Ako sa starať o zimnú bundu, aby vydržala roky ako nová? Tento jednoduchý trik funguje spoľahlivo

Zimná bunda je jedným z najviac zaťažovaných kusov odevu. Chráni nás pred chladom, vetrom, snehom aj dažďom, zároveň však musí zostať priedušná a pohodlná. Aby si zachovala svoje vlastnosti čo najdlhšie, je dôležité dodržiavať starostlivosť odporúčanú výrobcami technického oblečenia. Správna údržba nepredlžuje životnosť len o mesiace, ale pokojne aj o niekoľko rokov.
Ako často zimnú bundu prať? Menej je viac
Pravda je, že zimnú bundu netreba prať často. Výrobcovia funkčných búnd odporúčajú prať ju len vtedy, keď je to skutočne potrebné, pretože každé pranie postupne znižuje účinnosť impregnačnej vrstvy (DWR – Durable Water Repellent).
Prať má zmysel, keď:
- bunda viditeľne špiní alebo zapácha
- absorbuje pot, najmä v podpaží alebo okolo goliera
- stratila vodoodpudivosť (voda sa už nezhlukuje do kvapiek)
Bežnému používateľovi stačí 1–2 praní za sezónu. Jemné znečistenie možno odstrániť vlhkou handričkou, čo je najšetrnejšia voľba.
Čo urobiť pred praním? Dôležité kroky, ktoré chránia materiál
Predtým, ako bundu vložíte do práčky, urobte základnú prípravu:
- Skontrolujte štítok – každý materiál (perie, syntetika, membrána) má špecifické odporúčania.
- Vyprázdnite vrecká – tvrdé predmety môžu materiál poškodiť zvnútra.
- Zapnite všetky zipsy, cvoky a suché zipsy – predchádzate treniu a zatrhávaniu.
- Perte bundu samostatne – ďalšie oblečenie môže narušiť povrch bundy aj výplň.
Aký prací prostriedok je skutočne bezpečný?
Odborníci sa zhodujú:
Klasické prášky a aviváž nie sú vhodné.
Môžu:
- zanášať póry membrány
- znižovať priedušnosť
- poškodiť impregnáciu
- zaťažovať páperovú výplň
Používajte iba tekuté prostriedky určené na funkčné alebo páperové oblečenie. Tie čistia šetrne a nemenia vlastnosti materiálu.
Na koľkých stupňoch prať zimnú bundu?
Väčšina zimných búnd sa má prať na:
- 30 °C
- šetrnom alebo športovom programe
- nízkych otáčkach (do 800)
Dôvod je jednoduchý: vyššie teploty môžu poškodiť výplň aj membránu.
Páperové bundy patria na špeciálny program na perie, ktorý minimalizuje riziko zlepenia výplne.
Po praní je vhodné nechať prebytočnú vodu odtiecť a s mokrou bundou zbytočne nemanipulovať.
Ako zimnú bundu správne vysušiť – najcitlivejšia fáza
Sušenie výrazne ovplyvňuje životnosť aj vzhľad bundy.
Odborné odporúčania:
1. Sušička (ak ju výrobca povoľuje)
- nastavte nízku teplotu
- pridajte 2–3 tenisové loptičky alebo sušiace gule
Pomáhajú rovnomerne rozhodiť výplň a zabraňujú vzniku hrudiek, najmä pri perových bundách.
2. Sušenie bez sušičky
- bundu položte naležato na sušiak
- počas schnutia ju pravidelne pretrepávajte a načechrávajte
- nevystavujte ju priamemu slnku ani teplu z radiátora – mohlo by to poškodiť materiál
Obnova impregnácie – nevyhnutná súčasť údržby
Po praní je vhodné obnoviť vodoodpudivú povrchovú úpravu pomocou:
- impregnačného spreja
- impregnáciu pridávanú do prania (určenú pre membránové materiály)
Správne aplikovaná impregnácia zabezpečí, že sa voda bude opäť zhromažďovať na povrchu v kvapkách a nevsakuje do látky, čo výrazne zvyšuje komfort a životnosť bundy.
Ako zimnú bundu skladovať mimo sezóny?
Aby bunda vydržala, dôležitý je aj spôsob skladovania:
- uložte ju vypratú a úplne suchú
- zaveste ju na ramienko, nie stlačenú v taške
- páperovú bundu počas leta občas pretrepte, aby sa výplň neusadila
Skladovanie v igelitových obaloch sa neodporúča – materiál nemôže dýchať.
Rôzne materiály = rôzne pravidlá
Nie každá bunda vyžaduje rovnakú údržbu:
- Vlna – najčastejšie patrí do čistiarne.
- Perie – potrebné sú špeciálne prostriedky a dlhé, šetrné sušenie.
- Fleece – perie sa bez problémov doma, avšak bez aviváže.
- Umelá kožušina – odporúča sa jemné ručné pranie v studenej vode.
- Pravá koža a semiš – výlučne profesionálne čistenie.
- Pravá kožušina – nikdy neprať doma, aby sa nezničila.