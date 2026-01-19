Ako sa zbaviť vodného kameňa v sprchovom kúte: Jednoducho, lacno a bez námahy!

Rozčuľujú vás zaschnuté kvapky a žltkasté usadeniny vodného kameňa v sprchovom kúte? Dá sa s nimi zatočiť rýchlejšie, než si myslíte – a bez drahých čistiacich prostriedkov.
Ak máte doma tvrdšiu vodu, vodný kameň je pravdepodobne váš každodenný nepriateľ.
Najčastejšie ho vidno na skle sprchového kúta v podobe nevzhľadných škvŕn, ale aj v rôznych spojoch či na nerezových a kovových častiach, kde sa postupne mení na zažltnuté nánosy.
Priehľadné sklo bez máp a škvŕn
Mnohé sprchové kúty sú zo skla z viacerých strán, čo znamená aj viac priestoru pre zaschnuté kvapky. Aby sklo zostalo čo najdlhšie čisté, oplatí sa dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad:
- Pravidelné vetranie
V kúpeľni sa drží vlhkosť, ktorá vytvára ideálne podmienky nielen pre vodný kameň, ale aj pre plesne. Časté vetranie im výrazne znižuje šance.
- Stierka po každom sprchovaní
Aj keď to nie je najobľúbenejšia činnosť, rýchle zotretie skla stierkou po sprche vám ušetrí veľa práce neskôr.
- Alternatívou je handrička z mikrovlákna, ktorou môžete zároveň utrieť batérie a ďalšie miesta, kde by kvapky zanechali stopy.
- Hĺbkové čistenie aspoň raz za dva týždne
Na sklenené plochy výborne funguje citrónová šťava. Nechajte ju na skle krátko pôsobiť, potom povrch opláchnite alebo zotrite vlhkou handrou a nakoniec vyleštite dosucha. Sklo bude opäť číre a bez škvŕn.
Kovové a nerezové časti
Kovový rám či iné kovové súčasti sprchového kúta sa vodným kameňom zanášajú rovnako rýchlo ako sklo. Najúčinnejším pomocníkom je vinný ocot.
Najlepšie je naliať ho do rozprašovača, nastriekať na všetky kovové časti a nechať pôsobiť – pokojne aj cez noc. Ráno stačí všetko opláchnuť a doleštiť handričkou z mikrovlákna.
Keď je vodný kameň už poriadne usadený
Vidíte výrazné mapy vodného kameňa? Netreba panikáriť. Na problematické miesto nalejte trochu octu a nechajte ho pôsobiť približne 10 minút.
Potom použite nano hubku, ktorou povrch dôkladne vyčistíte. Na záver všetko preleštite handričkou z mikrovlákna.
Nano hubka – malý zázrak bez chémie
Ak ju ešte nepoznáte, nano hubka stojí za vyskúšanie. Poradí si so zašlou špinou nielen v sprchovom kúte, ale aj na topánkach či pokreslených stenách.
Používa sa len navlhčená, bez akejkoľvek chémie. Pozor však na úplne lesklé alebo tmavé povrchy – mohla by ich jemne poškriabať.
