Ako sa zbaviť cudzích mačiek v záhrade? Vyrobte si lacný a účinný odpudzovač!

Chodia vám do záhrady cudzie mačky a využívajú vaše záhony ako toaletu? Nemusíte siahať po drahých riešeniach ani zložitých opatreniach.
Existuje viacero jednoduchých a cenovo dostupných spôsobov, ako ich odradiť. Stačí využiť výrazné arómy, ktoré mačkám prekážajú, a vašu záhradu si začnú obchádzať z diaľky.
Prečo mačky priťahuje práve váš pozemok?
Častým dôvodom býva nezabezpečený odpadkový kôš. Zvyšky jedál, najmä mäso a ryby, vydávajú silnú vôňu, ktorá mačky láka.
Skontrolujte preto, či sú potravinové odrezky dôkladne uzavreté v pevnom vreci a či je nádoba na odpad dobre zatvorená.
Výskyt mačiek však môžete obmedziť aj inými spôsobmi – napríklad výsadbou rastlín s intenzívnou arómou alebo použitím domáceho postreku.
Vysaďte rastliny, ktoré mačkám nevonia
Záhradu si môžete nielen ochrániť, ale aj skrášliť. V miestach, kde si mačky zvykli robiť potrebu, vysaďte rastliny s výraznou vôňou.
Vhodnou voľbou je napríklad ruta voňavá, levanduľa, citrónová tráva alebo eukalyptus. Kým ľuďom sú tieto arómy príjemné, mačkám zvyčajne prekážajú.
Mulčovanie ako prirodzená bariéra
Mačky dokáže odradiť aj vhodne zvolený mulč. Na záhony môžete rozsypať citrusové šupky, kávovú usadeninu alebo tabak do fajky.
Tieto materiály nie sú pre pôdu škodlivé – práve naopak, môžu ju obohatiť o dusík a podporiť jej kvalitu. Kávová usadenina je navyše známa ako užitočný prírodný doplnok pre pôdu.
Jednoduchý octový postrek
Keďže mačky majú veľmi citlivý čuch, silné pachy im bývajú nepríjemné. Využite to a pripravte si domáci odpudzovač.
Budete potrebovať jeden diel bieleho octu a jeden diel vody. Obe tekutiny nalejte do rozprašovača a dôkladne premiešajte.
Nakoniec pridajte malé množstvo prostriedku na umývanie riadu a zmes znovu pretrepte. Hotový roztok nastriekajte na miesta, kde sa mačky zvyknú pohybovať.
Odpudzovač z korenín
Ďalšou možnosťou je prípravok vhodný na postrek vonkajších aj izbových rastlín.
Pripravte si jednu lyžičku kajenského alebo čierneho korenia, jednu lyžičku sušenej horčice a jednu lyžičku škorice.
Pridajte rozdrvený strúčik cesnaku a tri kvapky citrónového éterického oleja. Všetky suroviny vložte do rozprašovacej fľaše, dolejte približne 60 ml vody a dôkladne pretrepte.
Výhodou týchto domácich prípravkov je, že nie sú pre zvieratá toxické, no napriek tomu dokážu mačky účinne odradiť.
Aromatické guľôčky ako doplnok
Pomôcť môžu aj vatové alebo drevené guľôčky. Namočte ich do pripraveného odpudzovača a rozmiestnite po záhrade na miestach, kadiaľ mačky zvyčajne prichádzajú.
Vytvoríte tak pachovú bariéru, ktorá ich od návštevy odradí.
Pomocou týchto jednoduchých a cenovo dostupných riešení môžete ochrániť svoje záhony bez zbytočnej námahy.
Stačí využiť vône, ktoré mačkám nevyhovujú, a vaša záhrada zostane čistá a upravená.