Ako sa zbaviť smradľavých ploštíc na záhrade aj v dome? Úplne bez chémie

S príchodom jesene sa okrem chladného počasia a kratších dní objavuje aj problém, ktorý pozná mnoho domácností – smradľavé ploštice. Tento hmyz, ktorému sa odborne hovorí bzdocha (napríklad druh Nezara viridula – bzdocha zeleninová), sa v tomto období snaží nájsť teplé útočisko na prezimovanie. Ak sa dostane do domu, dokáže sa tam zdržať celé mesiace a pri ohrození vypúšťa nepríjemne zapáchajúcu látku.
Dobrá správa je, že sa ich dá zbaviť aj bez agresívnej chémie – hoci to vyžaduje trochu trpezlivosti a dôslednosti.
Prečo sa ploštice objavujú práve na jeseň
Kněžice sú bežné v celej Európe a na jeseň, keď teploty klesajú, začínajú hľadať chránené miesta, kde by prežili zimu. V prírode zaliezajú do suchého lístia, kôry stromov či trhlín v stenách. Ak však nájdu otvor do domu alebo bytu, neváhajú a vlezú dnu.
Zvyknú sa zhromažďovať na teplých, slnečných miestach – napríklad na fasádach, okenných rámoch či parapetoch. Keď niektorá z nich nájde vhodné miesto, vylučuje feromóny, ktoré lákajú ďalšie jedince. Preto sa ich niekedy objaví viac naraz.
Ako ich rozpoznať
Smradľavé ploštice majú ploché telo v tvare štítu a dorastajú do veľkosti približne 1,5 centimetra. Najčastejšie sú zelené alebo hnedé, podľa druhu a ročného obdobia. Nie sú nebezpečné – neštípu ani nehryzú, no pri podráždení vypúšťajú silne zapáchajúcu tekutinu, ktorá odpudzuje predátorov, no zároveň dokáže „zamoriť “ celý byt.
Ako sa ich zbaviť – účinné a overené spôsoby
1. Ručný zber
Najjednoduchšia a zároveň ekologická metóda. Ploštice môžete pozbierať ručne (najlepšie v rukaviciach) a vyniesť mimo domu – ideálne ďaleko od budovy. Pri manipulácii dávajte pozor, aby ste ich nepoškodili, pretože vtedy vypúšťajú svoj charakteristický zápach.
2. Lepiace pasce
Na trhu existujú lepiace pasce na hmyz, ktoré fungujú podobne ako mucholapky. Ploštice sa na ne prilepia a nešíria ďalej feromóny. Tento spôsob je vhodný najmä do pivníc, garáží alebo blízko okien, kde sa hmyz najčastejšie objavuje.
3. Prírodné odpudzovače
Niektoré vône môžu ploštice odrádzať, hoci ich účinnosť nie je vedecky úplne potvrdená. Z domácich prostriedkov sa často spomínajú:
- cesnak – jeho silná aróma hmyz nepriťahuje
- mäta – svieža vôňa môže ploštice dezorientovať
- levanduľa – odporúča sa ako doplnkový odpudzovač
Tieto rastliny môžete pestovať pri oknách alebo dverách – pomáhajú aj proti iným druhom hmyzu.
4. Chemické prípravky – len v nutnosti
Ak sa ploštice rozmnožia vo väčšom množstve, napríklad v záhradnom sklade či stodole, môžu byť potrebné aj chemické postreky. Odporúča sa však použiť len prípravky určené na tento typ hmyzu a v exteriéri, nie v interiéri. V dome môžu mať negatívne účinky na zdravie i životné prostredie.
Prevencia – najlepšia ochrana
Aby ste plošticiam zabránili vo vstupe, zamerajte sa na prevenciu:
- utesnite všetky štrbiny, škáry a netesnosti v oknách, dverách či stenách
- skontrolujte sieťky proti hmyzu – ak sú poškodené, opravte ich
- odstráňte spadnuté lístie a zvyšky rastlín v blízkosti domu, kde by sa mohli ukrývať
- nechávajte okná otvorené len s ochranou – najmä počas slnečných dní na jeseň, keď sa ploštice najviac hýbu
A čo ploštice v záhrade?
Na záhrade môžu byť ploštice (napr. kněžica zeleninová) škodcami úrody – sajú šťavy z listov a plodov, čím znižujú kvalitu ovocia a zeleniny.
Pomáha:
- ručne ich zbierať z rastlín
- vysádzať aromatické rastliny (bazalka, mäta, nechtík)
- podporovať prirodzených predátorov, ako sú lienky, pavúky či vtáky
Zhrnutie
Smradľavé ploštice nie sú nebezpečné, ale dokážu byť poriadne nepríjemné. Na jeseň sa snažia dostať do tepla, a preto sa často objavujú v domoch. Najlepšie výsledky dosiahnete kombináciou prevencie, ručného zberu, lepiacich pascí a prírodných odpudzovačov.
Chemické postreky používajte len ako poslednú možnosť – a len vonku.
Takto ochránite nielen svoj dom a záhradu, ale aj zdravie a životné prostredie.