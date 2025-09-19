Ako sa zbaviť plesne z plastových krabičiek na jedlo?

Plastové krabičky sú praktickým pomocníkom v každej domácnosti – hodia sa na nosenie obeda, uchovávanie zvyškov večere aj zamrazenie porcií. Ich slabinou však je, že ak v nich zostane zabudnuté jedlo, môže sa rýchlo objaviť pleseň. V takom prípade nemusí krabička automaticky skončiť v odpade – ak nie je poškodená, dá sa dôkladne vyčistiť.

Prečo vzniká pleseň v krabičkách?

Pleseň vzniká kombináciou zvyškov potravín, vlhkosti a nedostatku vzduchu. Stačí, aby krabička s jedlom zostala dlhšie zatvorená v chladničke alebo mimo nej, a spóry plesní sa začnú rýchlo množiť. Jedlo treba bez váhania vyhodiť, ale samotnú nádobu je možné vydezinfikovať.

Krok 1: Odstránenie obsahu a predbežné umytie

Najskôr krabičku vyprázdnite a opláchnite horúcou vodou. Takto odstránite väčšinu nečistôt a pripravíte povrch na dezinfekciu.

Krok 2: Dezinfekcia octom alebo sódou

Na odstránenie plesní a baktérií je vhodný biely ocot alebo jedlá sóda.

  • Ocot: Zmiešajte ho s vodou v pomere 1:1. Krabičku naplňte roztokom, uzavrite a nechajte pôsobiť niekoľko hodín až 24 hodín. Potom roztok vylejte.
  • Jedlá sóda: Nasypte 2–3 lyžice sódy do krabičky, zalejte horúcou vodou a nechajte pôsobiť aspoň niekoľko hodín.

Tieto prírodné prostriedky sú bezpečné, netoxické a účinne znižujú výskyt plesní.

Krok 3: Umývanie saponátom

Po dezinfekcii krabičku dôkladne umyte v horúcej vode so saponátom na riad. Použite hubku alebo kefku a prejdite všetky rohy, škáry a vrchnák. Ak má viečko vyberateľnú tesniacu gumičku, oddeľte ju a umyte osobitne.

Krok 4: Dôkladné vysušenie

Pleseň sa najlepšie rozmnožuje vo vlhku, preto je veľmi dôležité, aby bola nádoba pred ďalším použitím úplne suchá. Krabičku aj viečko najskôr utrite čistou utierkou a potom nechajte doschnúť na vzduchu, ideálne oddelene.

Kedy je lepšie krabičku vyhodiť?

Nie každá krabička sa dá zachrániť. Ak spozorujete nasledovné, radšej ju už nepoužívajte:

  • plast je poškriabaný alebo popraskaný – v ryhách sa môžu držať baktérie, ktoré sa ťažko odstraňujú
  • aj po umytí krabička zostáva zafarbená alebo zapácha
  • tesnenie viečka má škvrny, ktoré nejdú vyčistiť

V takýchto prípadoch je bezpečnejšie kúpiť novú krabičku, pretože stará môže predstavovať zdravotné riziko.

Prevencia – ako predísť plesniam v krabičkách

  • jedlo v krabičkách neskladujte dlhšie, než je vhodné (zvyšky v chladničke maximálne 2–3 dni)
  • krabičky po každom použití hneď umyte
  • pred odložením do skrinky ich nechajte úplne vyschnúť
  • pravidelne kontrolujte stav tesnení a v prípade poškodenia ich vymeňte alebo vyhoďte

Plesnivá krabička nemusí byť automaticky na odpis. Pomocou octu alebo jedlej sódy, dôkladného umytia a vysušenia ju vo väčšine prípadov dokážete zachrániť. Ak je však plast už poškodený alebo neznesie zápach, najlepším riešením je kúpiť novú. Zdravie má vždy prednosť pred šetrením.

