanie (ak to technicky umožní vaša domácnosť).
Majitelia rodinných domov by mali vedieť, že odvod zrážkovej vody do kanalizácie je regulovaný a efektívne hospodárenie s dažďovou vodou je odporúčaným postupom v mnohých obciach.
Vnútorný okruh na využívanie „šedej vody“
Takzvaná šedá voda (z umývadiel, sprchy či práčky) sa môže technicky recyklovať napríklad na splachovanie toalety. Ide o investíciu, no jej prínos je dlhodobý:
- znižuje spotrebu pitnej vody
- znižuje účty za vodné a stočné
Systém však musí byť správne navrhnutý a nainštalovaný podľa platných hygienických a stavebných noriem.
Prečo je umývačka riadu úspornejšia než ručné umývanie?
Moderné umývačky dokážu spotrebovať 6 až 10 litrov vody na cyklus, zatiaľ čo ručné umývanie môže minúť aj niekoľkonásobok tohto množstva, najmä ak prebieha pod tečúcou vodou.
Aby bola úspora maximálna:
- riad pred vložením len zoškrabte
- používajte úsporné alebo krátke programy
- nespúšťajte ju napoly prázdnu
Pri ručnom umývaní je najlepšie napustiť si drez alebo nádobu, riad umyť naraz a opláchnuť ho krátko studenou vodou. Pri oplachovaní zeleniny použite misku – voda, ktorá by inak odtiekla, môže poslúžiť na polievanie rastlín.
Sprcha šetrí vodu, vaňa je skôr výnimka
Kúpanie vo vani spotrebuje približne 120–150 litrov vody, zatiaľ čo krátka sprcha môže vystačiť s tretinou či štvrtinou tohto množstva. Preto sa odporúča:
- bežne sa sprchovať, kúpanie si dopriať len občas
- sprchovanie skrátiť na približne 3–5 minút
- namydliť sa so zatvorenou vodou a až potom sa opláchnuť
Použitie úspornej sprchovej hlavice môže znížiť prietok vody až o 30–50 %, bez výrazného zníženia komfortu.
Zuby, holenie aj pitný režim: malé zmeny, veľká úspora
- Počas čistenia zubov by mala byť voda zatvorená – ide o návyk, ktorý ušetrí desiatky litrov mesačne.
- Rovnako pri holení nie je dôvod nechávať vodu tiecť.
- Pitná voda z kohútika je na Slovensku vo všeobecnosti bezpečná; ak máte radi studenú vodu, naplňte si fľašu a uložte ju do chladničky, aby ste ju nemuseli odpúšťať.
Staré kohútiky sa oplatí nahradiť pákovými batériami, ktoré uľahčujú reguláciu teploty a skracujú čas, počas ktorého voda tečie bez využitia.
Kontrola únikov vody je kľúčová
Úniky môžu predstavovať nečakanú a veľkú záťaž. Kvapkajúci kohútik dokáže premrhať až stovky litrov vody mesačne. Preto:
- pri dlhšej neprítomnosti doma zavrite hlavný prívod vody,
- všímajte si neobvyklé zvuky, mokré škvrny či vyššiu spotrebu na faktúre,
- zvážte inštaláciu senzorov úniku vody, ktoré dokážu automaticky uzavrieť prívod a upozorniť vás na problém.