Ako sa zbaviť nepríjemných zvukov z radiátora. Podrobný návod na riešenie problému

Zimné obdobie je ako stvorené na oddych pri krbe so zvukom praskajúceho dreva. No keď sa ozývajú zvláštne zvuky z radiátora, pokoj domova to naruší. Čo robiť, keď radiátor vydáva syčivé, bublavé alebo dokonca hlučné zvuky? Tu je komplexný návod, ako si s tým poradiť bez potreby volať odborníka.