Ako sa zbaviť plesne z plastových krabičiek na jedlo?

Plastové krabičky sú praktickým pomocníkom v každej domácnosti – hodia sa na nosenie obeda, uchovávanie zvyškov večere aj zamrazenie porcií. Ich slabinou však je, že ak v nich zostane zabudnuté jedlo, môže sa rýchlo objaviť pleseň. V takom prípade nemusí krabička automaticky skončiť v odpade – ak nie je poškodená, dá sa dôkladne vyčistiť.
Prečo vzniká pleseň v krabičkách?
Pleseň vzniká kombináciou zvyškov potravín, vlhkosti a nedostatku vzduchu. Stačí, aby krabička s jedlom zostala dlhšie zatvorená v chladničke alebo mimo nej, a spóry plesní sa začnú rýchlo množiť. Jedlo treba bez váhania vyhodiť, ale samotnú nádobu je možné vydezinfikovať.
Krok 1: Odstránenie obsahu a predbežné umytie
Najskôr krabičku vyprázdnite a opláchnite horúcou vodou. Takto odstránite väčšinu nečistôt a pripravíte povrch na dezinfekciu.
Krok 2: Dezinfekcia octom alebo sódou
Na odstránenie plesní a baktérií je vhodný biely ocot alebo jedlá sóda.
- Ocot: Zmiešajte ho s vodou v pomere 1:1. Krabičku naplňte roztokom, uzavrite a nechajte pôsobiť niekoľko hodín až 24 hodín. Potom roztok vylejte.
- Jedlá sóda: Nasypte 2–3 lyžice sódy do krabičky, zalejte horúcou vodou a nechajte pôsobiť aspoň niekoľko hodín.
Tieto prírodné prostriedky sú bezpečné, netoxické a účinne znižujú výskyt plesní.
Krok 3: Umývanie saponátom
Po dezinfekcii krabičku dôkladne umyte v horúcej vode so saponátom na riad. Použite hubku alebo kefku a prejdite všetky rohy, škáry a vrchnák. Ak má viečko vyberateľnú tesniacu gumičku, oddeľte ju a umyte osobitne.
Krok 4: Dôkladné vysušenie
Pleseň sa najlepšie rozmnožuje vo vlhku, preto je veľmi dôležité, aby bola nádoba pred ďalším použitím úplne suchá. Krabičku aj viečko najskôr utrite čistou utierkou a potom nechajte doschnúť na vzduchu, ideálne oddelene.
Kedy je lepšie krabičku vyhodiť?
Nie každá krabička sa dá zachrániť. Ak spozorujete nasledovné, radšej ju už nepoužívajte:
- plast je poškriabaný alebo popraskaný – v ryhách sa môžu držať baktérie, ktoré sa ťažko odstraňujú
- aj po umytí krabička zostáva zafarbená alebo zapácha
- tesnenie viečka má škvrny, ktoré nejdú vyčistiť
V takýchto prípadoch je bezpečnejšie kúpiť novú krabičku, pretože stará môže predstavovať zdravotné riziko.
Prevencia – ako predísť plesniam v krabičkách
- jedlo v krabičkách neskladujte dlhšie, než je vhodné (zvyšky v chladničke maximálne 2–3 dni)
- krabičky po každom použití hneď umyte
- pred odložením do skrinky ich nechajte úplne vyschnúť
- pravidelne kontrolujte stav tesnení a v prípade poškodenia ich vymeňte alebo vyhoďte
Plesnivá krabička nemusí byť automaticky na odpis. Pomocou octu alebo jedlej sódy, dôkladného umytia a vysušenia ju vo väčšine prípadov dokážete zachrániť. Ak je však plast už poškodený alebo neznesie zápach, najlepším riešením je kúpiť novú. Zdravie má vždy prednosť pred šetrením.