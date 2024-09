Ako sa zbaviť zvieracích chlpov a zápachu?

Mať doma domáceho maznáčika, či už mačku alebo psa, je krásne, no priznajme si, že to prináša aj veľa starostí

Nemárnite čas zdĺhavým upratovaním chlpov a snahy zbaviť sa zápachu. Ide to aj jednoducho..

Nikoho nebaví večné upratovanie zvieracích chlpov, keďže chlpy sú aj budú stále. Každá gazdinka chce udržiavať byt čistý, ale samozrejme chce to urobiť čo najrýchlejšie.

Keď sa jedná práve o zvieracie chlpy, máme pre vás tieto skvelé tipy, ako sa ich rýchlo zbavíte:

Ak doma zametáte psie alebo mačacie chlpy, no tie sa vám stále lepia na metlu, existuje aj iné riešenie, a to v podobe gumovej metly. Gumové štetiny sú oveľa lepšie v tom, že sa na ne nelepia ani chlpy, ani prach, takže sa len tak nezašpinia a celkovo sa s nimi oveľa lepšie pracuje. Sú vhodné nielen na koberce, ale aj na tvrdé podlahy.

Medzi jedno z najlepších vybavení proti chlpom patrí aj špeciálny vysávač. Mnoho výrobcov do vysávača pridávajú špeciálnu hlavicu, ktorá slúži na odstraňovanie srsti z kobercov, podláh a celkovo bytového interiéru.

Ďalším šikovným pomocníkom, je malý valček na odstránenie chlpov , ktorý je navyše aj za príjemnú cenu- používa sa síce najčastejšie na odstránenie chlpov na oblečenie, ale skvele vám poslúži aj v prípade, že nemôžete dostať chlpy z pohovky alebo koberca. Nahromadená vrstva chlpov sa potom z valčeka, buď zlúpne, alebo umyje, to záleží na jeho typu. Ľahší spôsob odstránenia nežiadúcich chlpov asi ani neexistuje.

Ako sa zbaviť nepríjemného zápachu?

Je to dosť nepríjemné, keď prídete na návštevu a tam to zapácha ako vo zvieracom útulku. Tiež proti nepríjemnostiam tohto typu je potrebné vedieť sa brániť. Vyskúšať ale môžete skvelý trik s jedlou sódou. Stačí, keď sa šálka jedlej sódy umiestni na koberec alebo do auta, a tá cez noc dokáže pachy skvele neutralizovať.

Prečo nie je lepšie si rovno kúpiť osviežovač ?

Je to príliš drahé a niektoré zvieratá môžu byť na tieto osviežovače alergické.V prípade, že vás trápi zvierací zápach na oblečení alebo obliečkach, ktorého sa proste nemôžete zbaviť, skúste ho vyprať spoločne s octom. Stačí, keď do práčky umiestnite prací prášok a štvrtku šálky jablčného octu. Ten skvele odstráni aj pretrvávajúci zápach.