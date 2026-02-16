Ako sa zbaviť námrazy v chladničke? Pomôže jednoduchý trik z kuchyne

Námraza v chladničke či mrazničke nie je len estetický problém. Hrubá vrstva ľadu dokáže výrazne znížiť výkon spotrebiča, zvýšiť spotrebu elektriny a dlhodobo dokonca skrátiť jeho životnosť. Mnohí ľudia s tým bojujú opakovane, no pritom existuje veľmi jednoduché riešenie, ktoré nestojí takmer nič. Stačí siahnuť po bežnej kuchynskej ingrediencii – obyčajnom oleji.
Dobrou správou je, že sa dá nielen odstrániť už vzniknutý ľad, ale aj výrazne obmedziť jeho opätovnú tvorbu.
Prečo sa v chladničke tvorí ľad?
Aj keď moderné modely disponujú technológiou no-frost, realita býva iná. Vnútorná vlhkosť sa má prirodzene odvádzať cez odtokový kanálik do odparovacej nádoby. Ak sa však tento systém naruší, vlhkosť sa začne meniť na ľad a postupne sa usádza na zadnej stene alebo v mrazničke.
Niekedy ide o drobný technický problém, inokedy o nesprávne používanie. Výsledok je však rovnaký – nepríjemná námraza, ktorá sa neustále vracia.
Najčastejšie príčiny tvorby námrazy
1. Porucha termostatu alebo ventilátora
Ak termostat nefunguje správne, chladnička môže chladiť viac, než je potrebné. Nadmerné chladenie spôsobí zamŕzanie vlhkosti. Podobne aj poškodený ventilátor naruší cirkuláciu studeného vzduchu.
2. Netesniace dvierka
Ak tesnenie na dvierkach nedolieha, do vnútra preniká teplý vzduch. Ten kondenzuje a následne zamŕza. Stačí malá netesnosť a problém je na svete.
3. Upchatý odtokový otvor
Nečistoty, zvyšky potravín alebo dokonca pleseň môžu zablokovať odtokový kanálik. Voda potom nemá kam odtekať a mení sa na ľad.
4. Vkladanie teplých jedál
Horúce alebo ešte teplé pokrmy výrazne zvyšujú vlhkosť vnútri spotrebiča. Tá sa následne usádza a zamŕza.
5. Preplnený interiér
Ak je chladnička natlačená potravinami, vzduch nemôže správne cirkulovať. Výsledkom je nerovnomerné chladenie a vznik ľadu.
Praktické video s tipmi
Ak si chcete celý postup pozrieť krok za krokom, odporúčame toto užitočné video s názornými radami:
Ako sa námrazy zbaviť a zabrániť jej návratu?
Dôkladné odmrazenie je základ
Najskôr spotrebič vypnite zo siete. Vyberte všetky potraviny a nechajte dvierka otvorené. Ľad nechajte roztopiť prirodzene. Proces môžete urýchliť napríklad nádobou s teplou vodou vloženou dovnútra.
Použiť sa dá aj fén, no v takom prípade dbajte na maximálnu opatrnosť a bezpečnosť – voda a elektrina nie sú dobrá kombinácia.
Glycerín ako ochranná vrstva
Po vyčistení a vysušení vnútorných stien môžete naniesť tenkú vrstvu glycerínu. Vytvorí ochranný film, ktorý odpudzuje vlhkosť a spomaľuje opätovnú tvorbu ľadu.
Kuchynský olej – jednoduchý domáci trik
Ak nemáte glycerín, postačí aj obyčajný kuchynský olej. Stačí malé množstvo naniesť na handričku a jemne pretrieť vnútorné steny mrazničky.
Nevytvárajte hrubú vrstvu – ide len o jemný film. Prebytočný olej utrite papierovou utierkou. Tento jednoduchý krok pomôže obmedziť priľnavosť vlhkosti a spomalí tvorbu námrazy.
Ako skladovať potraviny správne?
- Jedlo vždy nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.
- Používajte uzatvárateľné nádoby.
- Nepreplňujte police.
- Pravidelne kontrolujte tesnenie na dvierkach.
Správne uskladnenie je často účinnejšie než akýkoľvek čistiaci prípravok.
Čo robiť pri starších modeloch?
Staršie chladničky bez systému no-frost si vyžadujú pravidelné odmrazovanie. V ich prípade je kombinácia dôkladného čistenia a preventívneho natretia glycerínom alebo olejom veľmi účinná.
Pri týchto modeloch sa odporúča odmrazovať niekoľkokrát do roka, aby nedochádzalo k nadmernému nánosu ľadu.
Nezabúdajte na pravidelnú údržbu
Malé detaily rozhodujú o veľa. Raz za čas skontrolujte:
- stav tesnenia,
- čistotu odtokového kanálika,
- voľný priestor na cirkuláciu vzduchu,
- správne nastavenie teploty.
Dobre udržiavaná chladnička funguje efektívnejšie, šetrí energiu a vydrží dlhšie bez porúch.
Záver
Námraza v chladničke nemusí byť nekonečný boj. Stačí správna údržba a jednoduchý trik s bežným kuchynským olejom. Vďaka nemu môžete výrazne obmedziť tvorbu ľadu, znížiť spotrebu elektriny a predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.
Niekedy naozaj stačí málo – len vedieť, ako na to.