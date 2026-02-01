Ako sa vyhnúť žehleniu a aj tak vyzerať upravene: praktické tipy pre každodenný život!

Pre niekoho je žehlenie formou oddychu, iní ho úprimne neznášajú. Ak patríte skôr do druhej skupiny, máme pre vás niekoľko šikovných rád, vďaka ktorým môžete žehličku nechať oddychovať a pritom vyzerať stále „in“.
Žehlenie sa tradične považuje za bežnú súčasť starostlivosti o bielizeň – po praní a sušení prichádza na rad práve ono. Takto to robili už naše staré mamy.
No ak poznáte pár správnych trikov, pri mnohých druhoch materiálov sa tomuto kroku dá elegantne vyhnúť a ušetrený čas využiť príjemnejšie.
Nepreplňujte práčku a nastavte rozumné otáčky
Ak chcete minimalizovať potrebu žehlenia, myslite na to už pri praní. Práčku zbytočne neprepĺňajte – bielizeň sa v preplnenom bubne viac krčí, nemá dostatok priestoru a často ani nie je dobre vypraná.
Dôležité sú aj otáčky pri odstreďovaní. Čím sú vyššie, tým viac je oblečenie pokrčené a žehleniu sa potom nevyhnete. Program s 1 600 otáčkami preto radšej vymeňte za 1 000 alebo ešte lepšie 800.
Aj keď bude prádlo schnúť o niečo dlhšie, zostane oveľa hladšie. Pomôže aj to, keď ho pred vešaním jemne rukami vyrovnáte.
Trik s ľadom zo sušičky
Ak vlastníte sušičku, môžete si výrazne uľahčiť prácu pomocou obyčajných kociek ľadu. Stačí ich vložiť do bubna spolu s mokrou bielizňou, nastaviť najvyššiu teplotu a krátky, približne desaťminútový program.
Výsledok? Oblečenie bude po vybratí vyzerať, akoby ste ho práve vyžehlili. Ľad sa totiž v horúcej sušičke premení na paru, ktorá textílie prirodzene naparí a vyhladí. Dôležité je však nepreplniť bubon, inak sa požadovaný efekt nedostaví.
Ramienko do kúpeľne a sprcha ako pomocník
Keďže vyhladzovanie bez žehličky si vyžaduje určitú vlhkosť, výborne poslúži aj para zo sprchy. Tento tip oceníte najmä na cestách.
Ak vytiahnete z kufra pokrčené oblečenie a chystáte sa sprchovať, jednoducho ho zaveste na ramienka do kúpeľne. Para, ktorá sa pri sprchovaní vytvorí, pomôže záhyby prirodzene vyrovnať.
Fén nie je len na vlasy
Keď potrebujete konkrétny kúsok oblečenia rýchlo použiť a nie je vyžehlený, pomôže aj obyčajný vlasový fén.
Odev jemne navlhčite rozprašovačom s vodou a následne ho vysušte teplým vzduchom. Záhyby sa vyrovnajú prekvapivo rýchlo a bez námahy.
Čo s uterákmi, posteľnou bielizňou a obrúskami?
Rovné kusy textílií, ako sú posteľné návliečky, utierky či obrusy, vôbec nemusíte žehliť. Keď ich vyberiete z práčky ešte mierne vlhké, poukladajte ich starostlivo na seba tak, aby neboli pokrčené ani poskladané cez ostré hrany.
Nechajte ich takto „odpočívať“ približne pol hodiny. Bielizeň sa týmto spôsobom sama vyhladí. Následne ju už len voľne rozveste a nechajte dosušiť.
S trochou plánovania a niekoľkými jednoduchými trikmi sa dá žehlenie výrazne obmedziť alebo dokonca úplne vynechať. Vaša bielizeň pritom bude vyzerať upravene a vy získate viac času na príjemnejšie činnosti.