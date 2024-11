Ako sa zbaviť kún a ochrániť svoj domov pred ich nájazdmi. 5 zaručených spôsobov

Kuny sú síce malé a na prvý pohľad nenápadné zvieratá, ale dokážu spôsobiť veľké škody na majetku. Či už ide o roztrhanú izoláciu v streche, poškodené káble v aute alebo neporiadok na povale, ich prítomnosť v našich domovoch je veľmi nežiaduca. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete praktické a účinné rady, ako kuny odplašiť, a čo urobiť, aby sa do vášho príbytku ani nedostali.

1. Pachové odpudzovače: Nepríjemné vône, ktoré kuny neznášajú

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako kuny odplašiť, je využiť ich citlivý čuch. Tieto zvieratá sú mimoriadne citlivé na silné pachy, ktoré im dokážu znepríjemniť život natoľko, že si radšej nájdu inú lokalitu. Čo môžete použiť?

Naftalínové tablety alebo chlórové prípravky : Umiestnite ich na povalu alebo do miest, kde ste zaznamenali pohyb kuny. Silný chemický zápach kuny odpudzuje.

: Umiestnite ich na povalu alebo do miest, kde ste zaznamenali pohyb kuny. Silný chemický zápach kuny odpudzuje. Voňavky do auta alebo osviežovače vzduchu : Tiež môžu byť účinné, najmä ak ich rozmiestnite na miestach, kde kuny prechádzajú.

: Tiež môžu byť účinné, najmä ak ich rozmiestnite na miestach, kde kuny prechádzajú. Zvieracie chlpy alebo ľudské vlasy: Kuny majú vrodený strach zo zvierat, ako sú psy či mačky, a tak ich zápach môže byť pre ne dostatočným varovaním. Ľudské vlasy zasa vyvolávajú dojem blízkosti človeka, čo kuny obzvlášť odrádza.

Dôležité je pravidelne pachové odpudzovače obmieňať, aby ich účinok nevyprchal.

2. Ultrazvukové odpudzovače: Moderné riešenie s vysokou efektivitou

Ak hľadáte technické riešenie, ktoré je zároveň nenáročné na údržbu, ultrazvukové odpudzovače sú pre vás ideálnou voľbou. Tieto zariadenia vydávajú vysokofrekvenčné tóny, ktoré sú pre kuny mimoriadne nepríjemné, no ľudské ucho ich vôbec nezachytí. Pri výbere odpudzovača si dajte pozor na tieto vlastnosti:

Premenlivé tóny : Aby si kuna nezvykla na jednotvárny zvuk, je dôležité zvoliť zariadenie, ktoré mení frekvenciu tónov.

: Aby si kuna nezvykla na jednotvárny zvuk, je dôležité zvoliť zariadenie, ktoré mení frekvenciu tónov. Správne umiestnenie: Zariadenie umiestnite do miest, kde kuny najčastejšie prenikajú, napríklad na povalu alebo do garáže.

Použitie ultrazvukových odpudzovačov je ekologické a vhodné aj pre domácnosti s deťmi, keďže nevyžaduje použitie chemikálií.

3. Pasce na kuny: Odchyt a bezpečné premiestnenie

Ak už máte kunu vo svojom dome, jednou z možností, ako ju dostať von, je použiť špeciálne pasce. Na trhu nájdete odchytové klietky, ktoré umožnia kunu chytiť bez toho, aby ste jej ublížili. Čo potrebujete vedieť?

Návnada : Kuny lákajú najmä aromatické potraviny, ako sú údeniny, vajíčka alebo čerstvé mäso. Nástrahu umiestnite do stredu pasce.

: Kuny lákajú najmä aromatické potraviny, ako sú údeniny, vajíčka alebo čerstvé mäso. Nástrahu umiestnite do stredu pasce. Správne miesto : Pasce položte na miesta, kde ste videli stopy kuny, napríklad na povalu, do garáže alebo na záhradu.

: Pasce položte na miesta, kde ste videli stopy kuny, napríklad na povalu, do garáže alebo na záhradu. Používajte rukavice: Pri manipulácii s pascou vždy noste rukavice, aby kuna necítila ľudský pach.

Po odchytení zviera vypustite ďaleko od obývaných oblastí, ideálne do lesa.

4. Zabezpečenie domu: Zabráňte kunám v prístupe

Prevencia je najlepší liek. Aby ste sa vyhli návšteve kún, dôkladne skontrolujte svoj domov a utesnite všetky možné vstupné body. Tu sú hlavné kroky, ktoré môžete podniknúť:

Oprava strechy a podkrovia : Skontrolujte, či nie sú na streche otvory alebo medzery, cez ktoré by sa kuna mohla dostať dnu. Použite pevné materiály, ako je pletivo alebo plech.

: Skontrolujte, či nie sú na streche otvory alebo medzery, cez ktoré by sa kuna mohla dostať dnu. Použite pevné materiály, ako je pletivo alebo plech. Odstránenie lákadiel : Záhrada by nemala byť plná neporiadku, ktorý by mohol prilákať kuny – ako sú hromady dreva alebo kompost.

: Záhrada by nemala byť plná neporiadku, ktorý by mohol prilákať kuny – ako sú hromady dreva alebo kompost. Orezanie stromov a kríkov: Ak sú konáre blízko domu, môžu slúžiť ako „most“ pre kunu, aby sa dostala na strechu.

5. Elektrická ochrana: Moderné technológie na vašu stranu

Ak sa kuny stále vracajú, možno stojí za to investovať do špeciálneho elektrického ochranného systému. Tento systém funguje na princípe nízkonapäťových impulzov, ktoré kuny neporania, no spôsobia im nepríjemné pocity. Takéto riešenia sú ideálne pre farmy alebo väčšie stavby.

Kuny síce patria do našej prírody a plnia svoju úlohu v ekosystéme, no ak preniknú do našich domovov, ich prítomnosť vie byť veľmi nepríjemná. Nezáleží na tom, či sa rozhodnete pre tradičné metódy, technológie alebo kombináciu viacerých prístupov – najdôležitejšie je konať rýchlo, aby ste predišli škodám. Vaša domácnosť môže byť opäť bezpečná a chránená pred týmito nezbednými návštevníkmi!